Liceeni români, pe podiumul mondial al roboticii, în SUA

Alianța echipelor românești CSH (Colegiul Național Pedagogic Carmen Sylva din Timișoara) și Eastern Foxes (Colegiul Național I.L. Caragiale din Ploiești) a ocupat locul 3 la nivel global la Campionatul Mondial de Robotică FIRST Tech Challenge 2025.

5 echipe de liceeni și 4 finaliști Dean's List, calificați în urma etapei naționale a Campionatului de Robotică FIRST Tech Challenge, au participat între 16 și 19 aprilie 2025 la etapa mondială a competiției în Houston, SUA, unde s-au confruntat cu peste 250 de echipe din întreaga lume, având drept adversari țări precum Coreea de Sud, Mexic, Canada, Vietnam, Jamaica, Lituania și Statele Unite, potrivit unui comunicat al BRD, citat de Agerpres.

Echipa CSH (Colegiul Național Pedagogic 'Carmen Sylva' din Timișoara) și echipa Eastern Foxes (Colegiul Național 'Ion Luca Caragiale' din Ploiești) au format o alianță și au terminat concursul pe locul 3 la nivel global.

Echipa TehnoZ (Colegiul Național 'Zinca Golescu' din Pitești) și echipa Alphatronic (Transylvania College | The Cambridge International School din Cluj-Napoca) au terminat divizia din care au făcut parte pe locurile 1, respectiv 2, stabilind și recordul mondial al sezonului.

În cea de a treia divizie, echipa Heart of RoBots, de la Colegiul Național 'B.P. Hașdeu' din Buzău, a reușit să se claseze pe al 6-lea loc al diviziei.

Din perspectiva premiilor câștigate: echipa CSH a câștigat locul 2 la Control Award în divizia Franklin, echipa Eastern Foxes a câștigat locul 1 la Think Award în divizia Franklin, echipa TehnoZ a câștigat locul 1 la Think Award în divizia Edison, echipa Alphatronic a câștigat locul 1 la Design Award în divizia Edison, echipa Heart of RoBots a câștigat locul 1 la Motivate Award în divizia Ochoa.

Tema competiției din acest an, „Into the Deep”, a provocat echipele să dezvolte soluții tehnologice menite să exploreze un mediu subacvatic simulat, punând accent pe inovație, precizie, strategie și lucrul în echipă.

FIRST Tech Challenge România, organizat de Asociația Nație prin Educație în parteneriat cu BRD Groupe Societe Generale, este cea mai mare competiție de robotică pentru liceeni din România.

Nație Prin Educație este o asociație non-profit fondată de Dana Războiu, care promovează și susține educația STEAM pentru elevii de liceu și mentorii lor. Organizația susține elevii prin resurse materiale, organizarea unor cursuri online, tabere de vară, schimburi educaționale și culturale, delegația română pentru World Championship and FIRST Global Robotic Olympics, având ca scop crearea de oportunități educative pentru elevii de liceu români.