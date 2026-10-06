Premii de 90.000 EUR pentru firmele și ONG-urile care transformă orașele din România. Cine poate obține până la 20.000 EUR și cum se fac înscrierile

Microîntreprinderile, firmele mici și mijlocii (IMM) și organizațiile neguvernamentale (ONG) din România pot obține premii de până la 20.000 EUR pentru proiecte care contribuie la dezvoltarea orașelor. Competiția Social Awards 2026 are un fond total de premiere de 90.000 EUR, iar înscrierile sunt deschise până pe 6 noiembrie 2026.

Programul, organizat de Social Innovation Solutions, premiază șase proiecte dezvoltate de firme și ONG-uri, în domenii precum sustenabilitatea, infrastructura urbană, impactul social și dezvoltarea economică.

Spre deosebire de programele de finanțare clasice, premiile nu sunt condiționate de lansarea unui proiect nou și nici de cheltuirea banilor pentru anumite activități. Pot fi înscrise inclusiv inițiative aflate deja în derulare sau finalizate în ultimele 12 luni.

Câți bani pot obține firmele și ONG-urile

Fondul total de 90.000 EUR este împărțit în mod egal între mediul de afaceri și sectorul neguvernamental.

Pentru firme, inclusiv întreprinderi sociale, cooperative, microîntreprinderi și IMM-uri, sunt disponibile trei premii: 20.000 EUR pentru locul I, 15.000 EUR pentru locul II și 10.000 EUR pentru locul III.

Aceleași sume sunt acordate și organizațiilor neguvernamentale, fundațiilor și federațiilor.

În total, vor fi desemnați șase câștigători, câte trei din fiecare sector, indiferent de categoria tematică în care au fost înscrise proiectele.

Ce firme sunt eligibile și ce proiecte pot fi înscrise

Potrivit organizatorilor, competiția se adresează microîntreprinderilor cu o cifră de afaceri între 100.000 și 2 milioane EUR și mai puțin de 10 angajați, precum și IMM-urilor cu o cifră de afaceri între 2 și 30 de milioane EUR și între 10 și 300 de angajați.

Pot participa și ONG-urile care dispun de resursele, echipa și experiența necesare pentru realizarea proiectelor.

Competiția are ca temă principală regenerarea urbană, iar proiectele pot fi înscrise în patru categorii:

Sustenabilitate: economie circulară, reducerea risipei, protecția mediului, biodiversitate, educație ecologică și adaptarea orașelor la schimbările climatice.

Orașe și infrastructură: reconversia spațiilor industriale și abandonate, amenajarea parcurilor și spațiilor verzi, mobilitate sustenabilă, soluții smart city, eficiență energetică și clădiri verzi.

Impact social: servicii pentru copii, vârstnici și persoane cu dizabilități, integrarea pe piața muncii, antreprenoriat social și eliminarea barierelor de accesibilitate.

Dezvoltare economică: digitalizare, inovare în relațiile dintre firme (B2B), susținerea producătorilor locali, revitalizarea zonelor comerciale, reconversie profesională și crearea de locuri de muncă verzi.

Sunt acceptate proiectele aflate în implementare, cele finalizate în ultimele 12 luni și inițiativele pregătite pentru lansare, cu condiția să aibă un impact clar asupra comunității, economiei sau mediului.

Înscrieri până pe 6 noiembrie 2026. Când se anunță câștigătorii

Înscrierile au început pe 5 octombrie și se încheie pe 6 noiembrie 2026, la ora 23:59.

Firmele și ONG-urile interesate pot completa formularul de înscriere Social Awards 2026.

Regulamentul complet și informațiile despre competiție sunt disponibile pe pagina oficială Social Awards.

Câștigătorii vor fi anunțați pe 24 noiembrie 2026, în cadrul evenimentului Cities Journey București.

Proiectele vor fi evaluate în funcție de relevanța pentru problemele comunităților, caracterul inovator, impactul produs, posibilitatea de a replica soluția în alte orașe, viabilitatea pe termen lung și colaborarea cu actorii locali, potrivit organizatorilor.

Social Awards face parte din programul Cities Journey, dezvoltat de Social Innovation Solutions împreună cu UniCredit Bank. Programul reunește antreprenori, investitori, reprezentanți ai autorităților locale și experți, prin evenimente organizate în Cluj-Napoca, Brașov, Timișoara, Iași și București.