Business CheckIn. Toni își făcea mobilă acasă, într-un mic atelier. Apoi a prins curaj și a pornit o afacere 

Toni Fluture (foto), un antreprenor originar din Galați, a pus în 2021 bazele Stejarnic, un business de mobilă din lemn masiv, pornit după ce pasiunea pentru acest material și înclinația către artă s-au întâlnit cu dorința de a construi ceva pe cont propriu. Înainte de a înființa firma, antreprenorul și-a testat ideile într-un mic atelier amenajat la casa părinților. Și-a cumpărat câteva utilaje și a realizat acolo primele piese din lemn. Treptat a prins curaj să abordeze proiecte mai mari. Astăzi, Stejarnic realizează mobilă din stejar și nuc, adaptată dimensiunilor, preferințelor și spațiului în care urmează să fie integrată.

În dezvoltarea afacerii, Toni a ajuns și la BT Stup, unde a participat la mai multe workshop-uri și la programul „Avânt în antreprenoriat”. Experiența l-a ajutat să privească businessul și dincolo de partea de producție, spune el.

„Pot să povestesc cu zâmbetul pe buze și cu o plăcere mare, pentru că mi-a plăcut extraordinar de mult. BT Stup este o amintire foarte, foarte plăcută și un loc în care am învățat foarte, foarte multe lucruri. Am participat la mai multe workshop-uri individuale, cele care se desfășoară într-o singură zi, pe un număr de ore, dar culminând și cu Avânt în antreprenoriat, cu mai multe module, în care s-a disecat partea de business foarte, foarte intens”, spune Toni Fluture.

Totodată, antreprenorul a apelat la o finanțare BT Mic, pe care a direcționat-o către achiziția de utilaje și automatizarea atelierului. Procesul de obținere a finanțării, susține Toni, a fost „foarte simplu”.

„Mi s-a părut destul de ușor. Nimic complicat, nimic alambicat, nimic care să dureze sau să facă să dureze prea mult. Mi s-a părut foarte transparent. De asemenea, totul a fost limpede, ușor, nu am avut nici cea mai mică problemă”, spune el.

Banca Transilvania este alături de antreprenorii aflați la început de drum, oferindu-le acces la informații, resurse și know-how esențial pentru a-și transforma ideile în afaceri de succes. Dacă te gândești să pornești o afacere, BT îți este partener de încredere, gata să te sprijine pas cu pas, pentru ca totul să fie mai simplu și mai clar pentru tine.

BT Stup este un hub dedicat antreprenorilor, disponibil atât fizic, în București, Calea Șerban Vodă nr. 206-218, cât și online. BT Stup oferă soluții utile pentru cei care își lansează sau își dezvoltă o afacere, de la pașii necesari înființării firmei, instrumente de facturare, realizarea unui magazin online și obținerea semnăturii electronice, până la servicii de fotografie de produs și alte resurse care pot simplifica activitatea antreprenorială de zi cu zi.

Prin BT Mic, antreprenorii pot accesa finanțări de până la 300.000 de lei, rapide și flexibile, destinate susținerii dezvoltării afacerii. Fondurile pot fi utilizate pentru achiziția de echipamente, fie noi, fie second-hand, pentru modernizarea sau extinderea punctelor de lucru, plata furnizorilor și a altor obligații financiare, dar și pentru asigurarea continuității activităților curente.

Business CheckIn. Dintr-un atelier de acasă a crescut Stejarnic

StartupCafe.ro: Cine sunt și ce face afacerea mea?

Toni Fluture: Salut, sunt Toni, am 38 de ani și vin din Galați. Am terminat Facultatea de Relații Internaționale și Studii Europene la Universitatea Danubius și reprezint firma Stejarnic, care se ocupă cu realizarea de mobilier în lemn masiv, din stejar și nuc, preponderent. Numele „Stejarnic” vine de la o asociere de două cuvinte: „stejar” și „harnic”. Am vrut să fie românesc și să fie un joc de cuvinte, ceva mai deosebit. Asta e povestea lui.

StartupCafe.ro: Prima idee a venit când…

Toni Fluture: Povestea a fost în felul următor. Totul a plecat din nevoia de a crea și apoi din nevoia de a fi independent. Cred că aceste două lucruri s-au combinat. Am avut o înclinație către partea artistică întotdeauna și asta m-a împins către a explora domeniul acesta 100% și mi-a plăcut foarte mult și lemnul. Într-adevăr, dintotdeauna am avut interacțiuni cu acest material. E cumva din familie înclinația către tehnică, artă, îndemânare. Asta m-a tras destul de rapid către zona aceea. Cum am spus, ideea de a face ceva, de a fi independent și de a intra într-o zona antreprenorială care este provocatoare.

În 2021 am deschis firma, dar am făcut o trecere treptată. În weekend-uri și în timpul liber, în momentele când aveam timp, încercam să muncesc și să creez ceva din lemn. Și am început asta la țară, la părinții mei, unde avem o casă și un mic atelier adiacent casei. Acolo, ușor-ușor, mi-am cumpărat anumite utilaje basic (trad. de bază), de început, și am început să lucrez și să fac anumite măsuțe de cafea, să experimentez în zona aceasta cât de mult se poate. Treptat, am trecut și la chestii mai mari. La o masă de dining, la o comodă, o noptieră. A fost o trecere lină, în care am învățat cu pași mici și siguri ce înseamnă să produci astfel de piese.

Showroom nu avem, nu ne-am axat pe asta. Există doar atelierul la care accesul este posibil, fără discuție, dacă dorește cineva să vadă ce se întâmplă, un proces, un material, o mostră, o culoare și așa mai departe. Dar, în principiu, online se întâmplă totul. Acolo se pot vedea piesele făcute, proiectele și tot ce se livrează.

Dacă există produse dintr-o gama asemănătoare, ca operațiuni, le putem lucra în paralel. Dacă ele sunt foarte diferite, ne putem dedica o parte din timp sau un număr de zile exclusiv către un anumit produs. Comenzile se iau și, evident, există o ordine a lor în execuție și în timp, care se transmite clienților. Ei vor ști de la început cât va dura estimativ, apoi revenim cu informații mai concrete și lucrăm în ordinea aceasta.

StartupCafe.ro: Primul client nu o să-l uit pentru că…

Toni Fluture: Întotdeauna când începi ceva, și nu numai în zona asta, primii clienți vor fi prietenii, evident. Primul client, care a și plătit pentru ceva făcut de mine a fost unul dintre prietenii de la vremea respectivă. I-am făcut ceva foarte micuț, o ramă, un cuier, cred. Acela a fost primul meu client. Apoi vestea se răspândește și, după ce termini prietenii, treci la clienți veniți din exterior, care află de tine și cam așa s-a întâmplat.

Am încercat de-a lungul timpului să identificăm clienții așa cum trebuie. Aceștia reprezintă, în principiu, o nișă nu foarte mică, dar o consider o nișă. Sunt oameni care au înclinații către estetic, către frumos, care sunt și pregătiți să investească în piese de mobilier care oferă o personalitate în case și care sunt trainice și nu le vor schimba peste trei ani. (n.r. Clienții noștri) vor să aducă în spațiul de locuit o notă personală și merg către zona de custom pe care noi o putem oferi.

StartupCafe.ro: Cum a fost experiența de la BT Stup?

Toni Fluture: Pot să povestesc cu zâmbetul pe buze și cu o plăcere mare, pentru că mi-a plăcut extraordinar de mult. BT Stup este o amintire foarte, foarte plăcută și un loc în care am învățat foarte, foarte multe lucruri. Am participat la mai multe workshop-uri individuale, adică cele care se desfășoară într-o singură zi, pe un număr de ore, dar culminând și cu „Avânt în antreprenoriat”, cu mai multe module, în care s-a disecat partea de business foarte, foarte intens. Și acolo, cum spuneam, am învățat foarte, foarte multe lucruri și le-am învățat într-o manieră foarte friendly (n.r. prietenoasă) și ne-am simțit ca o familie noi toți cei care am participat în cohortă, cum spun ei aici. Da, a fost o experiență chiar minunată. Le mai mulțumesc încă o dată pe calea aceasta lectorilor, au făcut o treabă excelentă. Informațiile cu care am plecat de aici sunt foarte valoroase.

Informațiile obținute și care mie mi-au folosit îndeosebi au fost cele legate de înțelegerea pieței foarte mult și de a face un avatar al clientului, un profil, să înțeleg ce înseamnă piața și cum funcționează ea ca cerere și ofertă. Cum poți, practic, să accesezi și să ajungi acolo unde trebuie și ce ajustări să faci să fii văzut și să ajungi la client. Au fost foarte multe lucruri iarăși importante pe partea de finanțe, unde am făcut joculețe cu calcule, cu stocuri, cu marfă, cu taxe. Am avut și un joc foarte interesant, un fel de Monopoly pe partea asta, iar la final trebuia să vedem de ce am rămas pe plus sau pe minus. Cash flow și toate lucrurile ce țin de partea financiară, au fost și acelea foarte utile. Per total, o experiență super. O să revin cu drag oricând. Chiar am mai văzut niște seminare, niște workshop-uri la care aș vrea să mai vin pentru că ele tot apar și chiar fac lucruri frumoase tare aici.

StartupCafe.ro: Cum a fost procesul de obținere a unei finanțări BT Mic?

Toni Fluture: Foarte simplu. Mi s-a părut destul de ușor. Nimic complicat, nimic alambicat, nimic care să dureze sau să facă să dureze prea mult. Mi s-a părut foarte transparent. De asemenea, totul a fost limpede, ușor, nu am avut nici cea mai mică problemă. E și de mare ajutor, evident, pentru ceea ce am avut eu nevoie în partea de utilaje. Aici, practic, s-au direcționat banii, către utilaje, către automatizarea atelierului.

StartupCafe.ro: Ultima provocare bifată?

Toni Fluture: Ultima poate fi și prima și va fi permanentă și este aceea când trebuie să supervizezi absolut toate operațiunile din toate zonele business-ului și să fii sigur că ele merg așa cum trebuie și că sunt într-o legătură care duce la un rezultat satisfăcător. Nu trebuie să-ți lași ochii să plece de la nimic. Să fii atent la absolut orice parte ca lucrurile să funcționeze ca un mecanism. Cred că asta este de fapt provocarea permanentă și cea mai importantă în tot ansamblul acesta de funcționare.

Pot să dau exemple de provocări minore pe care le rezolvi ca în orice business și atelier. Un transport care n-a venit la timp sau se poate întâmpla să dorească clientul să schimbăm o nuanță, dar astea se discută și se rezolvă foarte rapid. Fiind totul custom există și partea asta în care poate mai este nevoie să mai facem anumite ajustări pe parcurs ca totul să iasă perfect. Astea sunt provocările on a daily basis

(trad. zilnice), să spun așa. În rest, ce am spus prima oară e provocarea și ultima, și generală, și permanentă: supervizarea tuturor lucrurilor (n.r. pentru ca totul să) se întâmple foarte OK.

StartupCafe.ro: De unde îmi iau energia?

Toni Fluture: O întrebare interesantă. În primul și în primul rând, din plăcerea de a lucra cu lemnul. Cred că de acolo pleacă totul. De acolo izvorăște, să spun așa, dorința de a lucra, de a depune efort, de a finaliza și, evident, apoi din satisfacția pe care o primești când totul e gata și iese bine. Aia este, iarăși, o sursă foarte, foarte importantă, cea care-ți dă energie, într-adevăr. Când termini ceva, ești foarte mulțumit, ai reușit și știi că dacă ai făcut-o pe asta, poți să o faci și pe următoarea la fel de bine.

Un lucru care aduce o satisfacție enormă este atunci când îi aduci omului produsul și mereu vei sta cu emoții până în clipa când îl vede, chiar dacă ai produs o mie de mese sau doar trei. Întotdeauna vei avea emoții pentru reacția lui și speri să fie cea mai bună. În momentul când este foarte bună, vezi că totul este OK și e super fericit și îi place, atunci, într-adevăr, satisfacția ta și împlinirea ta după ce pleci de la locația respectivă sunt foarte mari.

StartupCafe.ro: Dacă nu aș fi făcut asta, aș fi…

Toni Fluture: Probabil mi-aș fi urmat o altă pasiunea de-ale mele și anume fotografia, care mereu a fost în inima mea. Fotografia ca artă și apoi ideea că poate fi transformată în business. Lucru care nu s-a mai întâmplat din anumite motive și am ales altceva la fel de frumos.

Informațiile pe care le dețin în zona de fotografie mă ajută foarte mult să-mi pun în valoare produsele. Faptul că odată finalizată o comandă sau un produs, vreau să fie expuse în lumina corectă și fotografiile corecte și prezentate corect online astfel încât să ajungă frumos către potențialii clienți și cei care mă urmăresc.

Partea de fotografie este importantă pentru că am știut să maximizez produsele și să le pun în valoare fotografiind, editând, jucându-mă cu lumina. Am mai avut partea asta de făcut pe care am făcut-o cu plăcere, de altfel.

StartupCafe.ro: Ce urmează?

Toni Fluture: Recent am finalizat crearea site-ului cu cei de la Emiral, parteneri Stup, și site-ul este proaspăt lansat cu opțiunea de a achiziționa direct pe site, cu plata pe site, prin Netopia. Toate produsele sunt acolo și se pot customiza mare parte din ele în dimensiuni și culoare, lumea își poate alege de acolo exact ce rea. Pentru orice alte întrebări, numărul de telefon este disponibil și vor primi orice informație oricând. Site-ul este gata și se merge foarte mult pe a-l promova pe el.

Lucrăm și cu o agenție de marketing în momentul de față, care se ocupă de asta: paginile de social media promovate în continuare și cu trimitere către site-ul abia finalizat. Ce va mai urma din punct de vedere business, creativ, să spun așa, este că vom face în curând o colecție de mobilier. Colecție însemnând un set de piese care să fie, evident, cu un design asemănător, în ton și să se potrivească perfect pentru, să spunem, două încăperi din casă. Va fi o colecție care va include o masă de dining, comodă, pat, noptiere și masă de cafea. Vor avea un sens împreună pentru cei care vor să aibă, într-adevăr, o colecție în casă și să se meargă pe un anumit design și un anumit stil. La asta se lucrează acum din punct de vedere al design-ului. Apoi o să le și producem. Cam asta e ce se întâmplă în viitorul apropiat.

Notă: Acest interviu a fost editat pentru concizie și claritate.