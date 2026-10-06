Înscrieri: Program pentru startup-uri românești care dezvoltă soluții pentru un viitor sustenabil

Startup-urile românești în etapa Seed care dezvoltă soluții pentru un viitor sustenabil sau folosesc tehnologii avansate și inteligență artificială pentru a genera impact se pot înscrie într-un program care le poate oferi acces la mentorat, pregătire pentru investiții, conexiuni cu investitori și altele, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Înscrierile se fac AICI până pe 22 noiembrie 2026, ora 10:00.

Romania ClimAccelerator 2026 – 2027 este organizat de Impact Hub Bucharest, cu Philip Morris România în calitate de partener principal și cu sprijinul Climate-KIC și SCION. Acesta va accepta 15 startup-uri aflate în etapa Seed, cu un prototip validat în piață sau o tehnologie funcțională, care sunt pregătite pentru următoarea etapă de dezvoltare și scalare.

Programul urmărește să sprijine firmele care dezvoltă soluții cu impact pozitiv asupra mediului, oferindu-le acces la know-how, mentorat, pregătire pentru investiții, conexiuni cu investitori și actori-cheie din ecosistem, oportunități de networking și vizibilitate, precum și instrumente pentru măsurarea și dezvoltarea impactului pe termen lung.

Programul este construit în jurul a două direcții, în funcție de specificul soluției dezvoltate:

Climate Track - 8 locuri, dedicat startup-urilor care dezvoltă soluții pentru un viitor sustenabil, de la mobilitate urbană curată, energie regenerabilă, agricultură inteligentă și economie circulară până la managementul deșeurilor, reducerea emisiilor, materiale sustenabile și soluții pentru orașe și clădiri;

- 8 locuri, dedicat startup-urilor care dezvoltă soluții pentru un viitor sustenabil, de la mobilitate urbană curată, energie regenerabilă, agricultură inteligentă și economie circulară până la managementul deșeurilor, reducerea emisiilor, materiale sustenabile și soluții pentru orașe și clădiri; Deep Tech & AI Track - 7 locuri, dedicat startup-urilor care folosesc tehnologii avansate și inteligență artificială pentru a genera impact, inclusiv în domenii precum predicția și analiza riscurilor climatice, tranziția energetică, managementul carbonului, agricultura inteligentă, robotică și Computer Vision, monitorizarea biodiversității și finanțarea climatică.

ClimAccelerator nu se limitează la aceste domenii, fiind deschis și altor soluții care contribuie la reducerea impactului asupra mediului sau folosesc Deep Tech și AI pentru a genera impact în zona climatică și de sustenabilitate.

Din ianuarie până în aprilie 2027, startup-urile selectate vor participa la un program de activități și mentorat desfășurate online și adaptate nevoilor fiecărei echipe.

Participanții vor avea acces la sesiuni de mentorat 1:1 cu experți din industrie, cu focus pe obiective concrete precum scalarea, fundraising-ul sau strategia de go-to-market, dar și la întâlniri cu un Board of Advisors, format din specialiști care pot contribui cu expertiză aplicată.

Programul include, de asemenea, workshop-uri și studii de caz pe teme precum Value Proposition, MVP, Climate Impact Hypothesis, ecosistemul de investitori, business model și business plan, precum și pitching pentru investitori, AI Integration & IP Strategy, Tech SAFE & Valuation.

„În zona climate tech, nu este suficient să ai o tehnologie care funcționează. Provocarea reală începe atunci când trebuie să demonstrezi că soluția poate răspunde unei nevoi reale, că poate fi adoptată la scară largă și că modelul de business poate susține această creștere. Pentru fondatori, asta înseamnă să ia decizii dificile: ce validează acum, ce păstrează pentru mai târziu, unde au nevoie de expertiză și când sunt pregătiți să atragă capital. Prin Romania ClimAccelerator ne uităm tocmai la această etapă de tranziție dintre o soluție promițătoare și un business capabil să producă schimbare la scară. Credem că ecosistemul are nevoie nu doar de idei bune și tehnologie, ci de mai multe startupuri care știu să transforme aceste resurse în companii reziliente, finanțabile și relevante pentru piețele în care vor să crească”, a spus Oana Craioveanu, CEO & cofondatoare Impact Hub Bucharest.

Un alt element al programului este componenta de peer sharing, prin care participanții vor putea învăța din experiențele altor fondatori, la nivel național și internațional. Startup-urile vor beneficia și de consultanță pe nevoi specifice, networking și conectare cu actori-cheie din ecosistem.

În paralel, participanții vor avea acces la materiale și cursuri de self-learning pe teme precum management financiar, comunicare în afaceri, digital marketing și crearea de conținut online, pentru a-și putea dezvolta competențele necesare creșterii businessului.

Două premii speciale pentru cele mai bune pitch-uri

Programul se încheie cu Demo Day, pe 14 aprilie 2027, un eveniment fizic în cadrul căruia cele 15 startup-uri își vor prezenta soluțiile în fața unui juriu, a investitorilor și a unor actori relevanți din piață, în limba engleză.

Cele mai bune două pitch-uri, câte unul din fiecare track, vor primi premiul special Startup Impact Lab, care oferă acces timp de șase luni la o serie de resurse dedicate dezvoltării businessului.

Programul oferă și o oportunitate suplimentară pentru două startup-uri, care vor fi selectate direct pentru a participa în SCION, accelerator dedicat soluțiilor NatureTech și CleanTech. Programul SCION sprijină cercetătorii și inovatorii din deeptech în transformarea rezultatelor de cercetare și a ideilor inovatoare în afaceri pregătite pentru finanțare.