Lanțul de simigerii Luca a ajuns să aibă peste 4.200 de angajați în România și Polonia

Lanțul românesc de simigerii Luca, deținut de antreprenorul George Adragăi, a anunțat, vineri, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro, că a ajuns la 200 de locații deschise în România și Polonia.

Compania Tinervis Group, cu acționariat 100% românesc, spune că are peste 4.200 de angajați la nivelul celor două țări.

Toate locațiile Luca din România și Polonia sunt operate direct, fără sistem de franciză. Fiecare unitate respectă aceleași rețete proprii și același standard de calitate.

„LUCA este unul singur. Iar “Facem bun, facem bine” nu este doar un slogan. Este angajamentul pe care îl respectăm față de fiecare client, în fiecare locație, în fiecare zi. Atingerea acestei borne înseamnă pentru noi 16 ani de consecvență, încredere și responsabilitate față de oamenii care ne aleg în mod conștient”, declară reprezentanții LUCA.

Într-o piață competitivă și dinamică, Tinervis Group subliniază importanța construirii unui brand cu o personalitate puternică și diferită, care să ofere o experiență bună tuturor clienților.

Business-ul Luca este operat prin firma Tinervis Group SRL, înființată în anul 2010, de antreprenorii George Adragăi și Cosmin Mircea Postole. Din 2023, Postole s-a retras din business.

În prezent, băcăuanul George Adragăi deține integral afacerea Luca și o conduce în calitate de administrator, potrivit datelor oficiale colectate de Termene.ro.

În anul 2024, compania românească a obținut venituri totale de 625 de milioane de lei (circa 122 milioane EUR) și profit de 38,8 milioane de lei (7,6 milioane EUR), conform datelor oficiale de la Ministerul Finanțelor.