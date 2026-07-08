Skip to content

Când se lansează următoarele telefoane Pixel: Google a anunțat evenimentul

Când se lansează următoarele telefoane Pixel: Google a anunțat evenimentul
Sursă: Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Seria de telefoane Google Pixel 11 va fi prezentată miercuri, 12 august 2026, într-un eveniment ce va avea loc în New York City, potrivit TechCrunch.

Gigantul american a început să trimită invitații către jurnaliști și creatori de conțintut, cum ar fi Mark Gurman, editor la Bloomberg, care a și postat anunțul pe X:

Se așteaptă ca la eveniment să fie prezentate cel puțin telefoanele Pixel 11, Pixel 11 Pro și Pixel 11 Pro Fold. Anul trecut, în cadrul aceluiași tip de eveniment, care a avut loc pe 20 august, Google a prezentat Seria Pixel 10, un nou telefon pliabil, ceasul Pixel Watch 4 și a doua generație a căștilor Pixel Buds a.

În spațiul public, au apărut deja zvonuri cum că noua serie de telefoane marca Google ar avea o nouă culoare aurie, margini mai subțiri, o bară de camere schimbată și dimensiuni mai subțiri, alături de faptul că ar putea „sări” peste opțiunea de 128 GB, toate telefoanele urmând să fie lansate cu cel puțin 256 GB memorie internă.

Smart Tech

Thumbnail

Platforma israeliană eToro își schimbă aplicația de investiții în crypto și acțiuni

inteligenta artificiala-Romania

3 din 4 români folosesc inteligența artificială cel puțin săptămânal, dar nivelul de competențe rămâne redus (studiu)

Folosești ChatGPT la firmă? Avertisment de ultimă oră de la Comisia Europeană: aceeași inteligență artificială îi poate ajuta și pe hackeri

Inteligența artificială militară, dronele și sateliții schimbă harta startupurilor europene. Ce arată summitul NATO de la Ankara

VIDEO „Avem oportunitatea să dominăm”. Un român care lucrează pentru o firmă AI susținută de Google, despre viitorul startup-urilor europene

NATO pregătește un „marketplace” pentru drone. România intră în proiect, iar startup-urile europene ar putea avea acces mai ușor la contracte internaționale