Când se lansează următoarele telefoane Pixel: Google a anunțat evenimentul

Seria de telefoane Google Pixel 11 va fi prezentată miercuri, 12 august 2026, într-un eveniment ce va avea loc în New York City, potrivit TechCrunch.

Gigantul american a început să trimită invitații către jurnaliști și creatori de conțintut, cum ar fi Mark Gurman, editor la Bloomberg, care a și postat anunțul pe X:

Google Pixel event - August 12 pic.twitter.com/Veo1RCJN7j — Mark Gurman (@markgurman) July 7, 2026

Se așteaptă ca la eveniment să fie prezentate cel puțin telefoanele Pixel 11, Pixel 11 Pro și Pixel 11 Pro Fold. Anul trecut, în cadrul aceluiași tip de eveniment, care a avut loc pe 20 august, Google a prezentat Seria Pixel 10, un nou telefon pliabil, ceasul Pixel Watch 4 și a doua generație a căștilor Pixel Buds a.

În spațiul public, au apărut deja zvonuri cum că noua serie de telefoane marca Google ar avea o nouă culoare aurie, margini mai subțiri, o bară de camere schimbată și dimensiuni mai subțiri, alături de faptul că ar putea „sări” peste opțiunea de 128 GB, toate telefoanele urmând să fie lansate cu cel puțin 256 GB memorie internă.