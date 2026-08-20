S-a lansat o platformă românească de verificare a vizibilității site-urilor în căutările cu inteligența artificială (GEO/AIEO)

O firmă de servicii AI din România a lansat un instrument care arată dacă un website este pregătit pentru căutarea prin serviciile de inteligență artificială, potrivit unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

Platforma Blind Spot auditează infrastructura digitală a unui website prin 70 de criterii GEO/ Vizibilitate AI și identifică problemele care pot bloca vizibilitatea în sisteme precum ChatGPT, Perplexity, Gemini și Google AI Overviews, Claude și multe altele.

Criteriile variază de la accesibilitatea pentru crawlere AI, date structurate, claritate semantică, conținut citabil, până la autoritate digitală și semnale de încredere. La final, platforma oferă un scor de vizibilitate AI, identifică problemele care pot face site-ul greu de înțeles sau de citat de către sistemele generative și oferă recomandări concrete de remediere.

„Am lucrat peste 25 de ani în IT și am prins toate tranzițiile majore ale internetului, de la site-uri statice, la e-commerce, cloud, mobile și automatizări. Dar schimbarea adusă de AI în căutare este diferită, pentru felul în care informația este înțeleasă, selectată și prezentată mai departe. Blind Spot a apărut dintr-o întrebare simplă: știe AI-ul cine ești, ce faci și de ce ar trebui să te recomande?”, spune Andrei Mihnea Răileanu (foto), fondatorul Human AI Labs.

Lansarea vine într-un moment în care comportamentul de căutare se schimbă accelerat. Tot mai mulți utilizatori folosesc platforme precum ChatGPT, Perplexity, Gemini, Claude sau Google AI Overviews pentru a primi răspunsuri directe. Pentru companii, asta înseamnă că vizibilitatea depinde și de capacitatea site-ului de a fi înțeles, extras și citat corect de sistemele cu inteligență artificială.

„Ani la rând, companiile au optimizat pentru Google: keyworduri, backlinks, titluri, meta tags etc. Toate acestea rămân în continuare importante, dar AI search funcționează diferit. Are nevoie de structură, claritate, date coerente, conținut ușor de citat și semnale de autoritate pe care să le poată verifica. Un site poate fi impecabil pentru oameni și totuși greu de citit pentru AI”, adaugă Andrei.

În etapa beta, Blind Spot a auditat mai multe site-uri românești, iar scorul mediu de vizibilitate AI a fost de 48/100. Printre cele mai frecvente probleme identificate s-au numărat lipsa datelor structurate complete, conținutul dificil de citat, absența unor semnale clare de autoritate și lipsa unei prezențe coerente în surse pe care sistemele AI le pot interpreta drept referințe.

Spre deosebire de instrumentele care monitorizează cum apare un brand în răspunsurile AI, Blind Spot coboară la nivelul infrastructurii website-ului și arată ce anume trebuie reparat pentru ca site-ul să devină mai ușor de înțeles, de citat și de recomandat. Scorul este calculat determinist, fără ca AI-ul să participe la evaluare, iar raportul include problemele identificate și recomandări de remediere. Pentru anumite criterii tehnice, platforma poate genera și exemple de cod sau indicații de implementare.

Arhitectura Blind Spot, incluzând metodologia de extracție normalizată, scoring-ul determinist și analiza de gap semantic, face obiectul unei cereri de brevet depusă la OSIM în iunie 2026.

„Nu vrem să vindem panică în jurul AI-ului, vrem să oferim claritate. Când AI-ul interpretează greșit un site, primul pas este să vezi unde se rupe lanțul: ce lipsește, ce e neclar și ce poate fi îmbunătățit. Blind Spot oferă acest diagnostic”, completează fondatorul.

Platforma oferă mai multe opțiuni de acces: audit gratuit pentru primele pagini ale unui site, pachet „Diagnostic” la preț de lansare de 9,99 EUR pentru primii 100 de clienți, abonament „Pro Remediation” pentru audit continuu și ghid de remediere, precum și planul „Agency” pentru agenții și freelanceri care vor să adauge auditul de vizibilitate AI în serviciile oferite clienților.

Aceasta include și un program dedicat ONG-urilor, prin care organizațiile eligibile pot primi acces gratuit timp de șase luni, precum și un program pentru startup-uri, cu audit „Diagnostic” gratuit.

În etapa următoare de dezvoltare, Human AI Labs pregătește funcționalități suplimentare pentru analiza percepției brandului în modelele AI, monitorizarea diferenței dintre intenția de comunicare a brandului și modul în care inteligența artificială îl descrie, precum și instrumente dedicate partenerilor și agențiilor.

Human AI Labs dezvoltă produse și metodologii care ajută organizațiile să se adapteze la schimbările produse de inteligența artificială în căutare, conținut și infrastructură digitală. Aceasra a fost fondată de Andrei Răileanu, specialist IT cu peste 25 de ani de experiență în dezvoltarea de aplicații business-critical și produse digitale.