Joburi în IT: O firmă românească deschide, împreună cu americanii, un centru de cercetare-dezvoltare la Timișoara și angajează 120 de ingineri

Compania românească de inginerie Piaxo, deținută de inginerul clujean Ion Petic, anunță, luni, că lansează un nou centru de cercetare dezvoltare la Timișoara, unde spune că va recruta 120 de ingineri în parteneriat cu gigantul american Clarios, liderul mondial în producția de baterii auto de joasă tensiune și proprietarul Varta Automotive.

Potrivit unui comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, inițiativa va crea mai mult de 120 de locuri de muncă ultra specializate, acoperind toate disciplinele de inginerie, inclusiv software, hardware, sisteme, testare, calitate și management de proiect.

De asemenea, proiectul „va impulsiona dezvoltarea tehnologiilor sustenabile pentru baterii dedicate mobilității viitorului”, mai promite Piaxo.

„Ambiția noastră este să construim un centru de cercetare și dezvoltare stabil pe termen lung la Timișoara, care să ofere încredere și siguranță viitorilor angajați, mai ales în vremuri incerte. Ne propunem să creăm un hub al inovației în mobilitate, unde sunt dezvoltate soluții integrate pentru vehiculele de mâine: performante, sigure și pregătite să răspundă cerințelor industriei automotive globale. Timișoara oferă mediul ideal pentru inovație sustenabilă, datorită bazei solide de ingineri specializați și proximității față de universitățile de prestigiu”, a declarat Ion Petic, CEO Piaxo.

Firma spune că recrutează exclusiv în Timișoara „pentru a consolida și a investi în ecosistemul local de profesioniști”.

În calitate de partener strategic, Clarios aduce expertiză globală în dezvoltarea și producția de baterii. Cu aproximativ 18.000 de angajați în peste 100 de țări și o producție anuală de peste 150 de milioane de baterii care alimentează unul din trei vehicule la nivel mondial, Clarios își reafirmă angajamentul față de inovație, sustenabilitate și colaborare internațională.

„La Clarios, suntem dedicați dezvoltării de soluții de mobilitate sustenabilă în colaborare cu Piaxo. Noul centru din Timișoara susține activitățile noastre de dezvoltare din Europa și permite realizarea de soluții inovatoare pentru vehiculele de mâine”, a declarat Alexander van Laack, Chief Technology Officer la Clarios.

Centrul va sprijini proiecte de cercetare și dezvoltare în domenii precum sisteme de management al bateriilor (BMS), soluții de stocare pe bază de sodiu-ion și litiu-ion, precum și tehnologii pentru invertoare și supercapacitori, esențiale pentru vehiculele moderne dar și pentru funcțiile critice de siguranță. Piaxo va înființa și opera centrul din Timișoara și va colabora cu Clarios pe programe de dezvoltare agreate, sprijinind dezvoltarea tehnologiilor avansate pentru bateriile mobilității viitorului.

Fondată în anul 2015, la Cluj-Napoca, de inginerul electronist Ion Petic, Piaxo este o companie românească de inginerie care sprijină cercetarea și dezvoltarea majorității ECU-urilor (unități de control electronice) integrate în vehicule pentru industria auto globală.

Cu birouri în Cluj-Napoca și Timișoara și prezență internațională la München, Germania, firma oferă servicii complete de inginerie pentru întreg ciclul de dezvoltare a produsului, de la hardware la software și testare.

În 2024, firma românească a obținut venituri de 9,8 milioane de lei și profit de 611.000 de lei, conform datelor oficiale de la Ministerul Finanțelor.

La rândul său, Clarios este lider global în tehnologii avansate pentru baterii de joasă tensiune dedicate mobilității. Bateriile și soluțiile sale inteligente alimentează aproape orice tip de vehicul și se regăsesc în unul din trei automobile aflate astăzi în trafic. Cu aproximativ 18.000 de angajați în peste 100 de țări, compania oferă expertiză aprofundată partenerilor din Aftermarket și OEM, asigurând fiabilitate, siguranță și confort în viața de zi cu zi.