Investitorii străini văd semne de revenire în România, dar trag frâna pe investiții din cauza impredictibilității (Studiu)

Deși 53% dintre companiile cu capital străin din România se așteaptă la creșteri de venituri, iar 37% își planifică investiții mai mari în următorul an, peste jumătate (51%) spun că mediul de afaceri s-a deteriorat, potrivit unui studiu transmis comunității antreprenoriale StartupCafe. Datele din cel mai recent Business Sentiment Index, publicat de Consiliul Investitorilor Străini, arată o revenire timidă a încrederii, dar și o realitate persistentă: lipsa de predictibilitate legislativă și competitivitatea slabă în regiune continuă să țină investitorii în gardă.

Încrederea investitorilor crește ușor, dar rămâne fragilă

Indicatorul general al mediului de afaceri s-a îmbunătățit față de octombrie 2025, însă percepția rămâne în teritoriu negativ: 51% dintre companii consideră că mediul s-a înrăutățit, chiar dacă procentul a scăzut de la 68%.

„Cel mai recent Business Sentiment Index indică o stabilizare prudentă a încrederii investitorilor și o redresare moderată a intențiilor de investiții, ceea ce este încurajator. Cu toate acestea, aceste semnale rămân fragile. Predictibilitatea cadrului legislativ și competitivitatea României în raport cu locații comparabile continuă să reprezinte motive de îngrijorare pentru investitori”, a declarat Ruxandra Băndilă, Director Executiv al Consiliului Investitorilor Străini.

Așteptările privind veniturile se îmbunătățesc: 53% dintre companii estimează creșteri, iar 20% anticipează stagnare.

La nivel general, 51% dintre respondenți prevăd o creștere a activității, în urcare de la 42% în ediția precedentă, în timp ce ponderea celor care anticipează stagnarea a scăzut la 32%.

Investițiile își revin, dar planurile rămân prudente

Planurile de investiții arată o revenire parțială: 37% dintre companii intenționează să își majoreze investițiile de capital în următoarele 12 luni, în creștere cu 12 puncte procentuale și revenind la nivelurile din toamna anului 2024.

Cu toate acestea, prudența domină: 39% vor să mențină nivelul actual, iar 24% iau în calcul reduceri. În paralel, 80% dintre companii analizează măsuri de reducere a costurilor, semn că presiunile financiare rămân ridicate.

În ceea ce privește forța de muncă, jumătate dintre companii nu anticipează schimbări, 25% estimează scăderi, iar 24% se așteaptă la creșteri, reflectând o abordare precaută.

România pierde teren la competitivitate în regiune

Percepția asupra atractivității României se deteriorează: 46% dintre investitori consideră că țara este mai puțin atractivă comparativ cu alte locații din regiune, în creștere față de 42% în ediția anterioară.

Problemele structurale rămân aceleași: birocrația (88%), lipsa de transparență și consecvență a politicilor (78%), povara de reglementare (75%), fiscalitatea (61%) și infrastructura (53%). Disponibilitatea forței de muncă rămâne singurul avantaj competitiv major, fiind percepută pozitiv de 58% dintre respondenți.

În același timp, 53% dintre respondenți consideră mediul legislativ mai puțin predictibil, iar doar 16% văd o îmbunătățire. Incertitudinea legislativă (68%), inflația și dobânzile (65%), fiscalitatea (63%) și incertitudinea politică (56%) sunt principalele riscuri semnalate de companii.

În ciuda acestor provocări, companiile nu renunță la planurile de transformare: 80% iau în calcul investiții în robotică, automatizare și inteligență artificială, semnalând o orientare clară către eficiență și digitalizare.

În paralel, oportunitățile sunt căutate în extinderea pieței, transformarea digitală și programele finanțate de Uniunea Europeană, într-un efort de a menține competitivitatea pe termen lung.

Concluzia sondajului este una de echilibru fragil: investitorii văd potențial de creștere în România, dar deciziile majore rămân condiționate de reforme reale în predictibilitate și competitivitate.













