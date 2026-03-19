Controale ANAF la benzinării din toată România, „în contextul scumpirilor recente ale carburanților”

Controale ANAF la benzinării din toată România, „în contextul scumpirilor recente ale carburanților”
Sursă: Foto: Facebook DGAF

„În contextul scumpirilor recente ale carburanților”, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat, joi, că a demarat o serie de controale la benzinării și alți operatori din toată România, „pentru a preveni și combate eventualele practici de neconformare fiscală pe fondul evoluției prețurilor pe piața combustibililor”. 

„Acțiunile vizează întreg lanțul de distribuție, de la importatori și depozitari până la comercianții finali, cu scopul de a identifica operatorii economici care acționează pentru a-și crea avantaje fiscale în contextul actual, prin majorarea artificială a costurilor de achiziție/producție”, susține ANAF, într-un comunicat oficial. 

Fiscul spune că va sesiza și Consiliul Concurenței, dacă identifică practici speculative. 

„Inspectorii ANAF verifică situațiile în care există suspiciuni de fraudă fiscală asociată cu practici care pot afecta corectitudinea pieței. În cazurile în care faptele constatate sunt de natură să afecteze concurența loială ori interesele consumatorului, prin practici speculative, vor fi sesizate instituțiile abilitate ale statului”, susține Fiscul. 

ANAF spune că prin aceste controale urmărește „asigurarea conformării fiscale și a unui mediu concurențial corect, ca premisă pentru o stabilizare a pieței carburanților în această perioadă”. 

Fiscul precizează că „va continua monitorizarea”.  

Taxe

