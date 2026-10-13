Investitorii globali se întâlnesc la un eveniment în Lituania. Ecosistemul tech lituanian, evaluat la 15,5 miliarde EUR

Investitori din toată lumea, lideri de afaceri, experți și decidenți din sectorul public sunt invitați la un eveniment care va avea loc în Vilnius, capitala Lituaniei, și care va cuprinde discuții despre mediul de afaceri din țară, în contextul în care ecosistemul tech al țării baltice valorează 15,5 miliarde EUR, iar investițiile de venture capital au crescut la 212 milioane EUR în 2025, potrivit unui comunicat.

Pe măsură ce competiția pentru afacerile internaționale se intensifică, Vilnius, capitala Lituaniei, intră într-un nou capitol de creștere și trece dincolo de atragerea companiilor globale, creând condiții pentru ca acestea să investească, să se extindă și să rămână în oraș. În cel mai recent indice IMD Smart City Index 2026, orașul s-a clasat pe locul 32 la nivel global, rămânând singurul oraș din Țările Baltice care își menține traiectoria ascendentă.

Întrebarea este cum poate fi transformat acest impuls în următoarea etapă de creștere. Această discuție va fi în centrul atenției pe 21 octombrie 2026, când Foreign Investors Annual Summit 2026 va aduna la un loc investitori internaționali, lideri de afaceri, experți și decidenți din sectorul public pentru a dezbate direcția în care se îndreaptă Lituania.

Participarea se face în baza înscrierii AICI.

Printre participanți se numără experți în dezvoltare economică, atragerea investițiilor, promovare și analiză FDI (investiții străine directe), printre alte domenii, inclusiv

Angelos Angelou, CEO și Strateg Șef la AngelouEconomics, precum și membru fondator al Site Selectors Guild;

Chris Knight, Director General la FT Locations;

Mindaugas Sinkevičius, Prim-ministrul Lituaniei;

Taurimas Valys, Ministrul Finanțelor;

Valdas Benkunskas, Primarul orașului Vilnius;

Gregory Mann, reprezentant NASA pentru Europa, și alții.

Discuțiile lor vor analiza noile căi pe care Lituania le poate explora pentru a urmări noi oportunități de creștere.

„Modelarea viitorului investițional al Lituaniei este o responsabilitate comună a mediului de afaceri, a investitorilor și a guvernului. Ajuns la a cincea ediție, Foreign Investors Annual Summit marchează un punct de reper important. De-a lungul anilor, am creat o tradiție care aduce împreună lideri de afaceri, investitori și factori de decizie politică în jurul unui obiectiv comun: consolidarea poziției Lituaniei în peisajul global al investițiilor. Continuitatea summitului reflectă o nevoie comună de a ne reuni, de a ne asculta reciproc și de a găsi soluții care vor ajuta Lituania să fie un exemplu în Europa pentru un mediu de investiții orientat spre viitor. Ambiția noastră este de a transforma parteneriatele formate și conversațiile începute la summit în acțiuni concrete, consolidând poziția Lituaniei ca o țară în care companiile internaționale aleg să se stabilească și să se dezvolte”, declară Živilė Sabaliauskaitė, Director Executiv al Camerei de Comerț Americane din Lituania.

Organizat pentru a 5-a oară de American Chamber of Commerce in Lithuania, cea mai mare cameră de comerț străină din Țările Baltice, Summitul a devenit un punct de întâlnire pentru comunitatea internațională de afaceri din Lituania, atrăgând peste 700 de participanți în fiecare an, transmit organizatorii. Evenimentul este co-organizat de Go Vilnius, agenția oficială de turism și dezvoltare de afaceri din Vilnius, și găzduit în parteneriat cu TEGOS Lithuania, una dintre cele mai mari firme de avocatură din Țările Baltice.

Tema din acest an, „This Is Lithuania Forward” (Aceasta este Lituania înainte), se concentrează pe oportunitățile și provocările care conturează următorul capitol al Lituaniei, de la atragerea de capital global și consolidarea competitivității, până la dezvoltarea de noi industrii și aprofundarea colaborării dintre mediul de afaceri și guvern.

Summitul va explora, de asemenea, modul în care investițiile internaționale pot crea o valoare mai mare pe termen lung, cum se pot conecta companiile lituaniene la piețele globale și cum o cooperare mai strânsă între mediul de afaceri și cel guvernamental poate ajuta țara să competeze pentru investiții, talente și inovație. Sesiunile principale ale Summitului vor fi co-găzduite de companii de top din industrie, precum EY, EPAM, Nasdaq și Alliance for Recruitment.

„Vilnius a ajuns într-un punct în care discuția nu mai este doar despre a demonstra că Lituania poate atrage afaceri internaționale. Este despre crearea condițiilor pentru ca acele afaceri să crească, să investească și să își construiască viitorul aici. Următorul capitol va necesita un dialog și mai strâns între investitorii internaționali, companiile lituaniene și liderii din sectorul public. Summitul este o oportunitate de a purta această discuție deschis, de a înțelege unde văd investitorii cele mai mari oportunități și provocări și de a identifica ce putem face împreună pentru ca Vilnius și Lituania să meargă mai departe”, afirmă Marius Stasiukaitis, Director de Afaceri în cadrul Go Vilnius.

Summitul va oferi participanților ocazia de a interacționa direct cu autoritățile și decidenții din Lituania, discutând prioritățile de investiții și mediul de afaceri. Programul va oferi, de asemenea, perspective asupra tendințelor care modelează industriile cheie și asupra oportunităților care apar în Lituania. De asemenea, Go Vilnius va invita oaspeții VIP la o seară de networking pe 20 octombrie.