Antreprenorul și investitorul Marius Ghenea, șeful fondului de investiții Catalyst România, consideră că o majorare a capitalului social minim pentru firme la 8.000 de lei „este total lipsită de sens”. Într-o analiză transmisă comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, omul de afaceri atrage atenția că astfel de măsuri nu vor face altceva decât să determine tinerii să plece din România.

Redăm analiza lui Marius Ghenea:

Tocmai când speram că guvernanții înțeleg, în sfârșit, nevoile antreprenoriatului românesc…

„Propunerea de majorare a capitalului social minim la 8 mii lei este total lipsită de sens, în opinia mea. Nu văd absolut niciun avantaj bugetar sau de antrenare economică care să rezulte din această măsură, în schimb e simplu să vedem că vor fi multe dezavantaje. Să începem cu avantajele inexistente:

• Evaziunea și insolvențele nu vor fi deloc influențate de această măsură, pentru că atât evaziunea fiscală, cât și falimentarea intenționată a unei afaceri, se fac pe bani mulți, nu se împiedică nimeni de câteva mii de lei în plus la capitalul social, absolut nimic nu se va schimba.

• Creșterea motivării și responsabilizării antreprenorilor, creșterea capitalizării afacerilor locale, antrenare economică: efectul va fi zero, deoarece marea majoritate a companiilor vor trece în capital social 7800 lei din profiturile nerepartizate, iar banii vor fi folosiți pentru cheltuieli curente, nu vor rămâne undeva blocați într-un cont (mă întreb dacă domnul ministru știe măcar cum funcționează capitalul social și capitalurile proprii ale companiilor, ținând cont de această propunere bizară); pe de altă parte, în mod clar motivarea va fi în scădere, mulți antreprenori arătând un deget spre guvern și spunând “iar ne faceți viața mai grea fără motiv?”

• La final, poate exista cumva un impact pozitiv pentru încasările bugetare? Dimpotrivă, această majorare a capitalului social minim nu poate decât să reducă încasările bugetare, deoarece sume de miliarde de lei vor fi indisponibilizate pentru repartizare pe dividende pentru că vor fi mutate bilanțier în capitalul social.

Hai să ne uităm acum și la dezavantajele măsurii, chiar dacă nu am identificat niciun avantaj:

• Vorbeam zilele trecute cu băiatul meu de 22 ani, care tocmai a înființat, alături de foști colegi de facultate, un startup cu 200 lei capital social și i-am zis pe acest subiect: „Mario, nu e totuși o mare problemă să ai un capital social de 8 mii lei”. Iar el mi-a răspuns: „Tată, nu gândi pe baza veniturilor tale, gândește-te ca un tânăr care iese de pe băncile școlii și nu are bani de la părinți, nu va avea de unde să pună deoparte 8 mii lei pentru capitalul social, deoarece acești bani reprezintă salariul pe câteva luni, dacă acel tânăr are șansa să găsească un loc de muncă”.

Concluzia e simplă, pentru Guvern: dacă vreți să alienați complet generația tânără din România, care oricum trece prin provocări semnificative, mergeți mai departe, iar apoi ne vom întreba de ce ne pleacă tinerii, de ce companiile startup valoroase de la noi migrează prea repede către alte jurisdicții fiscale, de ce nu avem inovație în România etc.

• Un aspect important este legat de birocrație: gândiți-vă puțin ce va însemna pentru jumătate de milion de firme să facă AGA, să meargă la Registru, să înregistreze majorările de capital, costurile aferente sunt de asemenea semnificative (și nu reprezintă valoare adăugată pentru nimeni, tocmai se spunea cu gura mare în Guvern că vrem să simplificăm și să debirocratizăm, iar acum punem pe drumuri un milion de antreprenori sau mai mulți pentru a face formalități cu această majorare inutilă, în acest moment (sau în următorii 1-2 ani, care ar fi perioada de conformare).

• La final, o constatare de context: după ce recent Guvernul a venit oricum cu taxe mai mari și cu o povară în creștere pentru antreprenoriatul din România, venim și cu această măsură care nu ajută pe nimeni și care încurcă pe toată lumea? Chiar nu aveți niciun fel de empatie față de afacerile private din România, care în realitate plătesc în continuare toate extravaganțele guvernamentale și publice în materie de cheltuieli, unde încă nu am văzut absolut niciun rezultat pozitiv al tăierilor de costuri”.