Interlink.ro : Economia circulară în IT nu mai este o opțiune. Este un avantaj competitiv

În tot mai multe companii, infrastructura IT nu mai este văzută ca un simplu cost necesar, ci ca o resursă strategică. Modul în care alegi, folosești și gestionezi echipamentele IT poate influența direct profitabilitatea, flexibilitatea și chiar imaginea companiei.

În acest context, economia circulară în IT — adică reutilizarea, recondiționarea și extinderea duratei de viață a echipamentelor - devine o alegere logică, nu doar una „eco”.

Pentru majoritatea organizațiilor, întrebarea nu mai este dacă merită, ci cât de repede pot face tranziția.

De la „cumpăr și înlocuiesc” la „optimizez și reutilizez”

Mult timp, modelul a fost simplu: cumperi echipamente noi, le folosești câțiva ani, apoi le înlocuiești.

Este un model comod - dar costisitor și ineficient.

Economia circulară vine cu o abordare mult mai inteligentă:

prelungești durata de viață a echipamentelor

recondiționezi dispozitivele enterprise

le reintegrezi în activitatea companiei

În Europa, acest model este deja normalitate. În România, începe să prindă viteză, mai ales prin platforme specializate precum Interlink.ro, care oferă echipamente refurbished pregătite pentru utilizare business.

Cât economisești, de fapt?

Aici lucrurile devin foarte concrete.

Un laptop business nou costă, în medie, între 4.000 și 6.000 lei.

Un model refurbished echivalent poate costa între 1.500 și 2.500 lei.

Pentru o echipă de 20 de oameni:

echipamente noi: ~100.000 lei

echipamente refurbished: ~40.000 lei

Diferența este evidentă: economii de până la 60%.

Și important: fără să simți o diferență reală în utilizarea de zi cu zi.

Asta înseamnă bani rămași în companie - bani care pot merge către dezvoltare, marketing sau oameni.

Nu e doar despre bani. E și despre responsabilitate.

Dincolo de costuri, apare o presiune tot mai mare asupra companiilor de a fi sustenabile.

Producția unui singur laptop înseamnă:

200 - 300 kg CO₂

consum de resurse rare

procese industriale costisitoare energetic

Prin reutilizare, poți reduce amprenta de carbon cu până la 70%.

Din acest motiv, tot mai multe companii includ echipamentele refurbished în strategiile lor ESG. Nu doar pentru imagine, ci pentru că este o decizie corectă pe termen lung.

De ce adoptă companiile mari acest model

Un lucru interesant: refurbished nu mai este „varianta ieftină”.

Este varianta inteligentă.

Companiile mari aleg acest model pentru:

eficiență operațională mai bună

flexibilitate în upgrade-uri

reducerea deșeurilor electronice

alinierea la standarde internaționale

În acest context, furnizorii specializați nu mai sunt doar vânzători, ci parteneri.

Refurbished vs. nou: unde este diferența reală?

Pentru majoritatea activităților - email, office, ERP, CRM, contabilitate - diferența este aproape invizibilă.

În schimb, diferențele importante sunt altele:

costuri mult mai mici

livrare rapidă

scalare mai ușoară

risc financiar redus

Pe scurt: obții exact ce ai nevoie, fără să plătești în plus pentru ceva ce nu folosești.

Dar riscurile?

Cea mai frecventă întrebare este legată de fiabilitate.

În realitate, nu comparăm „nou vs. refurbished”, ci:

echipamente testate profesional

vs.

vs. produse second-hand fără verificare

Diferența este uriașă.

Echipamentele refurbished provenite de la furnizori serioși trec prin procese de testare, curățare și validare. Practic, riscurile sunt controlate.

Unde se simte cel mai mult impactul

Refurbished are cel mai mare sens în:

IMM-uri

startup-uri

companii în creștere

echipe de suport sau back-office

instituții educaționale

În toate aceste cazuri, contează enorm raportul cost–performanță.

Când merită să alegi totuși echipamente noi

Există și excepții - și e important să le menționăm:

randare video sau 3D intensivă

proiecte AI sau machine learning complexe

nevoi de hardware de ultimă generație

Dar, realist vorbind, acestea reprezintă o mică parte din utilizările reale dintr-o companie.

Un exemplu simplu

O firmă de servicii financiare cu 15 angajați:

echipamente noi: ~75.000 lei

echipamente refurbished: ~30.000 lei

Economia: 45.000 lei.

Performanța? Exact ce aveau nevoie.

Concluzia

Economia circulară în IT nu mai este o idee „de viitor”. Este deja prezentul.

Pentru companiile care vor să fie eficiente, flexibile și responsabile, echipamentele refurbished nu sunt un compromis - sunt o alegere strategică.

Iar pe măsură ce piața evoluează, diferența nu va mai fi între companii care „iau în calcul” acest model și cele care nu…

ci între cele care l-au adoptat la timp și cele care au rămas în urmă.

Articol susținut de Interlink