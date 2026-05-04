Skip to content

Inteligența artificială poate îmbunătăţi triajul medical de urgenţă – studiu

Concept tehnologie medicală
Sursă: © Luisfilipemoreira | Dreamstime.com

Un studiu realizat de cercetătorii de la Harvard arată cum soluţiile de AI pot fi utile în camera de urgenţă a spitalelor şi pot chiar să furnizeze diagnostice mai corecte decât medicii, potrivit News.ro.

Unul dintre experimente a vizat 76 de pacienţi ai secţiei de urgenţe a spitalului din Boston. Aici, medicii şi AI-ul au avut acces la acelaşi set de date, precum semnele vitale, informaţiile demografice şi ajutorul unei asistente.

Inteligenţa artificială, care, în acest caz, a fost modelul o1 dezvoltat de OpenAI, a dat verdictul corect sau foarte apropiat de cel real în 67% din cazuri, în vreme ce medicii au avut dreptate în 50%-55% din cazuri.

Cu mai multe informaţii la dispoziţie, procentul diagnosticelor corecte a crescut în ambele cazuri, reducându-se diferenţa: 82% în cazul inteligenţei artificiale, 79% în cazul medicilor.

AI-ul s-a dovedit superior şi când a venit vorba de stabilirea unui plan de tratament pe termen lung. AI-ul, pe de o parte, şi 46 de doctori, de cealaltă parte, au examinat cinci cazuri clinice şi au folosit resurse convenţionale. Diferenţa a fost mult mai mare, cu tratamente mai corecte pentru AI în 89% din cazuri şi doar 34% în cazul doctorilor.

Inteligenţa artificială s-a dovedit superioară când informaţiile au fost furnizate prin text, dar nu a fost testată şi interpretarea semnalelor vizuale, precum nivelul de disconfort şi înfăţişarea pacienţilor.

Experţii spun că studiul indică un „pas veritabil înainte” pentru folosirea AI-ului în medicină, dar mai degrabă ca un medic care poate oferi o a doua opinie, decât ca unul pe care să se bazeze întregul proces de ajutare a pacienţilor.

Smart Tech

Roxana Epure

O nouă sesiune de training pentru studenții de la ASE București, în colaborare cu firma IT românească NextUp

Un angajat fără skill-uri tehnice și-a „botezat” agenții AI după eroi din Star Trek, show-uri TV și cărți. La birou, nu mai e Andy de la marketing, ci căpitanul Jean-Luc Picard

Elon Musk îl acuză în instanță pe Sam Altman că nu a fost sincer privind misiunea non-profit a OpenAI (ChatGPT)

Christian Holzer, fondator ASO Drone Detection

Un antreprenor german a venit în România și dezvoltă AI pentru detectarea de drone: „Primul pas pentru a contracara ceva este să-l detectezi”

UPDATE. Un cont fals atribuit Comisiei Europene a apărut pe rețeaua socială inițiată în România, eYou

Idemia

Achiziție de 1,2 miliarde EUR în IT-ul european: Firma franceză de date biometrice Idemia, furnizor pentru „buletinele” românilor, va fi vândută companiei spaniole Amadeus 

harta Europei acoperită în model de rețea tehnologică; concept Europa Digitală

Comisia Europeană îndeamnă statele membre să adopte aplicația de verificare a vârstei până la finalul anului 2026