TikTok lansează în România un hub de informații despre conținutul generat cu inteligență artificială

TikTok lansează în România AI Literacy Hub, o nouă resursă disponibilă în aplicație, care oferă comunității informații și recomandări despre cum poate fi identificat conținutul generat de inteligența artificială, cum pot fi utilizate responsabil instrumentele AI și cum contribuie TikTok la crearea unor experiențe AI sigure, potrivit unui anunț transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Hub-ul este disponibil în peste 100 de țări și poate fi accesat atunci când utilizatorii caută termeni asociați inteligenței artificiale.

Demersul vine în completarea informației din iulie 2026, când TikTok spunea că sprijină utilizatorii în identificarea și înțelegerea conținutului generat cu ajutorul AI prin noi resurse educaționale și investiții în parteneriate cu experți din domeniu și prin sisteme de detectare îmbunătățite, așa cum am mai scris pe site.

Anunțul privește: