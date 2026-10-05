Inteligența artificială Bestie (bestjobs) a purtat peste 300.000 de conversații cu candidați din toată țara, în septembrie 2026

Agentul de inteligență artificială al platformei de recrutare bestjobs, Bestie, a purtat peste 300.000 de conversații cu candidați din toată țara, numai în luna septembrie a acestui an, conform unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

Pentru cei mai mulți candidați, experiența unui proces de recrutare se oprește după butonul „Aplică”. Nu urmează niciun răspuns, nicio confirmare, niciun motiv. În România, 80% dintre candidați spun că nu au primit niciodată răspuns la o aplicare, spune bestjobs.

Tăcerea nu e neutră. Candidatul ignorat își amintește numele companiei, îl spune mai departe și, de multe ori, renunță să mai aplice acolo. Brandul de angajator nu se construiește doar prin campanii, ci în fiecare mesaj trimis sau netrimis unui candidat.

Problema nu e lipsa de bunăvoință a recrutorilor. Un singur anunț poate aduce sute de aplicări, iar timpul se duce pe triere, nu pe conversații cu oamenii potriviți.

Platforma vrea să arate că inteligența artificială nu face recrutarea mai rece, ci pune capăt „ghosting-ului”, termen care se referă aici la abandonarea candidaților după ce au aplicat pentru un anumit post. Bestie răspunde fiecărui candidat în câteva minute, pune întrebările care contează - disponibilitate, experiență, așteptări salariale, locație -, spune clar care este pasul următor și programează interviul direct cu angajatorul.

Conversațiile purtate de Bestie în septembrie arată ce contează pentru candidați înainte de interviu:

Salariul, spus de la început;

Un răspuns rapid;

Flexibilitate.

Bestjobs a construit Bestie pe trei principii:

Transparență. Bestie se prezintă de fiecare dată ca asistent AI. Candidatul știe cu cine vorbește;

Decizia de angajare aparține angajatorului. Bestie găsește, califică și programează; selecția finală o face omul ;

; Fiecare candidat primește un răspuns. Chiar și atunci când rolul nu i se potrivește.