Înscrieri: Un grup de olimpici români organizează o conferință despre AI la Politehnica București

O echipă de olimpici români organizează o conferință de inteligență artificială gândită pentru elevi de gimnaziu, liceeni și studenți, care va cuprinde prezentări ale tehnologiei pe înțelesul tuturor și o competiție, potrivit unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

Cei interesați se pot înscrie AICI.

RAISE (Romanian AI Student Empowerment) are loc pe 17 octombrie 2026, la Centrul de Cercetare PRECIS din Facultatea de Automatică și Calculatoare a Universității POLITEHNICA București.

Evenimentul a pornit de la o echipă de liceeni și studenți olimpici care și-au dorit o conferință pe care ar fi vrut s-o aibă ei la început de drum: una în care AI-ul este explicat de la zero, pe înțelesul unui elev, dar de către oameni care lucrează efectiv cu el.

Conferința are ca parteneri POLITEHNICA București, Centrul de Cercetare PRECIS și Youni Choice, cu sprijinul Youni4Youth și Stera Chemicals.

Prezentările pornesc de la bazele machine learning și ajung la cum funcționează un model AI în interior, cum sunt folosite modelele de limbaj (LLM) în ingineria software, la ce ajută modelele pre-antrenate și ce poate face computer vision în practică.

După prezentări urmează RAISE Cup, o competiție de AI care are loc în aceeași zi, cu premiere la final. Participanții primesc probleme practice pe care le rezolvă pe loc, iar înscrierile la competiție rămân deschise până în ziua evenimentului.

Dincolo de partea tehnică, RAISE vrea să fie un loc în care elevii pot vorbi direct cu cercetători și oameni din industrie, pot pune întrebări despre facultate, carieră și despre cum se intră, concret, în domeniul AI.

Pe lângă conferință, liceenii și studenții spun că au o comunitate activă tot anul pe Discord și Instagram, unde membrii găsesc resurse, discuții și alte evenimente. Organizatorii își propun ca această comunitate să devină punctul de plecare pentru elevii din România care vor să înceapă în inteligența artificială.