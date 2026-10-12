Înscrieri 2026: Bootcamp pentru antreprenori, studenți și profesioniști români. Peste 100 de participanți, așteptați

Asociația Măgurele Science Park (MSP) și Iceberg+ organizează un eveniment dedicat inovației, antreprenoriatului, cercetării și tehnologiei, care va cuprinde trei zile de pitching, mentorat, dezvoltare de idei și networking, potrivit unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

Cei interesați se pot înscrie AICI.

Laser Valley Innovation Bootcamp are loc în perioada 29–31 octombrie 2026, la Conacul Oteteleșanu din Măgurele.

Organizatorii spun că este singurul bootcamp din România care îmbină componenta de antreprenoriat cu infrastructura și expertiza cercetătorilor de pe platforma de la Măgurele.

Evenimentul se desfășoară sub patronajul Autorității Naționale pentru Cercetare (ANC), aflată în coordonarea Ministerului Educației și Cercetării.

Pe parcursul celor trei zile, participanții vor lucra în echipe interdisciplinare, vor beneficia de mentorat și sesiuni de lucru și își vor testa ideile prin dialog cu specialiști din cercetare și mediul de afaceri.

Pentru ediția din 2026 sunt așteptați până la 100 de participanți. Echipele vor reuni cercetători din institutele naționale de cercetare-dezvoltare de pe platforma Măgurele, antreprenori și fondatori de star-up-uri, precum și studenți de la Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, Universitatea din București și Academia de Studii Economice din București.

Printre institutele implicate se numără IFIN-HH, INFLPR, INCDFM, INCDFP, IMT și INOE 2000.

„Măgurele concentrează o parte importantă din infrastructura și competențele de cercetare ale României. La IFIN-HH funcționează ELI-NP, infrastructură care operează un sistem laser de 10 PW, cel mai puternic din lume, urmând ca până în decembrie să fie funcțional și un sistem de fascicule gamma de mare intensitate. INFLPR dezvoltă, prin infrastructura CETAL, tehnologii laser pentru procesarea materialelor, micro- și nanofabricație și aplicații biomedicale. La INOE 2000, infrastructura MARS contribuie la cercetarea atmosferei și monitorizarea aerosolilor în cadrul infrastructurii europene ACTRIS. INCDFM lucrează în domeniul materialelor avansate și al proprietăților lor fizice, INCDFP dezvoltă infrastructuri și metode pentru monitorizarea și cercetarea fenomenelor seismice, iar IMT are expertiză în micro- și nanotehnologii, inclusiv în zona microelectronicii și a dispozitivelor avansate. Următorul pas este să construim în jurul acestor infrastructuri mai multe legături cu antreprenorii, cu studenții și cu organizațiile care pot transforma rezultatele cercetării în tehnologii, produse și servicii. Laser Valley Innovation Bootcamp creează un astfel de spațiu de lucru, în care cercetarea, educația și antreprenoriatul se reunesc în jurul unor proiecte concrete. Pentru ANC, acest tip de parteneriat este relevant tocmai pentru că pune în relație infrastructura de cercetare și competența științifică cu capacitatea de dezvoltare și valorificare a rezultatelor”, a declarat Andrei Alexandru, președintele Autorității Naționale pentru Cercetare.

Experiența edițiilor anterioare arată că valoarea unui astfel de format se măsoară și prin ceea ce se întâmplă după încheierea evenimentului. La ediția din 2025, aproximativ 100 de cercetători, antreprenori și studenți au lucrat în 10 echipe, pornind de la idei propuse în cadrul bootcamp-ului. Proiectele au acoperit domenii precum tehnologii avansate, sănătate, inteligență artificială și sustenabilitate.

Echipa Diamond Like, câștigătoarea ediției din 2025, a continuat dezvoltarea proiectului după încheierea bootcamp-ului, inclusiv prin participarea membrilor echipei la un program de formare în project management, cu sprijinul sponsorului principal al ediției.

Pentru MSP, continuitatea acestor colaborări reprezintă una dintre direcțiile urmărite prin Laser Valley Innovation Bootcamp: crearea unor legături care să poată evolua, în timp, către proiecte de cercetare aplicată, inițiative antreprenoriale și colaborări între organizații.

„Ceea ce ne interesează la Laser Valley Innovation Bootcamp este procesul care începe în cele trei zile și poate continua după eveniment. Cercetătorii vin cu probleme și rezultate din laborator, antreprenorii contribuie cu perspectiva dezvoltării și a pieței, iar studenții intră într-un context în care pot vedea cum o idee este pusă la încercare și transformată într-un proiect. În edițiile anterioare am văzut că unele dintre aceste conexiuni au continuat și după bootcamp. În 2026 vrem să consolidăm acest model și să creăm condiții pentru ca mai multe dintre ideile dezvoltate la Măgurele să poată face următorul pas”, a declarat Mădălin Ioniță, director executiv al Asociației Măgurele Science Park.

Laser Valley Innovation Bootcamp se desfășoară pe platforma de cercetare de la Măgurele, într-un ecosistem care reunește institute naționale de cercetare-dezvoltare, infrastructuri de cercetare și instituții de învățământ superior. În acest context, bootcamp-ul propune un cadru de lucru în care rezultatele și competențele existente în comunitatea de cercetare pot intra în dialog direct cu antreprenori și studenți.