Înscrieri 2026: Program de sprijin pentru antreprenorii români din HoReCa

Oamenii de afaceri români cu restaurante, cafenele, hoteluri, pensiuni și pub-uri care vor să aibă mai mult control asupra costurilor și profitabilității se pot înscrie într-un program structurat, care include sesiuni de lucru, ateliere și întâlniri cu parteneri și investitori, potrivit unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

Cei interesați se pot înscrie AICI până pe 3 mai 2026. Din totalul aplicațiilor vor fi selectați maxim 12 antreprenori care vor lucra alături de mentorii programului.

F&B Business Accelerator, aflat la a 17-a ediție, este un program intensiv dedicat afacerilor care nu își mai permit decizii bazate pe intuiție și vor mai mult control asupra costurilor și profitabilității.

Programul se adresează atât businessurilor aflate la început de drum, cât și celor care au ajuns într-un punct de stagnare și caută o nouă direcție de creștere.

„În ultima perioadă, comportamentul consumatorilor s-a schimbat vizibil. Datele noastre arată că 50% dintre români ies mai rar la restaurant, iar valoarea medie a bonului a scăzut cu aproximativ 13%. În același timp, clienții devin mai selectivi, renunță la produse suplimentare și penalizează rapid experiențele care nu justifică prețul. În acest context, presiunea pe profitabilitate crește, iar diferența nu mai este făcută doar de volum, ci de eficiența operațională și calitatea deciziilor de business. Programul se adresează antreprenorilor care vor să înțeleagă exact unde pierd bani și cum pot remedia situația”, a declarat Florin Maxim, fondator Hospitality Culture Institute.

Programul este structurat în trei etape complementare:

Phase 1: Acceleration (8–10 mai, București) - 3 zile de lucru intensiv pe zonele critice ale unui business HoReCa: leadership, P&L, cost control, supply chain, ingineria meniului, experiența clientului, delivery, reputație și scalare;

Phase 2: Consolidation (13–20 mai, online) - Workshopuri aplicate în care participanții aprofundează conceptele și le transformă în acțiuni concrete pentru propriul busines;

Phase 3: Validation (25–27 mai, Poiana Brașov) - Participare inclusă la F&B Innovation Camp, cu acces la insight-uri din industrie, networking și oportunități de validare în fața partenerilor și investitorilor.

Antreprenorii selectați beneficiază de:

acces la mentorat aplicat și sesiuni de lucru prin F&B Business Accelerator;

expunere, validare și conexiuni prin participarea la F&B Innovation Camp;

oportunități de conectare cu investitori prin Food Angels Hub;

acces la comunitatea de alumni, formată din antreprenori și operatori activi din industrie.

La eveniment participă și antreprenori și specialiști implicați activ în dezvoltarea unor afaceri relevante din HoReCa și industriile conexe, printre care:

Daniel Mischie – CEO City Grill Grup

Mihai Panfil – fondator Origo

Ioana Petrescu – General Manager Corinthia Grand Hotel du Boulevard Bucharest

Raluca Voicu – cofondatoare Franchwise

Florian Bucă – CEO Freya POS

Florin Maxim – cofondator Food Angels Hub

Daniela Petrescu – F&B Manager Mița Biciclista

Mihai Toader – owner & chef Soro lume

Mugurel Stan – Fondator Big Life Project & Strategy Consultant Banca Națională a României

„În majoritatea businessurilor HoReCa, pierderile nu apar într-un singur loc, ci în zeci de decizii mici: în meniu, în achiziții, în politica de preț sau în modul în care este construită experiența. Problema este că, de cele mai multe ori, aceste pierderi nu sunt vizibile. F&B Business Accelerator este construit tocmai pentru a le face vizibile și pentru a ajuta antreprenorii să intervină rapid acolo unde contează cu adevărat”, a declarat Robert Agarici, Program Director F&B Business Accelerator.

Hospitality Culture Institute (HCI) este o platformă europeană de cercetare și leadership care studiază modul în care cultura gastronomică, ospitalitatea și serviciile modelează comportamentul uman și valoarea economică. HCI folosește industria alimentară ca laborator viu pentru economia experienței, reunind lideri, cercetători și factori de decizie pentru a construi modele de business sustenabile, centrate pe om.