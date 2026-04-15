Înscrieri 2026: Program de pre-accelerare, susținut de UE. Sprijin financiar total de peste 240.000 EUR

Inovatorii la început de drum care vor să fondeze un startup se pot înscrie într-un program de pre-accelerare al Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT), un organism al Uniunii Europene, unde au oportunitatea de a concura pentru un sprijin financiar de peste 240.000 EUR, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

până pe 8 mai 2026.

Ediția 2026 a EIT Jumpstarter sprijină inovatorii aflați în stadii timpurii să-și transforme ideile în startup-uri viabile prin formare, mentorat și un parcurs antreprenorial structurat care culminează cu o competiție internațională de pitch-uri.

Participanții pot concura pentru un sprijin financiar de peste 240.000 EUR, incluzând premii de 10.000 EUR, 5.000 EUR și 3.000 EUR pentru cele mai bune echipe din fiecare cohortă tematică.

În plus, premii speciale de 2.500 EUR vor recunoaște cele mai bune proiecte din Regiunile Ultraperiferice ale UE, Balcanii de Vest și Ucraina, precum și soluțiile aliniate cu inițiativa New European Bauhaus.

Dincolo de sprijinul financiar, participanții beneficiază de peste 55 de ore de formare antreprenorială, mentorat specializat, dezvoltare profesională a pitch-ului și acces la rețeaua paneuropeană de inovare a EIT.

„EIT Jumpstarter este mediul perfect pentru a valida o idee inovatoare și pentru a determina dacă aceasta poate crește într-un produs sau serviciu viabil. Ediția 2026 oferă, de asemenea, o aliniere mai puternică cu prioritățile europene de inovare, pentru a progresa către stadiul de pregătire pentru investiții (investment readiness). Participanții se alătură unei comunități de sprijin, beneficiază de mentorat și dobândesc mentalitatea antreprenorială necesară pentru a construi și scala un startup. Designul reînnoit al programului le permite inovatorilor să se miște mai rapid, să se concentreze pe adaptarea la piață și să transforme cu încredere ideile aflate în stadiu incipient în afaceri scalabile”, declară Adam Strzelecki, EIT Jumpstarter Programme Lead.

De la lansarea sa, programul a instruit peste 1.500 de inovatori, a sprijinit crearea a peste 150 de startup-uri, a generat mai mult de 2.600 de locuri de muncă și a ajutat companiile tinere să atragă investiții de peste 150 milioane EUR.

Participanții își vor dezvolta ideile în cadrul uneia dintre cele șase cohorte tematice aliniate cu prioritățile cheie de inovare ale Europei:

Alimente și Agrotehnologie (EIT Food);

(EIT Food); Sănătate (EIT Health);

(EIT Health); Energie și Resurse Regenerabile (EIT InnoEnergy);

(EIT InnoEnergy); Producție Avansată și Ecologică (EIT Manufacturing);

(EIT Manufacturing); Metale, Minerale, Materiale Avansate și Fluxuri Secundare Industriale (EIT RawMaterials);

(EIT RawMaterials); Orașe Inteligente și Mobilitate Urbană (EIT Urban Mobility).

Candidaturile sunt deschise inovatorilor din țările eligibile pentru Schema de Inovare Regională a EIT (EIT RIS), inclusiv mai multe state membre ale UE, inclusiv România, Regiunile Ultraperiferice ale UE și țările asociate programului Orizont Europa, cum ar fi cele din Balcanii de Vest, Turcia, Ucraina, Moldova și Armenia.

Aplicațiile pot fi depuse individual sau în echipe, cu până la doi co-fondatori per echipă eligibili să participe și să primească sprijin prin program.

Programul se desfășoară în perioada martie – decembrie 2026. Echipele selectate vor începe cu bootcamp-uri online în mai și iunie, urmate de sesiuni de pitch și formarea avansată „Start-up Builder” pe parcursul verii. Cele mai puternice echipe vor avansa la marea finală în octombrie, culminând cu o ceremonie de premiere.

De-a lungul anilor, EIT Jumpstarter a ajutat la lansarea unor startup-uri de succes în domeniul deep-tech, precum RumiTech (Turcia) în stocarea energiei regenerabile, ReCatalyst (Slovenia) în inovarea catalizatorilor, iLoF (Portugalia) în medicină personalizată bazată pe AI și Lightly Technologies (Cehia), care dezvoltă soluții pentru detectarea medicamentelor contrafăcute.

Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT) întărește capacitatea Europei de a inova prin susținerea soluțiilor pentru provocările globale presante și prin cultivarea talentului antreprenorial pentru a crea creștere durabilă și locuri de muncă calificate în Europa. EIT este un organism al UE și parte integrantă a Orizont Europa, Programul-cadru al UE pentru cercetare și inovare.

EIT a lansat Schema de Inovare Regională (EIT RIS) în 2014 ca principal instrument de contribuție la reducerea disparităților regionale de inovare în Europa. Aceasta ajută inovatorii din țările eligibile să acceseze activitățile EIT, creează legături între actorii regionali ai inovării și oferă programe adaptate pentru a sprijini țările cu inovare moderată și emergentă și Regiunile Ultraperiferice ale UE să își construiască capacitatea de inovare.