Înscrieri 2026: Antreprenorii români pot obține sprijin în servicii în valoare de până la 500.000 EUR, la un pre-accelerator estonian destinat startup-urilor tech

Antreprenorii români aflați la început de drum se pot înscrie acum la un pre-accelerator estonian destinat startup-urilor de tehnologie, programul oferind sprijin în valoare de până la 500.000 EUR sub formă servicii de la parteneri ca Lovable, AWS, Google Cloud, Stripe, HubSpot și Atlassian.

Freshmango a transmis comunității antreprenoriale StartupCafe un comunicat în care anunță că a lansat un pre-accelerator de 8 săptămâni pentru fondatori aflați la început.

Antreprenorii români interesați se pot înscrie la acest e-mail: accelerator.freshmango.ee . Startup-urile acceptate vor plăti o taxă de participare.

Programul se derulează în patru cohorte pe an și este deschis fondatorilor din întreaga lume care au o idee de business și disponibilitatea de a o executa.

Programul vizează fondatori aflați la prima experiență sau în stadii incipiente, care au identificat o problemă relevantă, dar nu au construit încă un produs și nu au generat venituri.

Structura include două faze a câte patru săptămâni:

prima este dedicată formării echipei, descoperirii clienților și validării modelului de business; a doua se concentrează pe dezvoltarea și lansarea unui MVP funcțional, crearea unei liste de așteptare și susținerea unui pitch direct către Freshmango Angel Syndicate pentru finanțare de tip bridge.

„Cea mai grea parte în construirea unui startup nu este extinderea, ci supraviețuirea primelor 60 de zile”

Spre deosebire de multe programe similare, care se rezumă la sesiuni teoretice sau networking, Pre-Acceleratorul Freshmango pune accent pe „responsabilizare săptămânală, prin sesiuni cu fondatori care au făcut exit și operatori activi în piață”.

Participanții admiși primesc acces complet la platforma Freshmango OS, care include instrumente de validare bazate pe AI, generare de persona, analiză a competitorilor și canvas-uri de model de business.

În plus, programul oferă până la 500.000 de euro în credite de la parteneri precum Lovable, AWS, Google Cloud, Stripe, HubSpot și Atlassian.

„Majoritatea acceleratoarelor te acceptă după ce ai clarificat deja lucrurile. Noi te acceptăm înainte. Pre-Acceleratorul există pentru că cea mai grea parte în construirea unui startup nu este extinderea, ci supraviețuirea primelor 60 de zile - cu echipa potrivită, problema potrivită și disciplina de a elimina ideile proaste înainte să-ți consume resursele”, a declarat Philip Adler, fondator și CEO Freshmango.

Principalele caracteristici ale programului Freshmango

Format: complet remote, organizat pe cohorte; patru cohorte pe an

Durată: 8 săptămâni (două faze de câte 4 săptămâni)

Eligibilitate: fondatori fără produs și fără venituri; solo sau echipe de până la 3 persoane; doar idei software (fără hardware); necesar 10–15 ore/săptămână

Cost: 500 EUR + TVA pentru fondatori solo, 800 EUR + TVA pentru echipe; fără equity cedat; taxă de succes de 10.000 EUR + TVA aplicabilă doar dacă startup-ul atrage finanțare de la Freshmango Angel Syndicate

Rezultate așteptate: echipă de cofondatori formată, unit economics validate, MVP funcțional testat de utilizatori timpurii și pitch direct către Freshmango Angel Syndicate

Traiectorie post-program: cei mai buni absolvenți primesc acces garantat în programul principal de 16 săptămâni (Flagship Accelerator)

Freshmango este un accelerator remote, fără equity, cu sediul în Estonia. De la lansarea din 2025, a susținut peste 40 de startup-uri din Europa, Canada și Africa, prin trei programe: Pre-Accelerator (8 săptămâni), Flagship Accelerator (16 săptămâni) și NextFunding (12 săptămâni). Companiile afiliate Freshmango și partenerilor săi au atras împreună peste 38 milioane de euro. Freshmango Angel Syndicate investește între 100.000 și 500.000 de euro în absolvenții programelor, prin vehicule SPV create pentru fiecare rundă.