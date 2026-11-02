Infrastructura digitală, noua linie de front a României. Interviu cu Mihnea Rădulescu, CEO CloudXEdge

Infrastructura digitală a devenit o resursă strategică, într-un context internațional marcat de tensiuni geopolitice, atacuri cibernetice și o dependență tot mai mare a economiei de date și aplicații. Într-un interviu despre suveranitatea datelor, reziliența digitală și investițiile necesare pentru infrastructura IT a României, Mihnea Rădulescu, CEO CloudXEdge, arată că vulnerabilitățile trebuie analizate pe mai multe niveluri, de la centrele de date și echipamentele hardware până la platformele software și aplicațiile utilizate de companii și instituții.

„E greu să vorbim de infrastructură digitală în România. Pentru că în România sunt foarte multe instituții, companii publice sau private care au propriile infrastructuri. Deci nu există o singură infrastructură. Există multe infrastructuri paralele”, explică acesta.

Centrele de date din România se confruntă cu o provocare majoră în era inteligenței artificiale: echipamentele necesare sunt tot mai scumpe, consumul de energie crește, iar infrastructurile existente nu au fost proiectate pentru noile cerințe de calcul. În paralel, numeroase companii și instituții publice folosesc sisteme învechite, care le pot expune atacurilor cibernetice. „Există instituții și companii în România care sunt foarte bine protejate, au nivel de reziliență aproape de maxim. Însă, din păcate, sunt foarte multe companii, în special companiile mai mici, și instituții care, pe diversele componente, dau vulnerabilitate, nu sunt acolo unde trebuie.” spune Mihnea Rădulescu, CEO CloudXEdge.

Suveranitatea datelor nu înseamnă doar siguranța locului în care sunt stocate

Unul dintre subiectele tot mai importante pentru organizațiile europene este suveranitatea digitală. Potrivit lui Mihnea Rădulescu, aceasta nu se rezumă la alegerea unui centru de date din România sau din alt stat european, ci presupune și controlul asupra tehnologiilor și companiilor care gestionează informațiile. „Suveranitatea datelor este un concept mai vechi, se referă la locul, localizarea și protecția datelor pe care o aplicație sau o platformă le prelucrează. Acum, în ultimii ani, datorită contextului geopolitic în special, chestiunea suveranității a început să fie din ce în ce mai pregnantă”, afirmă CEO-ul CloudXEdge. Acesta face referire la proiectul european Cloud and AI Development Act (CADA), despre care spune că urmează să stabilească standarde legate de suveranitatea datelor.

Una dintre preocupările europene este dependența de marii furnizori globali de cloud, cunoscuți drept hyperscalers, precum Microsoft, Amazon Web Services și Google. „Una dintre temerile Comisiei Europene este că, odată ce s-au încărcat datele într-unul dintre aceste cloud-uri, controlul vizavi de unde stau datele efectiv poate exista, dar unde pot pleca datele și cât de mult pot fi ele accesate din altă parte prin intermediul acestor platforme globale, este o altă discuție”, explică Mihnea Rădulescu.

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Material susținut de CloudXEdge