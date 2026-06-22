Informare ANAF 2026 privind e-Factura la drepturi de autor

ANAF reamintește contribuabililor principalele modificări aduse de legea care prevede că persoanele care obțin venituri din drepturi de autor, inclusiv jurnaliști, scriitori, traducători, artiști, creatori de conținut și influenceri, sunt exceptate de la obligativitatea utilizării e-Factura și pot opta pentru utilizarea acestuia.

Este vorba despre Legea nr. 88/2026 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 128/2024 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și măsuri specifice pentru digitalizare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, care s-a publicat la finalul lunii mai în Monitorul Oficial.

Legea a fost oficializată în contextul în care, de la 1 iunie 2026, persoanele fizice care obțin venituri și se identifică fiscal prin CNP urmau să fie obligate să utilizeze e-Factura.

Măsura a nemulțumit o parte dintre contribuabili, care au lansat și o petiție pe platforma Declic, prin care au cerut Ministerului Finanțelor și ANAF anularea obligației de înrolare în sistemul RO e-Factura pentru persoanele fizice care obțin venituri din drepturi de autor și nu sunt organizate ca PFA sau firme.

Campania inițiată de un membru al comunității Declic și denumită „Nu transformați creatorii în contabili: eliminați RO e-Factura pentru drepturi de autor” a strâns mii de semnături în doar o zi.