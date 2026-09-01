Influencerii financiari de pe interent, monitorizați de Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), instituția românească de reglementare a piețelor de capital, vrea să prevină riscurile de conduită și fraudă inclusiv prin „monitorizarea publicității online și a promovării prin intermediul influencerilor financiari”.

ASF a publicat Strategoa privind Inovația Financiară 2026-2028, printre obiectivele asumate de instituție fiind și „prevenirea riscurilor de conduită și fraudă”.

Aici, ASF menționează:

„Obiectivul urmărește deplasarea accentului de la reacția ulterioară producerii prejudiciului către identificarea timpurie a practicilor neconforme. Distincția operațională se află între riscurile de conduită - care apar în interiorul perimetrului de supraveghere, la entități autorizate - și fraudă, care se manifestă preponderent în afara ariei de supraveghere, prin entități neautorizate care se adresează publicului român.

Pentru prima categorie, mijloacele sunt supravegherea comunicărilor comerciale, monitorizarea publicității online și a promovării prin intermediul influencerilor financiari, precum și prevenirea și detectarea abuzului pe piață.

Pentru a doua categorie, mijloacele sunt monitorizarea surselor deschise, corelarea acesteia cu petițiile primite și avertizarea publică rapidă (...).

În ambele situații, eficacitatea se măsoară prin viteza de reacție, iar nu prin volumul de acțiuni întreprinse. Se urmărește reducerea intervalului dintre apariția unei practici neconforme și intervenția Autorității, prin avertizare publică, control tematic sau sesizarea autorităților competente”.

De asemenea, ASF spune că acordă atenție și piețelor de criptomonede, iar aici are în vedere și „promovarea înșelătoare prin mijloace online”.

La nivel național, Autoritatea urmărește evoluțiile pieței românești sub mai multe aspecte:

interesul în creștere al investitorilor de retail pentru criptoactive,

migrarea către platforme cu sediul în afara jurisdicției naționale,

apariția și utilizarea stablecoin-urilor,

prezența cripto ATM-urilor pe teritoriul României,

extinderea aplicațiilor financiare digitale,

utilizarea tehnologiei DLT (distributed ledger technology - tehnologie de registru distribuit),

potențialul de dezvoltare a tokenizării.

„Se acordă atenție, în egală măsură, riscurilor asociate acestor evoluții, între care volatilitatea accentuată a activelor digitale, incidentele de fraudă, promovarea înșelătoare prin mijloace online, gradul redus de înțelegere a produselor de către consumatori, expunerile față de entități nerezidente, riscurile de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, precum și aspectele legate de sustenabilitate”, afirmă ASF.

Ca măsuri, A.S.F. spune că „va dezvolta instrumentele necesare colectării și analizei datelor, va elabora ghiduri și liste de verificare destinate participanților la piață și va asigura resursele interne solicitate de cerințele cadrului european, astfel încât activitatea de supraveghere să corespundă profilului real de risc al pieței”.