IMM România, despre OUG pe muncitori străini: „Risc de blocaj pe piața muncii”

IMM România susține nevoia de reglementare a accesului muncitorilor străini pe piața muncii, dar avertizează că proiectul de Ordonanță de Urgență pregătit de Guvern riscă să creeze blocaje majore, costuri suplimentare și bariere serioase pentru companii. Printr-un comunicat transmis comunității natreprenoriale StartuoCafe, organizația cere dialog real cu mediul privat și modificări substanțiale, astfel încât măsurile să nu afecteze competitivitatea economiei.

Statul pune frână angajărilor

IMM România atrage atenția că proiectul introduce o intervenție excesivă a statului în economie, prin mecanisme precum „lista ocupațiilor deficitare”, care ar urma să fie stabilită prin ordin de ministru. În opinia organizației, acest lucru mută decizii esențiale privind accesul la muncă din zona legislativă în cea administrativă, ceea ce ridică probleme de constituționalitate și predictibilitate.

În plus, modelul de funcționare al agențiilor de muncă temporară ar fi practic blocat, după ce proiectul interzice acestora să angajeze muncitori străini pentru a-i pune la dispoziția altor companii. IMM România avertizează că o astfel de măsură ar putea duce la pierderea locurilor de muncă pentru numeroși lucrători deja angajați în acest sistem.

Organizația critică și plafonarea numărului de muncitori străini în funcție de istoricul companiei, considerând că această abordare rigidă ignoră realitățile economice. Astfel, firmele noi sau cele aflate în expansiune ar putea fi blocate în dezvoltare, inclusiv start-up-urile, care în primul an nu ar putea angaja niciun lucrător străin.

Amenzi dure, reguli dezechilibrate

Un alt punct critic semnalat de IMM România este caracterul excesiv sancționator al proiectului. Organizația spune că lipsesc mecanismele de prevenție, precum avertismentele sau perioadele de remediere, iar o singură abatere poate duce direct la eliminarea de pe piață a unui agent economic.

De asemenea, proiectul introduce un mecanism prin care notificările autorităților pot declanșa executări financiare automate, fără ca acestea să fie suspendate în instanță. IMM România invocă inclusiv jurisprudența CEDO, susținând că astfel de prevederi pot afecta dreptul la proprietate și la apărare.

Critici dure vizează și garanțiile financiare impuse angajatorilor și agențiilor, care pot fi confiscate integral și folosite inclusiv pentru plata amenzilor, transformându-le din instrumente de protecție în mecanisme de colectare la buget.

În plus, agențiile de recrutare ar urma să fie trase la răspundere pentru acțiuni care nu le aparțin, inclusiv comportamentul angajaților sau al altor instituții, ceea ce, potrivit IMM România, încalcă principiul răspunderii personale.

În final, organizația atrage atenția și asupra costurilor suplimentare impuse angajatorilor, precum obligativitatea unor cursuri extinse de limba română sau plata transportului de returnare a muncitorilor chiar și în situații în care aceștia pleacă voluntar.

IMM România cere realizarea unei analize reale de impact economic, reguli clare și nediscriminatorii și un sistem de sancțiuni proporțional, bazat strict pe responsabilitatea directă a companiilor, nu pe faptele altor actori din lanțul de recrutare.