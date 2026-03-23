IMM România: Avizele de la Autoritatea Aeronautică blochează construcțiile. „Programările au ajuns la peste un an”

Consiliul Național al IMM-urilor din România (IMM România) atrage atenția asupra blocajelor majore din procesul de obținere a avizelor emise de Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR), care afectează direct investițiile din sectorul construcțiilor.

Organizația a prezentat luni, 23 martie, într-o conferință de presă, o serie de propuneri pentru deblocarea sistemului, semnalând întârzieri de peste un an încă din etapa de programare pentru depunerea documentației.

Certificatul de urbanism „riscă să expire înainte de aviz”

În prezent, obținerea unui aviz AACR presupune două etape principale: realizarea unei programări online pentru depunerea documentației și încărcarea efectivă a pachetului de date tehnice.

Deși sistemul de programare a fost modificat și nu mai este limitat la o singură zi pe săptămână, termenele disponibile au ajuns să fie decalate cu peste un an, spun reprezentanții IMM-urilor.

Potrivit IMM România, acest lucru creează o situație paradoxală: termenul de așteptare pentru depunerea documentației poate depăși chiar perioada de valabilitate a certificatului de urbanism.

Proceduri care generează blocaje administrative

Organizația susține că problema nu ține doar de volumul mare de solicitări, ci și de modul în care este construit sistemul de avizare.

Un exemplu relevant este cel al unui proiect rezidențial: pentru un cartier cu 30 de locuințe sunt necesare 31 de avize AACR, unul pentru PUZ și câte unul pentru fiecare locuință în etapa DTAC.

IMM România consideră că acest mecanism generează artificial un număr foarte mare de cereri, depășind capacitatea instituției de procesare.

Capacitate limitată și întârzieri în lanț

În prezent, numărul de avize emise lunar de AACR este limitat, ceea ce contribuie la acumularea unui decalaj semnificativ între cerere și capacitatea de soluționare.

Reprezentanții IMM-urilor spun că suprasolicitarea instituției este determinată în principal de propriile proceduri administrative, nu doar de creșterea activității din construcții.

Propunere: simplificare și reducerea numărului de avize

Pentru a debloca situația, IMM România propune schimbări care vizează în principal simplificarea procedurilor și reducerea volumului de solicitări generate artificial.

Organizația susține că ar trebui regândit modul în care sunt solicitate avizele în cazul proiectelor rezidențiale, astfel încât să nu mai fie necesar un aviz separat pentru fiecare locuință individuală atunci când acestea fac parte din același ansamblu. O astfel de abordare ar reduce semnificativ presiunea asupra AACR și ar permite procesarea mai rapidă a dosarelor.

De asemenea, IMM România atrage atenția că este nevoie de adaptarea mecanismului de lucru al instituției la volumul real de cereri, fie prin optimizarea fluxurilor interne, fie prin creșterea capacității administrative. În lipsa unor astfel de măsuri, decalajele dintre cerere și soluționare vor continua să crească.

Nu în ultimul rând, organizația subliniază că procedurile actuale „trebuie corelate cu obiectivul de debirocratizare asumat la nivel legislativ”, astfel încât procesul de autorizare a construcțiilor să devină „mai rapid și mai predictibil pentru investitori”.