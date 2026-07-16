Guvernul reduce PNRR-ul României cu 1,31 miliarde EUR și pregătește o nouă cerere de plată de aproximativ 2 miliarde EUR

Guvernul a redus cu 1,31 miliarde EUR valoarea Planului Național de Redresare și Reziliență al României, de la 21,41 miliarde EUR la 20,1 miliarde EUR, și pregătește depunerea unei noi cereri de plată către Comisia Europeană. Cererea are o valoare brută de 2,66 miliarde EUR, dar autoritățile estimează că România va încasa efectiv aproximativ 2 miliarde EUR.

Noua solicitare va cuprinde 75 de jaloane și ținte, legate de reforme și investiții. România mai are însă doar câteva săptămâni pentru finalizarea documentelor, actelor normative, procedurilor administrative și verificărilor necesare.

PNRR-ul României pierde 1,31 miliarde EUR după a treia revizuire

Guvernul a anunțat joi, 16 iulie 2026, că a finalizat cea de-a treia revizuire a PNRR, etapă necesară înaintea depunerii Cererii de plată nr. 5.

În urma modificărilor, valoarea totală a Planului a fost redusă la 20,1 miliarde EUR, din care 13,6 miliarde EUR reprezintă granturi, iar 6,5 miliarde EUR sunt împrumuturi.

Anterior, PNRR-ul revizuit al României avea o valoare de 21,41 miliarde EUR, formată din 13,57 miliarde EUR în granturi și 7,84 miliarde EUR în împrumuturi.

Reducerea de 1,31 miliarde EUR provine, în principal, din diminuarea componentei de împrumuturi.

Potrivit Guvernului, noua revizuire a urmărit adaptarea investițiilor și reformelor la stadiul real de implementare, creșterea gradului de absorbție a banilor europeni și evitarea unor penalizări financiare semnificative.

Au fost modificați indicatorii unor investiții și reformulate anumite jaloane, astfel încât proiectele rămase în PNRR să reflecte progresul efectiv și să poată utiliza fondurile europene până la termenul-limită de eligibilitate.

România cere 2,66 miliarde EUR, dar estimează că va încasa aproximativ 2 miliarde EUR

Valoarea brută a Cererii de plată nr. 5 este de 2,66 miliarde EUR. Din această sumă, 1,92 miliarde EUR reprezintă granturi, iar 744 milioane EUR sunt împrumuturi.

Guvernul estimează că România va încasa efectiv aproximativ 2 miliarde EUR, după evaluarea solicitării de către Comisia Europeană.

Noua structură a cererii, agreată cu executivul comunitar, cuprinde 75 de jaloane și ținte. Dintre acestea, 21 sunt aferente reformelor, iar 54 vizează investițiile.

Prin reconfigurarea Planului, jaloanele și țintele au fost redistribuite mai echilibrat între Cererea de plată nr. 5 și Cererea de plată nr. 6, astfel încât solicitările să reflecte stadiul real al proiectelor.

Cursă contra cronometru: cererea 5, în august. Ultima cerere, până la sfârșitul lui septembrie

Conform calendarului convenit cu Comisia Europeană, noua Decizie de punere în aplicare a Consiliului UE ar urma să fie aprobată la începutul lunii august 2026.

România intenționează să depună Cererea de plată nr. 5 în aceeași zi în care este aprobată decizia.

Cererea de plată nr. 6 este programată pentru sfârșitul lunii septembrie 2026.

Termenele sunt foarte strânse. Investițiile și reformele din PNRR trebuie să fie realizate până la finalul lunii august 2026, iar ultimele cereri de plată trebuie transmise Comisiei Europene până la sfârșitul lunii septembrie.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene trebuie să finalizeze, împreună cu instituțiile responsabile, documentele justificative, actele normative și procedurile administrative și de audit aferente cererii.

Autoritățile trebuie să verifice utilizarea fondurilor, să prevină dubla finanțare și să implementeze recomandările formulate de Autoritatea de Audit și de serviciile Comisiei Europene.

Reformele nu pot fi întoarse fără riscul pierderii banilor

Una dintre condițiile menționate de Guvern este respectarea principiului ireversibilității reformelor.

Aceasta înseamnă că România trebuie să mențină reformele asumate și deja evaluate în cadrul PNRR. Modificarea sau anularea ulterioară a unor măsuri poate conduce la suspendarea plăților, reducerea sumelor acordate sau recuperarea unor bani.

Plățile din PNRR nu sunt acordate automat și nu depind doar de cheltuirea bugetelor. Ele sunt condiționate de îndeplinirea satisfăcătoare a jaloanelor și țintelor stabilite împreună cu Comisia Europeană.

Pentru firmele implicate în proiecte finanțate prin PNRR, respectarea calendarului este importantă pentru continuitatea plăților aferente contractelor, achizițiilor și lucrărilor aflate în implementare.

Intrarea celor aproximativ 2 miliarde EUR nu înseamnă lansarea automată a unor noi granturi pentru antreprenori. Banii sunt legați de reformele și investițiile deja incluse în Plan, dar pot susține capacitatea statului de a continua plățile pentru proiectele contractate.

România a primit recent 2,25 miliarde EUR prin Cererea de plată nr. 4

În luna iunie 2026, Comisia Europeană a transferat României 2,25 miliarde EUR, fonduri nerambursabile aferente Cererii de plată nr. 4.

Cererea avea o valoare de 2,62 miliarde EUR și includea 38 de jaloane și 24 de ținte. După această plată, fondurile transferate României ajunseseră la 60,6% din alocarea PNRR valabilă înaintea noii revizuiri.

StartupCafe.ro a scris aici despre plata de 2,25 miliarde EUR efectuată de Comisia Europeană.

Anterior, în mai 2026, Comisia Europeană emisese evaluarea preliminară pozitivă pentru Cererea de plată nr. 4, constatând îndeplinirea satisfăcătoare a jaloanelor și țintelor incluse în solicitare.

Printre domeniile vizate se aflau administrația fiscală, digitalizarea instituțiilor publice, cloudul guvernamental, infrastructura medicală, educația, energia și transporturile.

Mai multe detalii despre evaluarea Comisiei Europene pot fi citite aici.

Odată cu pregătirea Cererilor de plată nr. 5 și nr. 6, România intră în ultima etapă a PNRR. În următoarele săptămâni, miza nu mai este doar depunerea documentelor, ci demonstrarea faptului că investițiile și reformele rămase pot fi realizate și verificate înainte de expirarea termenelor europene.