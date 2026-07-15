Startup-urile românești pot primi până la 250.000 EUR, fără cofinanțare. Cât din firmă trebuie să cedeze în schimb

Startup-urile tech din România pot solicita finanțări de până la 250.000 EUR prin programul european Co-Creation Accelerator 2026–2027. Firmele nu trebuie să asigure cofinanțare în numerar, dar programul nu este unul de tip „equity-free”: dacă sunt selectate, vor ceda către organizator o participație cuprinsă între 3,5% și 7% din companie.

Programul este derulat de 28DIGITAL, organizația europeană cunoscută anterior sub numele EIT Digital, și se adresează startup-urilor care au deja cel puțin un prototip funcțional și vor să-și dezvolte și să-și valideze tehnologia împreună cu un partener industrial.

Următorul termen pentru depunerea aplicațiilor este 8 septembrie 2026, ora 17:00 CEST, respectiv ora 18:00 în România.

Până la 250.000 EUR, dar în schimbul unei participații în startup

Firmele selectate pot primi sprijin financiar de până la 250.000 EUR pentru proiecte care se desfășoară pe o perioadă de 4 luni.

28DIGITAL precizează că startup-urile nu trebuie să asigure cofinanțare pentru proiect. Programul nu este însă unul de tip „equity-free”.

În schimbul finanțării, mentoratului și sprijinului oferit, startup-ul trebuie să transfere către 28DIGITAL o participație cuprinsă între 3,5% și 7% din companie. Transferul va fi formalizat printr-un acord denumit Share Transfer Agreement.

Procentul este propus de startup în cadrul aplicației și este luat în calcul în procesul de evaluare. După selectarea proiectului, procentul oferit nu mai poate fi modificat.

De asemenea, dacă startup-ul nu utilizează întreaga finanțare aprobată sau bugetul proiectului este redus, participația promisă către 28DIGITAL nu va fi diminuată proporțional.

Ce startup-uri românești pot aplica

Programul este destinat startup-urilor digitale și deep-tech aflate într-o fază timpurie, dar care au depășit stadiul de idee.

Firma trebuie să fie microîntreprindere sau întreprindere mică, să aibă mai puțin de 50 de angajați și să fi fost înființată cu cel mult 5 ani înainte de data depunerii aplicației.

Solicitantul trebuie să aibă minimum 2 angajați echivalent normă întreagă și să dețină sau să controleze tehnologia și drepturile de proprietate intelectuală esențiale pentru proiect.

Soluția propusă trebuie să se afle cel puțin la nivelul de maturitate tehnologică TRL 4. Asta înseamnă că startup-ul trebuie să aibă cel puțin un prototip funcțional sau o dovadă de concept validată într-un mediu experimental. Echipele care au doar o idee, fără prototip, nu sunt eligibile.

Firmele din România pot aplica, programul fiind deschis companiilor înființate și active în Uniunea Europeană, în statele asociate programului Horizon Europe și în celelalte țări eligibile prevăzute în documentația oficială a apelului.

Startup-ul trebuie să lucreze împreună cu o companie

Co-Creation Accelerator nu funcționează ca un accelerator tradițional bazat în principal pe cursuri și mentorat. Proiectele trebuie să răspundă unor probleme concrete din industrie și să fie dezvoltate împreună cu parteneri industriali.

Startup-urile au două variante de aplicare.

Prin Open Challenge Track, firma vine cu propriul partener industrial și definește împreună cu acesta problema pe care proiectul urmărește să o rezolve.

Prin Industry Challenge Track, startup-ul poate răspunde unor provocări formulate în prealabil împreună cu firmele partenere ale programului. Noile provocări industriale urmează să fie publicate succesiv de organizatori.

Programul urmărește validarea tehnologiei de bază, verificarea potrivirii dintre problemă și soluție, reducerea riscurilor tehnice și comerciale și construirea unui traseu clar către extinderea pe piață.

Ce mai primesc firmele selectate

Pe lângă finanțarea de maximum 250.000 EUR, startup-urile vor putea lucra direct cu parteneri industriali, vor primi sprijin pentru atragerea unor investiții și vor participa la programe de training și mentorat oferite de 28DIGITAL.

Firmele vor avea, de asemenea, acces la rețeaua europeană 28DIGITAL, formată din companii, investitori, instituții publice, universități și alte organizații din ecosistemul de inovare.

Proiectele acceptate la următorul termen de selecție urmează să înceapă pe 16 noiembrie 2026 și trebuie implementate în 4 luni.

Cum se depun aplicațiile

Înainte de depunerea proiectului, startup-ul trebuie să fie înregistrat în portalul european Funding & Tenders și să obțină codul PIC, format din 9 cifre.

Participanții trebuie apoi să își înregistreze organizația ca partener 28DIGITAL și să creeze accesul necesar pentru sistemul de depunere.

După înregistrare, solicitantul poate accesa pagina oficială pentru depunerea propunerilor, care conține documentația apelului și legătura către sistemul online de aplicare. Accesul efectiv la formular necesită autentificare.

Proiectele vor fi evaluate în funcție de excelență, impact, calitatea și eficiența implementării, relevanța provocării abordate și compatibilitatea strategică.

Următorul termen pentru depunerea aplicațiilor este 8 septembrie 2026, ora 17:00 CEST, respectiv ora 18:00 în România. Organizatorii precizează că termenul este ferm și nu va fi prelungit.

Programul prevede primirea continuă a propunerilor în perioada 2026–2027, cu două termene succesive de selecție.

28DIGITAL este organizația cunoscută anterior sub numele EIT Digital și funcționează în ecosistemul Institutului European de Inovare și Tehnologie - EIT, organism al Uniunii Europene.