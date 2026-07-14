Fonduri UE de până la 120.000 EUR pentru firme. Sunt finanțate proiecte cu panouri solare, baterii, hidrogen și biogaz

Startupurile și IMM-urile din România pot solicita finanțări europene de până la 120.000 EUR pentru dezvoltarea, testarea și demonstrarea unor tehnologii din domenii precum energia solară, bateriile, hidrogenul, biogazul sau captarea carbonului. Separat, firmele aflate într-o etapă mai timpurie pot obține granturi de până la 20.000 EUR pentru studii de fezabilitate, proiectare, digitalizare și alte servicii necesare pregătirii unei investiții.

Cele două apeluri sunt lansate în cadrul proiectului european PowerUp NetZero și se adresează firmelor din statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv România, precum și celor din țările participante la Programul privind Piața Unică.

Apelurile PowerUp NetZero sunt administrate prin pagina partenerului italian Fondazione Piemonte Innova, însă sunt deschise startupurilor și IMM-urilor din întreaga Uniune Europeană, inclusiv România. Documentația și aplicațiile sunt disponibile în limba engleză.

Termenul-limită este 30 iulie 2026, ora 17:00, ora Bruxelles-ului, iar firmele pot consulta pagina oficială a apelului și pot depune cererea prin formularul EUSurvey.



Până la 120.000 EUR pentru dezvoltarea și testarea tehnologiilor net-zero

Apelul principal este destinat proiectelor de inovare realizate în parteneriat de două sau trei startupuri ori IMM-uri.

Termenul-limită este 15 septembrie 2026, ora 17:00, ora Bruxelles-ului. Firmele pot consulta condițiile și documentele oficiale ale apelului și pot depune proiectul prin formularul EUSurvey.

Fiecare proiect poate primi o finanțare cuprinsă între 80.000 și 120.000 EUR, reprezentând maximum 80% din valoarea cheltuielilor eligibile. Firmele trebuie să asigure din surse private o contribuție proprie de cel puțin 20%, care nu poate fi acoperită din alte fonduri publice sau europene.

Valoarea maximă care poate reveni unei singure firme este de 60.000 EUR. Bugetul total al apelului este de 1,615 milioane EUR, iar organizatorii estimează că vor fi finanțate cel puțin 14 proiecte.

Pot aplica firme care lucrează la soluții din cel puțin unul dintre următoarele domenii:

energie solară;

baterii și sisteme de stocare a energiei;

tehnologii pe bază de hidrogen;

biogaz și biometan sustenabil;

captarea și stocarea carbonului.

Sunt urmărite proiecte prin care firmele dezvoltă și testează produse noi sau îmbunătățite, implementează soluții net-zero ori realizează activități-pilot și demonstrații.

Tehnologiile propuse trebuie să fie deja relativ mature, la un nivel TRL 6-7. Practic, soluția trebuie să fi depășit etapa de concept și să poată fi demonstrată într-un mediu relevant industrial sau operațional, fără să fie însă obligatoriu pregătită pentru producția comercială la scară largă.

Firmele românești pot forma inclusiv un parteneriat local

Consorțiul trebuie să fie alcătuit din minimum două și maximum trei IMM-uri. Pot intra în parteneriat și startupuri, cu condiția să îndeplinească definiția europeană a unui IMM.

Documentația nu impune ca firmele participante să provină din țări diferite. Astfel, două sau trei firme din România ar putea depune împreună un proiect, dacă îndeplinesc toate condițiile apelului.

Fiecare solicitant trebuie să aibă cel puțin un exercițiu financiar încheiat și validat. Sunt eligibile firmele cu mai puțin de 250 de angajați și cu o cifră de afaceri anuală de maximum 50 de milioane EUR sau cu active totale de cel mult 43 de milioane EUR.

Proiectele selectate pot avea o durată de până la 10 luni, iar activitățile trebuie finalizate cel târziu la 30 noiembrie 2027.

Granturi de 20.000 EUR pentru firmele care își pregătesc investiția

PowerUp NetZero are deschis și un apel separat, destinat startupurilor și IMM-urilor care nu sunt încă pregătite să testeze o tehnologie, dar au nevoie de servicii specializate pentru planificarea unei investiții.

Firmele pot obține până la 20.000 EUR pentru servicii externe precum:

studii tehnice și economice de fezabilitate;

foi de parcurs pentru adoptarea unei tehnologii;

planificarea implementării și servicii de proiectare preliminară;

integrarea unor soluții digitale;

monitorizare, mentenanță predictivă și gemeni digitali;

optimizări realizate cu inteligență artificială;

servicii privind sustenabilitatea, circularitatea, ESG și conformitatea;

analiza pieței, extinderea soluției și identificarea tehnologiilor potrivite.

Finanțarea poate acoperi maximum 80% din costurile eligibile, astfel că firma trebuie să contribuie cu cel puțin 20% din valoarea proiectului.

Bugetul total disponibil este de 380.000 EUR, iar cel puțin 19 startupuri și IMM-uri europene ar urma să fie selectate.

Spre deosebire de apelul de 120.000 EUR, aici firma aplică individual și nu trebuie să formeze un consorțiu.

Solicitantul trebuie să aibă minimum un exercițiu financiar încheiat. Aplicația va include, printre altele, o ofertă din partea furnizorului de servicii ales, un calendar al activităților, bugetul, indicatorii urmăriți, declarația pe propria răspundere și o verificare a viabilității financiare a IMM-ului.

Termenul-limită este 30 iulie 2026, ora 17:00, ora Bruxelles-ului, respectiv ora 18:00 în România.

Două apeluri pentru două etape diferite ale unei investiții

Cele două linii de finanțare se adresează unor firme aflate în momente diferite.

Grantul de până la 20.000 EUR este potrivit pentru o companie care analizează, de exemplu, instalarea unor panouri solare, introducerea unei soluții de stocare, folosirea biogazului sau integrarea unor tehnologii digitale, dar are nevoie mai întâi de studii, proiectare și consultanță tehnică.

Finanțarea de până la 120.000 EUR este destinată firmelor care au deja o tehnologie sau o soluție suficient de matură și vor să o testeze, să o valideze sau să o demonstreze într-un mediu relevant.

PowerUp NetZero este finanțat prin Programul privind Piața Unică al Uniunii Europene și urmărește să ajute IMM-urile să introducă pe piață și să adopte mai rapid tehnologii care reduc emisiile.



