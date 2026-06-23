Comisia Europeană a plătit României încă 2,25 miliarde EUR din PNRR

Comisia Europeană a plătit marți României granturi în valoare totală de 2,25 miliarde EUR (fără prefinanțare), aceasta fiind cea de-a patra tranșă din cadrul Planului de Redresare și Reziliență (PNRR).

Luna trecută, Comisia Europeană a anunțat că a emis o evaluare preliminară pozitivă a celei de-a patra cereri de plată a României, în valoare de 2,62 miliarde EUR, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), executivul comunitar apreciind inclusiv reforma fiscală făcută de guvernanții de la București.

„Astăzi au intrat în România 2,25 miliarde de euro din PNRR, fonduri nerambursabile. Este plata aferentă cererii numărul 4 din PNRR și un rezultat important pentru investițiile României. Coordonarea cu Comisia Europeană a fost foarte bună, iar virarea banilor astăzi are și o importanță practică pentru administrarea finanțelor publice. Suma va fi convertită în lei tot astăzi și va alimenta contul Trezoreriei. Acest lucru ajută Ministerul Finanțelor să asigure lichiditatea necesară pentru a acoperi mai ușor plățile de aproximativ 12 miliarde lei scadente pe 24 iunie, fără să fim nevoiți să ne împrumutăm pe termen scurt sau să folosim din rezervele în valută ale Ministerului Finanțelor”, a scris marți pe Facebook ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare.

El a mai precizat că următoarea etapă este decisivă. „Toate reformele și investițiile din PNRR trebuie finalizate în 2026, iar ultima cerere de plată trebuie transmisă până la 30 septembrie 2026”, a menționat Nazare.

Plata de astăzi, în valoare de 2,25 miliarde EUR (fără prefinanțare) vine în urma avizului favorabil al Comitetului economic și financiar al Consiliului. Măsurile legate de această cerere de plată ameliorează gestionarea sustenabilă a pădurilor, contribuie la decarbonizarea sectoarelor transporturilor și energiei și îmbunătățesc administrația fiscală.

De asemenea, ele sporesc sustenabilitatea, caracterul adecvat și echitatea sistemului public de pensii din România, modernizează infrastructura de asistență medicală și introducerea de echipamente medicale pentru prevenirea și controlul infecțiilor în spitalele publice și îmbunătățesc infrastructura socială pentru persoanele cu dizabilități.

În cele din urmă, scopul lor este și de a consolida procesul decizional guvernamental, de a avansa digitalizarea, de a îmbunătăți eficiența sistemului de justiție, de a consolida lupta împotriva corupției și de a sprijini reforma generală a sistemului de învățământ.

Plata efectuată astăzi urmează celei de a patra cereri de plată a României, care a fost depusă la 19 decembrie 2025. Această cerere include 38 de jaloane și 24 de ținte, corespunzând unor etape importante în realizarea reformelor și a investițiilor care vor genera schimbări pozitive pentru cetățenii și întreprinderile din România.

Planul de redresare și reziliență al României este finanțat cu 21,41 miliarde EUR, din care 13,57 miliarde EUR sunt granturi, iar 7,84 miliarde EUR sunt împrumuturi.

Cu această a patra plată, fondurile plătite României ajung la 60,6 % din alocarea sa totală. La fel ca în cazul tuturor statelor membre, plățile din cadrul MRR sunt bazate pe performanță, fiind condiționate de punerea în aplicare cu succes a planurilor naționale.

Având în vedere că mecanismul se încheie la sfârșitul anului 2026, statele membre trebuie să pună în aplicare toate jaloanele și țintele restante până la 31 august 2026 și să își prezinte ultimele cereri de plată până la sfârșitul lunii septembrie 2026.