BT România ETF crește rapid: active de peste 300 milioane lei și un randament de 20,16%

BT România ETF, administrat de BT Asset Management, a depășit pragul de 300 de milioane de lei în active și a ajuns la peste 12.500 de investitori. Lansat în aprilie 2026, fondul a generat până la 10 iulie un randament de 20,16%, potrivit companiei.

BT România ETF (BVB: BTBETRETF) a ajuns la peste 300 de milioane de lei valoarea activului și a depășit pragul de 12.500 de investitori, ceea ce confirmă interesul în creștere pentru investițiile la bursă și pentru soluțiile care facilitează accesul la piața de capital.

Lansat în aprilie 2026, BT România ETF a devenit una dintre opțiunile preferate de investitorii care doresc să participe la evoluția companiilor românești listate.

Până la data de 10 iulie 2026, fondul a generat un randament remarcabil pentru investitori, de 20,16%, datorită încrederii acestora în potențialul economiei românești și în performanța pieței locale.

Valoarea medie a unui portofoliu BT România ETF depășește 20.000 de lei, iar distribuția geografică a investitorilor indică o concentrare de aproape 35% a portofoliilor în București și Cluj, urmate de Constanța, Iași și Timiș.

Valoarea activului și randamentul BT România ETF sunt calculate pentru data de 10 iulie 2026, iar celelalte cifre prezentate sunt la 30 iunie 2026.

„La BT, vedem interes tot mai mare pentru investiții pe termen lung și pentru construirea prosperității. Companiile de investiții BT Asset Management, BT Capital Partners, BT Pensii și Pensia Noastră contribuie la dezvoltarea unui ecosistem de wealth management în cadrul Grupului Banca Transilvania, prin care clienții au acces la soluții pentru diferitele etape din parcursul lor financiar, iar BT România ETF este una dintre acestea. Evoluția fondului, randamentul generat și numărul tot mai mare de investitori ne arată extinderea culturii investiționale în România. Aceste evoluții susțin dezvoltarea pieței de capital din țara noastră și contribuie la consolidarea unei noi generații de investitori, orientată către crearea și conservarea valorii pe termen lung.” Aurel Bernat (FOTO)

Director Executiv Instituții Financiare, Relații Investitori și Subsidiare de Investiții, Banca Transilvania

ETF cu investiții în acțiuni românești care fac parte din indicele BET

BT România ETF este tranzacționat la Bursa de Valori București și urmărește performanța BET-TR (Bucharest Exchange Trading – Total Return), indicele de referință al BVB. Acesta cuprinde cele mai tranzacționate 20 de companii de la BVB și toate evenimentele corporative, precum reinvestirea dividendelor, acordarea de acțiuni gratuite sau majorările de capital.

Pentru a investi în BT România ETF este necesar un cont de tranzacționare deschis la BT Capital Partners sau la oricare alt participant la sistemul de tranzacționare al BVB, precum și aplicația BT Pay.

ETF-ul este administrat de BT Asset Management SAI, iar lichiditatea pentru unitățile de fond este asigurată de BT Capital Partners, ambele companii de investiții ale Grupului Financiar Banca Transilvania.

BT România ETF este un fond de risc ridicat, denominat în lei și se adresează investitorilor dinamici, cunoscători ai pieței de capital. Acesta este încadrat în clasa de risc 4 din 7, care este o clasă ridicată de risc. Asta înseamnă că pierderile potențiale asociate performanței viitoare vor avea un nivel ridicat și este foarte probabil ca deteriorarea condițiilor de piață să implice o pierdere de bani.

Perioada minimă recomandată pentru deținerea investiției este de 5 ani, datorită politicii de investiții a fondului și a potențialului de fructificare a plasamentelor. Performanțele anterioare ale BT România ETF nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare. Citiți documentele BT România ETF înainte de a investi. Aceasta este o comunicare publicitară.

*Articol susținut de Banca Transilvania

