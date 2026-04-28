Brandul românesc City Grill investește 7 milioane de euro într-o fabrică de mâncare gata preparată la Buftea și triplează producția la 15.000 de porții pe zi

După un an 2025 cu afaceri consolidate de 90 de milioane de euro, City Grill Group - brand românesc fondat de antreprenorul Dragoș Petrescu - accelerează investițiile în afara restaurantelor și direcționează 7 milioane de euro către o unitate de producție de ready meals la Buftea, județul Ilfov. Noua fabrică va tripla capacitatea zilnică, de la circa 5.000 la peste 15.000 de porții, și vine într-un context de creștere a consumului de mâncare gata preparată în retail și în zonele de birouri.

Noua fabrică este proiectată să ducă producția zilnică de la aproximativ 5.000 la peste 15.000 de porții, se arată într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe. Investiția vizează în principal echipamente și linii automatizate, dar și soluții pentru reducerea impactului asupra mediului.

Unitatea acoperă întregul flux de producție - de la gătire la porționare, răcire rapidă și ambalare - într-un sistem similar unei bucătării profesionale extinse la nivel industrial. Produsele sunt ambalate în atmosferă protectoare și nu folosesc conservanți, potrivit companiei.

„Filozofia noastră a rămas aceeași din 2004: ingrediente proaspete, rețete autentice, execuție impecabilă. Investiția în noua fabrică ne permite să aducem această filozofie la o scară mult mai mare, fără niciun compromis în privința calității. Vrem ca gustul unui preparat City Grill să fie același, indiferent dacă ajunge în farfuria unui client din restaurant, din retail sau dintr-o clădire de birouri”, spune Mihaela Boșneag, Director de Operațiuni, City Grill Group.

Cererea pentru ready meals se diversifică

Extinderea vine într-un context în care produsele ready to eat sunt tot mai prezente în retail și în spațiile de birouri. Dacă anterior erau percepute mai ales ca soluții rapide, acestea sunt tot mai des alese pentru predictibilitate și economie de timp.

Portofoliul actual al companiei include 21 de produse: supe cremă, feluri principale, salate și deserturi. Printre cele mai vândute se numără preparate clasice, precum șnițelul de pui cu piure sau sărmăluțele, dar și produse precum salata de vinete sau fasolea bătută. În zona de deserturi, tortul de ciocolată cu vișine și cremșnitul sunt printre cele mai cerute.

Compania ia în calcul extinderea gamei cu preparate din bucătăria asiatică.

Miza: volum mai mare, dar și consistență

Creșterea producției aduce și o provocare operațională: menținerea aceleiași calități la un volum mai mare. În acest tip de business, standardizarea proceselor și controlul fluxurilor devin esențiale, mai ales în contextul unei cereri variabile.

“Ready meals a devenit o categorie cu logică proprie de creștere. Investim 7 milioane de euro pentru că vedem o cerere reală, în expansiune, și pentru că avem infrastructura culinară să o adresăm corect. Triplicarea capacității de producție nu este un pariu, este răspunsul la o piață care se maturizează mai repede decât anticipam”, completează Mihaela Boșneag, Director de Operațiuni, City Grill Group.

Noua unitate va genera aproximativ 100 de locuri de muncă, în producție, logistică și controlul calității. Prin această investiție, compania își extinde activitatea dincolo de rețeaua de restaurante, către un segment de consum zilnic, aflat în creștere.











