Google lansează noul model de inteligență artificială Gemini 3.8 Flash

Gigantul Google a lansat, la mai puţin de o lună după versiunea anterioară, noul model de inteligenţă artificială Gemini 3.8 Flash, potrivit News.ro.

Gemini 3.8 Flash este „cel mai inteligent model al nostru pentru muncă, care oferă îmbunătăţiri semnificative faţă de 3.7 Flash în domeniul programării, la sarcini bazate pe agenţi şi la raţionalizare în mai mulţi paşi în domenii specializate”, promite producătorul.

Google publică în susţinerea afirmaţiilor rezultatele mai multor teste sintetice şi pretinde inclusiv că noul model se apropie uneori de performanţa flagship-urilor.

„În cazul sarcinilor complexe, noul model demonstrează o mai mare diligenţă, efectuând paşi suplimentari de raţionament şi apelând la instrumente în mod iterativ. Uneori, acesta poate folosi mai multe token-uri pentru a maximiza performanţa, în special la niveluri mai ridicate de efort” susține Google.

Cele mai recente informaţii deţinute de Gemini 3.8 Flash datează din martie 2026, dar există şi subiecte mai vechi, care n-au fost actualizate din ianuarie 2015.

Noul model a fost deja implementat în aplicaţia Gemini pentru abonaţii AI Pro şi Ultra, dar şi în Gemini pentru Google Sheets.

Până la finele anului, gigantul american vinde noul model la un preţ promoţional, de 0,75 / 3,75 de dolari milionul de token-uri pentru introducerea şi generarea informaţiilor.

Gemini Flash a beneficiat de 3 update-uri în ultimele 3 luni.