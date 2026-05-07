Google lansează brățara Fitbit Air și aplicația Google Health

Gigantul american Google lansează oficial brățara fitness FitBit Air, „cel mai mic tracker” lansat de companie până acum, și transformă aplicația Fitbit în Google Health.

Cu toate că este o brățară discretă de sport, „pietricica mică” din Fitbit Air are la bord senzori de înaltă fidelitate ce permit monitorizarea avansată a sănătății și fitnessului, cum ar fi ritmul cardiac 24/7, monitorizarea ritmului cardiac cu alerte de fibrilație atrială, SpO2, ritmul cardiac în repaus, variabilitatea ritmului cardiac, etapele și durata somnului și altele.

Aceasta nu are ecran, dar are o baterie ce promite până la o săptămână de autonomie, care se încarcă rapid. Google spune că 5 minute de încărcare dau o zi întreagă de utilizare.

Brățara poate transmite, la finalul antrenamentelor, datele către aplicația Google Health. Aceasta este compatibilă atât cu dispozitivele Android, cât și cu iOS.

Aceasta vine în patru culori cu două variații (Performance Loop Band și Active Band) sau trei culori în varianta Elevated Modern Band.

Prețul de precomandă începe de la 99,99 dolari, cu brățările de schimb disponibile la 34,99 dolari. Fiecare brățară smart include o perioadă de probă de trei luni a Google Health Premium, care oferă acces la Health Coach. Rămâne de văzut dacă va fi disponibilă și în România.

Sursă: Google

Aplicația Google Health

Odată cu noua brățară, compania a anunțat și că aplicația Fitbit se transformă în Google Health, un hub centralizat pentru date de sănătate și wellness.

Designul este schimbat, cu 4 tab-uri (Today, Fitness, Sleep și Health), tablouri de bord personalizabile, încărcare manuală a datelor medicale și de activitate fizică și conectivitate cu aplicații de fitness suportate și Google Health Connect.

Aplicația introduce și Google Health Coach, un „antrenor personal” cu inteligență artificială Gemini, care va fi disponibil la nivel global în curând, ca parte a abonamentului Health Premium.

Noua funcționalitate oferă informații personalizate și acționează ca un „antrenor” de fitness, „expert” în somn și „consilier” pentru sănătate și wellness.

Actualizarea va fi disponibilă începând cu data de 19 mai 2026, iar utilizatorii de Fitbit sau Pixel Watch nu trebuie să facă niciun fel de schimbare. Aceasta va funcționa cu modelele deja existente.