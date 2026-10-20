GO GLOBAL > SOUTH: 10 start-up-uri tech din România și Europa de Sud-Est, pregătite pentru piețele din Asia de Sud-Est

Upgrade 100 și IMPACTUM Group lansează la IQ Digital Summit București, pe data de 15 octombrie, GO GLOBAL > SOUTH, un program de accelerare internațională pentru start-up-uri tech din România și Europa de Sud-Est care vor să intre pe piețele din Sudul Global, cu un prim focus pe Asia de Sud-Est. Programul selectează până la 10 companii aflate între seed și Series A. Acestea vor primi mentorat de la experți activi în regiune, acces la investitori și vizibilitate internațională. Participarea nu presupune cedarea de equity și nici plata unui success fee. Înscrierile sunt deschise până pe 15 noiembrie - detalii aici.

De ce Asia de Sud-Est

Sud-Estul Asiei reunește peste 700 milioane de locuitori și una dintre economiile digitale cu cea mai rapidă creștere din lume, estimată la 300 miliarde de dolari (GMV)*. Indonezia, cea mai mare piață din regiune, și Singapore, hubul financiar și de investiții, sunt primele destinații vizate. Pentru fondatorii din Europa de Sud-Est, regiunea rămâne însă greu accesibilă din trei motive: distanța culturală, lipsa contactelor locale și accesul limitat la investitori.

„Un produs bun nu este suficient pentru a intra pe o piață nouă. Fără oamenii potriviți în camera potrivită, sau fără o înțelegere corectă a faptului că există și alte oportunități, în alte geografii, în afara celor evidente, chiar și cele mai bune start-up-uri pot eșua. GO GLOBAL > SOUTH scurtează acest drum: aducem fondatorii direct în fața celor care cunosc piața, pot deschide uși și pot investi”, spune Smaranda Heroiu, director executiv UPGRADE 100 și director de program.

Pentru cine este programul

GO GLOBAL > SOUTH caută start-up-uri care:

au un produs și un model de business validate;

au o echipă fondatoare stabilă;

își propun clar extinderea în Asia de Sud-Est.

Constituie avantaj, fără să fie obligatoriu, existența clienților și a veniturilor. Domeniile prioritare sunt sănătatea, educația, apărarea, economia de joasă altitudine și inteligența artificială, dar programul rămâne deschis și altor verticale tech.

Miza parteneriatului este conectarea antreprenorilor locali cu piețe, expertiză și capital din afara ecosistemului în care aceștia operează în prezent.

În octombrie și noiembrie are loc procesul de înscriere și selecție a noii cohorte, iar unul dintre primele puncte de contact cu ecosistemul asiatic va fi New Asia Forum, organizat pe 3 și 4 decembrie în Bali, Indonezia.

Ce primesc start-up-urile selectate

Know-how de intrare pe piață: mentorat individual cu antreprenori și experți activi în Indonezia, Singapore și regiune, inclusiv pentru testarea și adaptarea modelului de business.

Acces la capital: întâlniri cu investitori și fonduri internaționale.

Networking la nivel înalt: parteneri de business, corporații și instituții din rețeaua IMPACTUM.

Vizibilitate: expunere prin media și evenimente din România și din regiune.

Participare la New Asia Forum (Bali, 3-4 decembrie), primul punct de contact direct cu ecosistemul asiatic. (Costurile de transport și cazare sunt acoperite pentru 3 companii, participarea este deschisă pentru toate celelalte startup-uri)

Foarte important de reținut, dacă ești interesat de program: participarea în accelerator nu presupune cedarea de equity și nici plata unui success fee.

UPGRADE 100 și IMPACTUM Group, puntea dintre ecosistemul local și piețele internaționale

Structura noii ediții pleacă tocmai de la una dintre dificultățile recurente ale start-up-urilor care vor să se extindă internațional: un produs bun nu este suficient atunci când compania nu cunoaște piața, nu are contacte locale și nu ajunge la oamenii care pot accelera intrarea într-o nouă regiune.

UPGRADE 100 are rolul de tech community & communication lead, folosind comunitatea sa de fondatori, investitori și lideri de business, în timp ce IMPACTUM Group este lead international partner. Grupul reunește competențe și rețele din strategie, tehnologie, media și capital, iar ediția GO GLOBAL > SOUTH folosește această infrastructură pentru a crea o legătură directă între Europa de Sud-Est și ecosistemele din Asia de Sud-Est.

Programul rămâne deschis și oportunităților din SUA și Uniunea Europeană, acolo unde acestea se potrivesc strategiei start-up-urilor selectate.

„După Milano, am văzut că fondatorii români pot concura oriunde. Următorul pas firesc sunt piețele unde creșterea are loc acum, iar Asia de Sud-Est este una dintre ele”, spune Dragoș Stanca, fondator Upgrade 100.

„Următorii giganți globali nu se vor naște doar în Silicon Valley sau Shenzhen, ci în Jakarta, São Paulo sau Lagos, acolo unde trăiește majoritatea populației lumii și unde creșterea se întâmplă acum. Misiunea IMPACTUM este să construim acești campioni, iar GO GLOBAL > SOUTH aduce în această ecuație și fondatorii din România: îi conectăm cu piețele și cu oamenii care contează, pentru că noi operăm acolo, și o facem din convingere antreprenorială și nu doar sub sloganul „Powering the Global South” , declară Lucian Despoiu, fondator IMPACTUM Group.

Cine decide start-up-urile care intră în GO GLOBAL > SOUTH

Selecția noii cohorte va fi făcută cu implicarea unui juriu format din investitori, antreprenori și executivi cu experiență în dezvoltarea și finanțarea companiilor de tehnologie.

Juriul

Patrick Dannacher , investitor și antreprenor (ITSEC Asia, StoneTree Group), cu experiență extinsă în Asia

, investitor și antreprenor (ITSEC Asia, StoneTree Group), cu experiență extinsă în Asia Vlad Panait , Managing Partner, Sparking Capital; peste 20 de ani în strategii de creștere și go-to-market, inclusiv în companii Fortune 500

, Managing Partner, Sparking Capital; peste 20 de ani în strategii de creștere și go-to-market, inclusiv în companii Fortune 500 Dragoș Bărbulescu , peste 20 de ani în finanțe, M&A și infrastructură, cu tranzacții de peste 500 de milioane de euro

, peste 20 de ani în finanțe, M&A și infrastructură, cu tranzacții de peste 500 de milioane de euro Ilinca Păun , fondatoare Bravva Angels și Bravva Female Founders

, fondatoare Bravva Angels și Bravva Female Founders Cosmin Ochișor , partener GapMinder (seed și Series A, enterprise software, SaaS, developer tools)

, partener GapMinder (seed și Series A, enterprise software, SaaS, developer tools) Cristian Dascălu, Managing Partner Techcelerator

Managing Partner Techcelerator Dan Călugăreanu , partener Early Game Ventures

, partener Early Game Ventures Vasile Tiple , investitor, fost General Counsel UiPath (extindere în peste 25 de jurisdicții, până la listarea la bursă)

, investitor, fost General Counsel UiPath (extindere în peste 25 de jurisdicții, până la listarea la bursă) David Achim, investitor și mentor, Make IT in Oradea

Noi confirmări pentru participarea în juriu sunt așteptate în următoarea perioadă, acestea vor apărea gradual pe site-ul oficial al proiectului.

Precedentul: GO GLOBAL, Milano

Prima ediție GO GLOBAL a selectat 13 startup-uri românești din câteva zeci de companii înscrise, active în domenii precum IT, sănătate, soluții de mediu, servicii financiare, telecomunicații, e-commerce și inteligență artificială.

Companiile selectate generau împreună venituri anuale de aproximativ 10 milioane de euro.

Etapa finală a programului s-a desfășurat la Milano, unde fondatorii au participat timp de patru zile la peste 400 de întâlniri cu investitori, consultanți și specialiști în venture capital, IT&C și dezvoltare internațională.

Ești curios cum a arătat ediția anterioară a GO GLOBAL?

Cine organizează GO GLOBAL > SOUTH?

UPGRADE 100 este o platformă de educație și promovare a tehnologiei cu impact economic și social pozitiv, fondată de antreprenorul Dragoș Stanca.

De 15 ani, UPGRADE 100 susține dezvoltarea ecosistemului tech & digital din România prin proiecte precum iCEE.fest: the Upgrade 100 Festival - primul festival internațional de tehnologie de amploare din regiune, organizat la București între 2012 și 2019, seria IQ Digital Summit (2021–prezent), GO GLOBAL și numeroase alte producții media și inițiative dedicate tehnologiei, antreprenoriatului și transformării digitale realizate direct sau operate în parteneriate strategice.

IMPACTUM Group este un grup de companii și investiții fondat de Lucian Despoiu, co-fondator eJobs și fondator Kondiment, una dintre primele agenții de comunicare digitală din România. Grupul este prezent în peste 30 de țări, are peste 100 de parteneriate și peste 500 de proiecte livrate la nivel global. Mai multe detalii despre IMPACTUM, aici.



*e-Conomy SEA 2025 Report

Articol susținut de Upgrade 100