GITEX Europe 2026: Competiție pentru startup-uri cu finanțări totale de 50.000 EUR

Startup-urile din toată lumea, inclusiv din România, se pot înscrie la competiția de pitch-uri Supernova All Stars, parte a evenimentului North Star Europe, dedicat afacerilor aflate la început de drum, care se va desfășura în cadrul GITEX AI Europe 2026.

GITEX Europe 2026, alături de North Star Europe și competiția Supernova All Stars, va avea loc între 30 iunie și 1 iulie 2026 în Berlin, Germania. Conferința va acoperi subiecte ca inteligență artificială, computing, capital și scalare, deeptech și infrastructură de securitate, printre altele.

North Star Europe va reuni peste 750 de startup-uri globale, peste 20 de „unicorni” (startup-uri evaluate la peste 1 miliard dolari) și peste 600 de investitori.

În cadrul evenimentului, antreprenorii se pot înscrie cu afacerile lor în competiția Supernova All Stars, care poate aduce câștigătorilor finanțări în valoare totală de 50.000 EUR.

Sunt invitați să se înscrie fondatorii de startup-uri din domenii ca inteligență artificială, deeptech, climate tech, tehnologie financiară, securitate cibernetică, mobilitate și nu numai.

Startup-urile care se înscriu pot beneficia de participare sponsorizată la conferința GITEX AI Europe, vizibilitate în rândul investitorilor și acceleratoarelor și oportunitate de a fi luate în considerare pentru evenimente globale GITEX pe piețe precum Africa, Asia de Sud-Est, Asia Centrală și Caucaz, Orientul Mijlociu.

Pentru a se înscrie, fondatorii trebuie să fie expozanți la GITEX Europe mai întâi, ca mai apoi să aplice prin portalul dedicat acestora când se deschid înscrierile.

Înscrierile în platformă se vor încheia pe 1 iunie 2026, ca mai apoi pe 15 iunie să fie anunțați cei 50 de semi-finaliști care merg mai departe, iar pe 30 iunie să fie semi-finala, urmată de finala de pe 1 iulie și acordarea premiilor:

Locul I: 25.000 EUR

Locul al II-lea: 15.000 EUR

Locul al III-lea: 10.000 EUR

Toți cei trei câștigători se vor califica pentru „Road to 2M in Equity Investment”, alături de câștigători din alte ediții GITEX din întreaga lume. (câștigătorul investiției va fi selectat în decembrie 2026 la GITEX GLOBAL / Expand North Star 2026 în Dubai)

La ediția globală, din Dubai, a mai câștigat anul trecut și startup-ul românesc .lumen (dotLumen), luând 10.000 dolari, premiu acordat pentru primul loc la competiția dedicată tehnologiei pentru sănătate „Supernova Challenge 2025 - Digi Health Award”, așa cum am mai scris pe StartupCafe.ro.