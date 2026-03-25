Gigantul Mars pune pe masă 85 de milioane de dolari pentru proiecte sociale și veterinare. Ce finanțează noul fond

Mars Incorporated, unul dintre marii jucători globali din industria alimentară și a îngrijirii animalelor de companie, anunță lansarea Mars Impact Fund, o nouă entitate filantropică prin care vrea să accelereze investițiile cu impact social în comunitățile unde operează, se arată într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

Fondul vine ca o extensie a inițiativelor existente de sustenabilitate ale companiei și a fundațiilor sale, fiind gândit ca un instrument de investiții strategice pe termen lung. Mars a alocat deja 85 de milioane de dolari pentru perioada 2025–2027, iar din 2028 estimează că va investi anual cel puțin 50 de milioane de dolari în proiecte filantropice.

„Mars Impact Fund se bazează pe decenii de parteneriate și investiții în comunitățile în care activăm și ne ajută să extindem inițiativele existente”, a declarat Andy Pharoah, Vice President Corporate Affairs and Sustainability.

Pe ce vor merge banii din Mars Impact Fund

Noua structură va finanța proiecte în trei direcții principale, aliniate cu activitatea companiei: creșterea rezilienței comunităților din lanțurile de aprovizionare, susținerea noii generații de cercetători în domenii precum alimentația și îngrijirea animalelor și extinderea accesului la servicii veterinare.

În paralel, fondul va fi folosit și pentru intervenții rapide în caz de dezastre majore care afectează comunitățile în care Mars este prezentă.

Primele granturi: Indonezia, India și Mexic

Printre primii beneficiari ai finanțărilor se numără organizațiile Save the Children și Humane World for Animals. Mars Impact Fund a aprobat un grant de 3 milioane de dolari pentru proiecte din Indonezia, care vizează comunitățile implicate în cultivarea de cacao, dar și un grant de 726.000 de dolari pentru extinderea accesului la servicii veterinare în India și Mexic.

Reprezentanții companiei spun că abordarea se bazează pe colaborarea directă cu organizații locale și internaționale, pentru a genera schimbări pe termen lung.

Mars, o companie de familie cu venituri de peste 65 de miliarde de dolari, deține un portofoliu extins de branduri cunoscute la nivel global, de la produse alimentare și gustări până la servicii veterinare, și are aproximativ 170.000 de angajați la nivel mondial.













