Ghid ANAF actualizat: Exemple și informații despre noile cote de TVA aplicabile din 2025

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat acum și un ghid în format PDF cu informații privind noile cote de TVA, ce au fost actualizate prin Legea 141/2025.

Așa cum am mai scris pe StartupCafe.ro, începând cu data de 1 august 2025, se aplică o singură cotă redusă de TVA de 11%. Tot de la aceeași dată, cota standard se aplică asupra bazei de impozitare pentru operaţiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotei reduse, iar nivelul acesteia este 21%.

În ghidul PDF, Fiscul detaliază acum pentru ce bunuri și servicii se aplică cota redusă de 11% și oferă, de asemenea, exemple pentru contribuabili.

Cota redusă de 11% se aplică asupra bazei de impozitare pentru următoarele prestări de servicii și/sau livrări de bunuri:

A) livrarea de medicamente de uz uman;

B) livrarea următoarelor bunuri: alimente, inclusiv băuturi, destinate consumului uman şi animal, animale şi păsări vii din specii domestice, ale căror coduri NC se stabilesc prin normele metodologice, cu excepţia:

1. băuturilor alcoolice;

2. băuturilor nealcoolice care se încadrează la codul NC 2202;

3. alimentelor cu zahăr adăugat, al căror conţinut total de zahăr este de minimum 10 g/100 g produs, altele decât laptele praf pentru nou-născuţi, sugari şi copii de vârstă mică;

4. suplimentelor alimentare definite de Legea nr. 56/2021 privind suplimentele alimentare, cu modificările şi completările ulterioare;

Cota redusă de taxă de 11% prevăzută la art. 291 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal se aplică pe tot lanțul economic de la producție până la vânzarea către consumatorul final de către toți furnizorii, indiferent de calitatea acestora, respectiv producători sau comercianți, pentru livrarea bunurilor care se încadrează la următoarele coduri NC, indiferent de destinația acestora, cu excepția alimentelor cu zahăr adăugat al căror conținut total de zahăr este de minimum 10 g/100 g produs, altele decât laptele praf pentru nou-născuți, sugari și copii de vârstă mică:

a) animale vii și păsări vii, din specii domestice, care se încadrează la codurile NC 0101 - 0105, 0106 14 10, 0106 19 00, 0106 33 00, 0106 39 10, 0106 39 80, 0106 41 00 și 0106 90 00 destinate consumului alimentar uman sau animal sau destinate producerii de alimente pentru consumul uman sau animal, de materii prime sau ingrediente pentru prepararea alimentelor pentru consumul uman sau animal, inclusiv în cazul în care acestea sunt utilizate pentru reproducție;

b) carne și organe comestibile care se încadrează la codurile NC 0201 - 0210;

c) pești și crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice, care se încadrează la codurile NC 0301 - 0308, cu excepția peștilor ornamentali vii care se încadrează la codurile NC 0301 11 00 și 0301 19 00;

d) lapte și produse lactate care se încadrează la codurile NC 0401 - 0406;

e) ouă de păsări care se încadrează la codurile NC 0407 - 0408, cu excepția celor care se încadrează la codurile NC 0407 11 00, 0407 19, 0408 11 20, 0408 19 20, 0408 91 20 și 0408 99 20;

f) miere naturală care se încadrează la codul NC 0409 00 00;

g) alte produse comestibile de origine animală care se încadrează la codurile NC 0410, 0504 00 00, 0506 90 00, 0507, 0508 00, 0511 91 și 0511 99;

h) legume, plante, rădăcini și tuberculi, alimentare, care se încadrează la codurile NC 0701 - 0714, cu excepția celor care se încadrează la codurile NC 0701 10 00, 0703 10 11, 0712 90 11, 0713 10 10 și 0713 33 10;

i) fructe comestibile, coji de citrice sau de pepeni, care se încadrează la codurile NC 0801 - 0814 00 00;

j) cafea, ceai, maté și mirodenii, care se încadrează la codurile NC 0901 - 0910;

k) cereale care se încadrează la codurile NC 1001 - 1008, cu excepția celor destinate însămânțării care se încadrează la codurile NC 1001 11 00, 1001 91, 1002 10 00, 1003 10 00, 1004 10 00, 1005 10, 1006 10 10, 1007 10 și 1008 21 00;

l) produse ale industriei morăritului, malț, gluten de grâu, care se încadrează la codurile NC 1101 - 1107 și 1109, cu excepția celor care se încadrează la codul NC 1106 20 10;

m) semințe și fructe oleaginoase, semințe și fructe diverse, furaje, care se încadrează la codurile NC 1201 - 1206, 1208 și 1214, cu excepția celor care se încadrează la codurile 1201 10 00, 1202 30 00, 1204 00 10, 1205 10 10 și 1206 00 10;

n) grăsimi și uleiuri de origine animală sau vegetală, produse ale disocierii acestora, grăsimi alimentare prelucrate, care se încadrează la codurile NC 1501 - 1517, cu excepția celor care se încadrează la codurile NC 1503, 1505 și 1515 30;

o) preparate din carne, din pește sau din crustacee, din moluște sau din alte nevertebrate acvatice, care se încadrează la codurile NC 1601 - 1605;

p) zaharuri și produse zaharoase, care se încadrează la codurile NC 1701 - 1704;

q) cacao și preparate din cacao, care se încadrează la codurile NC 1801 - 1806;

r) preparate pe bază de cereale, de făină, de amidon, de fecule sau de lapte, produse de patiserie, care se încadrează la codurile NC 1901 - 1905;

s) preparate din legume, din fructe sau din alte părți de plante, care se încadrează la codurile NC 2001 - 2009;

ș) preparate alimentare diverse care se încadrează la codurile NC 2101 - 2106, cu excepția preparatelor ce conțin alcool de la codul 2106 90 20;

t) băuturi, oțet comestibil și înlocuitori de oțet comestibil obținuți din acid acetic, care se încadrează la codurile NC 2201 și 2209 00;

ț) reziduuri și deșeuri ale industriei alimentare, alimente preparate pentru animale, care se încadrează la codurile NC 2301, 2302, 2304 - 2306, 2308 și 2309.

Pentru a înțelege mai bine situațiile în care se aplică această cotă redusă de TVA, Fiscul a oferit următoarele exemple:

Un producător agricol vinde caise care se încadrează la codul NC 0809 10 00 către un comerciant. Pentru livrarea efectuată producătorul agricol aplică cota de TVA de 11%. La rândul său, comerciantul vinde caisele cu cota de 11%, indiferent ce destinație ulterioară vor avea fructele livrate: alimente, materie primă pentru dulceață, compoturi sau producția de alcool. Un producător de miere livrează mierea, care se încadrează la codul NC 0409 00 00, atât către magazine de vânzare cu amănuntul, cât și către fabrici de produse cosmetice sau către producători de hidromel. În toate situațiile va aplica cota redusă de 11% la livrarea mierii. O persoană impozabilă importă ulei de soia, care se încadrează la codul NC 1507, pentru producerea de biodiesel. Cota de TVA aplicabilă pentru importul de ulei de soia este cota redusă de 11%. În cazul băuturilor vegetale care sunt încadrate la codul NC 2202 se aplică cota standard de TVA 21%. Pentru aceste băuturi nu se aplica cota redusă de TVA 9% nici anterior datei de intrare în vigoare a Legii nr. 141/2025, acestea fiind excluse în mod expres prin O.G. nr.16/2022, începând cu data de 1 ianuarie 2023 . În cazul livrărilor de ingrediente alimentare, respectiv coloranţi alimentari naturali şi sintetici, precum şi arome alimentare, care se încadrează la coduri NC ce nu se regăsesc la pct. 37 din normele metodologice astfel cum au fost modificate și completate prin Hotărârea Guvernului nr. 602/2025, este aplicabilă cota standard de TVA de 21%.

De asemenea, în ghidul PDF, Fiscul subliniază și alte situații în care se aplică cota redusă de 11%, detaliind o serie de excepții și cazuri specifice

Descarcă ghidul ANAF complet privind noile cote de TVA: