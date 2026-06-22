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Taxe

ANAF

ANAF a luat la control domeniul livrărilor de mâncare: Rețea cu 50 de firme implicate și un prejudiciu de peste 4 milioane EUR

Președintă CONAF

România are unul dintre cele mai mici decalaje salariale de gen din UE, de 3,6%. Antreprenoare CONAF : „Un decalaj mic nu înseamnă o problemă mică”

ANAF

Blocaj ANAF 2026: Un contribuabil „are conturile blocate de trei zile pentru taxe și impozite plătite la termen, dar nealocate în sistem” – reclamă un expert contabil din București

ANAF Antifrauda

Procedură ANAF: Lista situațiilor în care inspectorii Antifraudă vor folosi camere bodycam la controale în HoReCa și alte zone

Accesarea site-ului ANAF, exercițiu de răbdare pentru antreprenori și contabili: „De ieri seară îl vânez. E mort de tot”