GDPR România: Cunoscută firmă românească de cosmetice, cu tradiție de 36 de ani, amendată cu 5.000 EUR, după ce a suferit un atac informatic

Un cunoscut brand românesc de cosmetice, cu o tradiție de 36 de ani, a căzut victimă unui atac informatic, iar apoi a mai amendat-o și statul român cu 5.000 EUR, în baza celebrului regulament european GDPR, de protecție a datelor personale.

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a anunțat, vineri, într-un comunicat oficial, că făcut o investigație la firma Gerocossen SRL, care operează cunoscutul brand românesc de cosmetice.

Compania a suferit un atac informatic și a notificat autoritatea română cu privire la „încălcare a securității datelor cu caracter personal”, așa cum cere GDPR.

În urma notificării, ANSPDCP s-a apucat să facă o investigație la firma românească și a concluzionat că „încălcarea securității datelor s-a produs ca urmare a unui atac informatic asupra infrastructurii IT” a Gerocossen.

Atacul a condus la „divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal aparținând unor persoane vizate (date de identificare, date de contact)”.

Autoritatea de protecție a datelor reproșează firmei atacate de hackeri că „nu avea implementate măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător riscului” prezentat de prelucrarea datelor.

Gerocossen nu avea „capacitatea de a asigura confidențialitatea și integritatea sistemelor și serviciilor de prelucrare” a datelor, potrivit ANSPDCP.

Ca atare, ANSPDCP a amendat cu 5.000 EUR firma românească Gerocossen SRL. În plus autoritatea a dispus firmei să implementeze „sisteme de monitorizare/jurnalizare a accesului în infrastructura IT utilizată pentru prelucrarea datelor cu caracter personal care să includă o perioadă de retenție a log-urilor de acces de minim 30 zile, inclusiv introducerea unui proces de back-up asupra acestora”.

Firma de cosmetice Gerocossen a avut în anul 2025 o cifră de afaceri de 15,2 milioane lei și profit de 294.000 lei, cu 48 de angajați, conform datelor oficiale de la Ministerul Finanțelor.

Brandul românesc a fost lansat încă din anul 1990, de trei pionieri ai antreprenoriatului din România: Stanca Cismaru, Elvira Sas și Radu Aurel Bogdan.

Gerocossen produce și comercializează, inclusiv pe propriul magazin online, linii de cosmetice inovatoare, bazate pe ingrediente ca mierea de manuka bio, keratina, uleiul de argan organic, celule stem din struguri, algele marine sau extractul de melc.