Șeful ANAF: „Ne propunem ca după primul trimestru al anului viitor, toate rambursările de TVA să fie doar online” / „Să cadă și mitul ăsta cu nu știu cât se cere și nu știu cât se dă”

ANAF își propune ca după primul trimestru al anului 2027, „toate rambursările de TVA să fie doar online”, a declarat, miercuri, președintele Fiscului, Adrian Nica, la Tax & Technology Summit 2026, eveniment organizat de Camera Consultanților Fiscali (CCF), la care StartupCafe.ro este partener media.

„Ne propunem ca după primul trimestru al anului viitor, toate rambursările de TVA să fie doar online. Foarte simplu. Controlul pe rambursare TVA de obicei vizează ultimele luni. Pe ultimele luni avem sistemele implementate. Nu o să putem face rambursare de TVA online dacă cereți TVA-ul din 2021. Dar pe ultimele luni ne propunem să facem controlul pe rambursări de TVA online, ca să cadă și mitul ăsta cu nu știu cât se cere și nu știu cât se dă”, a declarat Adrian Nica.

Președintele ANAF a reamintit că începând din acest an, a fost introdusă posibilitatea ca discuția finală din timpul unui control fiscal să aibă loc online, prin videoconferință.

„Avem introdusă de anul acesta discuția video. Dacă aveți un control, în timpul controlului prezentați documente colegilor care controlează și aveți impresia că au înțeles tot și va rezulta zero, dar la proiectul de raport de control aflați că n-ați clarificat nimic și că datorați sume și acolo unde nu vă așteptați, veți avea posibilitatea să solicitați ca această discuție finală să se desfășoare online”, a spus Adrian Nica.

„Dacă nu ne-am înțeles față-n față, ne înțelegem online?”, a punctat, la rândul său, președintele Camerei Consultanților Fiscali (CCF), Dan Manolescu.

În acest context, președintele ANAF a dat ca exemplu modelul altor țări din Uniunea Europeană, care desfășoară controalele fiscale exclusiv online.

„Dacă au reușit alții, o să reușim și noi cu proiectul pilot rambursări. Și da, ne vom înțelege mai bine online, pentru că oamenii sunt monitorizați și vor citi de 5 ori înainte când știu că este înregistrată discuția”, a explicat Nica.

Sistem bonus-malus la ANAF din 2027. Ce spune președintele Fiscului

„De la 1 ianuarie 2027, avem legislația bonus malus. Noi nu doar că acolo am pus KPI-uri. KPI-urile și indicatorii de performanță ai colegilor noștri sunt calculați automat, în funcție de cum și ce au făcut în aplicațiile ANAF. Iar colegii care au rezultate nesatisfăcătoare vor primi pentru anul 2028 o tăiere a salariului de până la 10%. Ceilalți vor lua bonus”, a amintit președintele ANAF în cadrul evenimentului.

El a mai punctat că ANAF s-a întors la „un sistem de premiere-sancționare care nu este altul decât cel copiat din zona mediului de business”.

„Noi, în anii aceștia, 2025, 2026, 2027 și în anii care vor urma, vom schimba substanțial sistemul. De la analiza de risc centralizată pe care o avem astăzi, față de ce era acum 5 ani, unde analiza era la nivelul fiecărui județ, programul de control era la nivelul fiecărui județ, am trecut la un model centralizat”, a adăugat el.

Șeful ANAF: „ANAF are astăzi, când vorbim, un AI propriu”. Cum îi va ajuta pe inspectori

Nica a mai spus că ANAF are un sistem propriu de inteligență artificială, care este în prezent testat de angajații instituției. Acesta colectează legislația în vigoare, actele de control din baza de date a Fiscului, punctele de vedere ale contribuabililor, contestațiile și hotărârile instanțelor.

„ANAF are astăzi, când vorbim, un AI propriu. La un moment dat, o să vi-l și prezentăm. L-am prezentat în întâlnirea cu colegii noștri din toată țara. Ce face AI-ul ANAF? Colectează toată legislația în vigoare. Colectează și citește toate actele de control din baza de date ANAF. Citește toate punctele de vedere ale contribuabililor, acelea pe care le avem încărcate. Că nu putem să-l învățăm din prima, încărcăm puncte de vedere”, a explicat șeful Fiscului.

Conform lui, sistemul va putea fi folosit de inspectori atunci când redactează o speță, oferindu-le acces la istoricul cazurilor similare.

„Am prins în AI-ul ANAF acces la toată baza de la contestație și toate hotărârile de instanță date pe acel subiect. a fost testat pe 300 de colegi de-ai noștri, a răspuns mediu spre bine, am introdus în test încă 1000 de colegi și, treptat, introducem mai mulți utilizatori. Cu ce ne va ajuta el? În momentul în care un coleg de-al nostru va dori să scrie o speță, va avea acces în timp real la istoricul pe speța respectivă: de câte ori am pierdut, dacă am câștigat, ca să-și îmbunătățească calitatea actului”, a spus el.