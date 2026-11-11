Noi reguli ANRE pentru prosumatorii care produc energie verde în România

Se schimbă regulile pentru românii care livrează electricitate cu panourile solare, în calitate de prosumatori. Comitetul de Reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a adoptat o nouă metodologie privind comercializarea, facturarea, decontarea și alocarea valorică multi-loc.

Noua reglementare pune în aplicare prevederile Legii nr. 160/2026 și înlocuiește integral Ordinul ANRE nr. 15/2022.

Președintele ANRE, George Niculescu:

„Prosumatorii au investit în producerea energiei electrice, contribuind la transformarea sistemului energetic românesc. Este firesc ca energia pe care o produc și o livrează în rețea să fie valorificată în condiții corecte, transparente și predictibile.Prin reglementarea aprobată astăzi, facem un pas important în această direcție. Introducem compensarea lunară, posibilitatea utilizării valorii excedentului pentru plata facturilor de la alte locuri de consum și reguli clare pentru plata sumelor acumulate în trecut. Vreau să transmit și un mesaj foarte clar furnizorilor: adaptarea sistemelor informatice este responsabilitatea lor, nu o problemă care trebuie transferată prosumatorilor. Termenul de 31 decembrie este stabilit pentru finalizarea acestor adaptări, nu pentru amânarea drepturilor prosumatorilor. ANRE va urmări modul în care noile reguli sunt aplicate. Obiectivul nostru este simplu: fiecare prosumator să poată beneficia efectiv de drepturile pe care legea i le recunoaște.”

Ce se schimbă concret pentru prosumatori, potrivit ANRE

Compensarea energiei electrice se realizează lunar

Pentru energia livrată în rețea începând cu 26 iulie 2026, compensarea se realizează lunar, inclusiv în cazul contractelor aflate deja în derulare.

Cantitatea compensată reprezintă minimumul dintre energia livrată în rețea și energia consumată din rețea la același loc de consum și producere, în aceeași lună.

Energia livrată care depășește cantitatea compensată reprezintă excedentul.

Excedentul poate fi utilizat pentru plata facturilor de la alte locuri de consum

Una dintre cele mai importante modificări este introducerea mecanismului de alocare valorică multi-loc.

Astfel, valoarea excedentului rămas după compensarea la locul de producere poate fi utilizată pentru plata facturilor de energie electrică aferente altor locuri de consum ale aceluiași prosumator, cu condiția ca acestea să fie în portofoliul aceluiași furnizor.

De asemenea, printr-o opțiune distinctă, prosumatorii pot rezerva valorile disponibile pentru plata unor facturi deja emise, dar care nu au ajuns încă la scadență.

Pentru persoanele fizice eligibile, cu instalații de maximum 27 kW pe loc de consum, metodologia permite și alegerea destinației valorilor disponibile, pentru o perioadă de minimum 12 luni, către facturi de energie electrică sau, în condițiile prevăzute de reglementare, către facturi de gaze naturale.

2. Reguli pentru plata sumelor reportate

Noua metodologie stabilește un mecanism distinct pentru energia livrată până la 25 iulie 2026 inclusiv și rămasă în report.

Aceste cantități și valorile aferente vor fi evidențiate separat, cu păstrarea informațiilor privind documentul de origine, cantitatea, prețul istoric și scadența.

Prosumatorii vor primi o situație detaliată din care vor putea urmări soldul inițial, utilizările efectuate și sumele rămase.

Metodologia introduce plata acestor sume, în termen de cel mult 40 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a ordinului.

Pentru perioada cuprinsă între 26 iulie 2026 și ziua anterioară publicării ordinului, furnizorii au obligația efectuării regularizării în termen de 40 de zile lucrătoare de la publicare.

3. Furnizorul întocmește documentele pentru prosumatorii persoane fizice

Persoanele fizice care dețin instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile, cu puteri instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum, nu au obligația emiterii facturilor pentru energia livrată.

Documentele de achiziție și decontare sunt întocmite de furnizor.

Această prevedere simplifică relația contractuală și reduce obligațiile administrative ale prosumatorilor.

4. Reguli diferențiate în funcție de puterea instalată

Metodologia stabilește mecanisme distincte, în funcție de puterea instalată la fiecare loc de consum și producere:

Pentru instalațiile de până la 200 kW se aplică mecanismul de compensare cantitativă.

Pentru instalațiile cu puteri între 200 kW și 400 kW se aplică mecanismul de regularizare financiară, energia livrată fiind valorificată la prețul mediu ponderat al Pieței pentru Ziua Următoare, aferent lunii livrării.

OPCOM va publica lunar prețul de referință utilizat pentru regularizarea financiară, într-un format electronic reutilizabil.

Autoritățile și instituțiile publice care dețin capacități finanțate din fonduri publice beneficiază de mecanismul ales, indiferent de puterea instalată.

5. Obligații suplimentare privind măsurarea și transparența

Operatorii de distribuție au obligația citirii lunare a energiei consumate din rețea și a energiei livrate în rețea.

În cazul defectării comunicației contorului inteligent, datele înregistrate vor fi recuperate prin mijloace tehnice alternative.

Costurile grupurilor de măsurare pentru producție și stocare sunt suportate de operatorii de distribuție.

În cazul contractelor cu preț variabil, se păstrează formula contractuală de determinare a prețului, iar calculele efectuate trebuie să poată fi verificate.

6. Furnizorii trebuie să finalizeze adaptările până la 31 decembrie 2026

Pentru implementarea noilor prevederi, metodologia stabilește următorul calendar:

7 zile lucrătoare de la publicarea ordinului: Furnizorii informează prosumatorii despre opțiunile de alocare valorică multi-loc și plată programată și pun la dispoziție actele adiționale necesare.

10 zile lucrătoare de la publicare: Furnizorii informează titularii contractelor existente cărora li se aplică dispozițiile tranzitorii despre continuarea contractelor și aplicarea noilor prevederi legale fără necesitatea unui act adițional.

10 zile lucrătoare de la primirea documentației complete: La solicitarea prosumatorului, furnizorul transmite contractul de vânzare-cumpărare corespunzător mecanismului aplicabil, semnat și întocmit conform contractului-cadru.

Cel mult 40 de zile lucrătoare de la publicare: Furnizorii includ cantitățile reportate și rămase necompensate în calculul realizat cu ocazia primei facturări, conform prevederilor metodologiei.

31 decembrie 2026: Termenul-limită pentru finalizarea adaptărilor informatice și operaționale.

Până la această dată, furnizorii trebuie să aplice noile reguli utilizând sistemele existente și, acolo unde este necesar, soluții temporare documentate.

ANRE subliniază că termenul de 31 decembrie 2026 nu reprezintă o amânare a drepturilor prosumatorilor.

7. Reglementare elaborată în urma unui amplu proces de consultare publică

Noua metodologie a fost elaborată în urma unui proces extins de consultare publică, desfășurat în două etape, în august și în perioada septembrie–octombrie 2026.

ANRE a primit peste 600 de observații și poziții și a organizat o dezbatere publică dedicată, la care au participat peste 400 de persoane.

Documentele au fost prezentate și în Consiliul Consultativ al ANRE, în ședințele din 12 octombrie și 5 noiembrie 2026.

Procesul de consultare a urmărit clarificarea mecanismelor de aplicare și identificarea unor soluții care să răspundă problemelor semnalate de prosumatori și de participanții la piața energiei electrice.

8. Alte prevederi

Metodologia reglementează și situația prosumatorilor care devin membri ai comunităților de energie, inclusiv mecanismul de închidere a contractului de vânzare-cumpărare și întocmirea decontului final în termen de 42 de zile.

De asemenea, în conformitate cu Legea nr. 160/2026, mecanismul de compensare cantitativă pentru instalațiile de cel mult 200 kW încetează la 31 decembrie 2030.

Începând cu 1 ianuarie 2031, prosumatorii vor putea solicita valorificarea energiei livrate la prețul mediu ponderat al Pieței pentru Ziua Următoare, în condițiile prevăzute de lege.