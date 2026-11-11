Șeful ANAF explică situația notificărilor transmise firmelor cu risc fiscal din perspectiva TVA: „Am dat 6.800 de notificări și ne-am propus să ne standardizăm. Nu ne-a ieșit”

Președintele ANAF, Adrian Nica, spune că instituția va retrimite cele 6.800 de notificări privind riscurile de neconformare la declararea TVA, de această dată cu explicații personalizate, după ce și Fiscul a constatat că informările inițiale nu au fost suficient de clare pentru contribuabili.

Recent, Fiscul a anunțat că desfășoară un program de conformare, prin care contribuabilii din toată România, cu posibile riscuri fiscale în domeniul TVA, sunt informați și îndrumați să-și verifice și să-și corecteze eventualele nereguli.

Așa cum am scris pe StartupCafe.ro, primele notificări au început să fie semnalate și pe grupul de Facebook „Contabili pe Facebook”, o comunitate cu peste 63.000 de membri, formată din contabili, antreprenori și alți specialiști din domeniul fiscal.

Unii dintre membrii grupului au spus că informările primite de la ANAF sunt prea generale și nu indică exact de unde provin eventualele diferențe. „Ați înțeles de unde vin diferențele?”, a întrebat un membru al grupului. „Informările ar trebui să fie concrete, nu la modul general”, a comentat altcineva. Un alt membru a scris: „Niște bazaconii care ne pun nervii la încercare. Ar fi putut sa trimită exact ce este greșit”.

Șeful ANAF: „Am putea să luăm fiecare notificare și să o personalizăm cu problemele fiecăruia, dar asta nu e digitalizare”

„Am constatat în ultima perioadă faptul că multe din acțiunile noastre de informare în zona de conformare nu au fost suficient explicate. Și o să fac referire la ultima (n.r. situație), unde am dat în bloc 6.800 de notificări”, a spus, miercuri, președintele ANAF, în cadrul Tax & Technology Summit 2026.

Adrian Nica a recunoscut că instituția nu a reușit să transmită suficient de clar scopul notificărilor.

„Am dat 6.800 de notificări și ne-am propus să ne standardizăm. Nu ne-a ieșit. De ce nu ne-a ieșit? Pentru că aceste standardizări și solicitările de la contribuabil sunt în zona de a explica mai clar ce dorim cu aceste notificări. [...] Prin aceste notificări pe care le-am dat în bloc, în primul rând, noi am încercat să standardizăm. Am putea, evident, să luăm fiecare notificare și să o personalizăm cu problemele fiecăruia. Dar asta nu e digitalizare, ăsta nu e sistem și ar fi un volum uriaș pe care nu am putea să-l facem”, a declarat Adrian Nica.

Nica a explicat că cele 6.800 de notificări vor fi completate cu informații personalizate.