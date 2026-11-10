GDPR: Untold a scăpat de amenzi de 15.000 EUR, dar banca Libra a pierdut procesul cu ANSPDCP. Cum s-au descurcat firmele românești în instanță

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a publicat, marți, o listă de procese pe care le-a câștigat sau le-a pierdut cu diverse firme și alți operatori de date personale, care fuseseră amendați în baza celebrului GDPR, pe perioada 2023-2025.

În cei 3 ani raportați, ANSPDCP a primit 151 cereri de chemare în judecată, iar dintre acestea prin 73 de cereri s-au contestat sancțiunile aplicate în cadrul investigațiilor efectuate.

Dintre litigiile prin care s-au contestat sancțiunile/măsurile aplicate, până la sfârșitul anului 2025, au fost definitivate 22 de dosare, iar în 19 dintre aceste cauze fiind pronunțate soluții definitive în favoarea ANSPDCP.

În 11 litigii dintre cele 19 cauze, instanțele de judecată au confirmat integral amenzile aplicate de instituția noastră următorilor operatori: Libra Internet Bank SA (11.000 euro), Partidul Uniunea Salvați Romania (3.000 euro), Body Line SRL (10.000 euro), E.On Energie Romania SA (5.000 euro), Medijobs Platform SRL (5.000 euro), CN Poșta Română (5.000 euro), Technik Leb SRL (3.000 euro), OTP Bank Romania SA (3.000 euro), Synobis Medical SRL (10.000 lei), Primăria Comunei Albeni (10.000 lei) și o persoană fizică (450 euro).

Totodată, au fost soluționate 3 litigii în favoarea Autorității Naționale de Supraveghere, prin menținerea proceselor-verbale de constatare/sancționare în sensul reținerii caracterului contravențional al faptelor, înlocuind amenda cu avertisment, în ceea ce privește operatorii: Untold SRL, Casa Rusu SRL, Modaone SRL.

De asemenea, în 5 litigii instanțele de judecată au confirmat integral și sancțiunile cu avertisment aplicate de instituția noastră următorilor operatori: Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Suceava, Ciech Spolka Akcyjna Varsovia Sucursala Râmnicu Vâlcea, Societatea Civilă Profesională de Avocați Sabou, Burz și Cuc, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților.

Pe de altă parte, au fost admise 3 plângeri contravenționale formulate de următorii operatori: Unitatea Administrativ Teritorială Sector 4, Finopro IFN SA și Integral Collection SRL.

Pentru a veni în sprijinul operatorilor preocupați de aplicarea corectă a regulilor de protecție a datelor, prezentăm, în continuare, spre exemplificare, câteva extrase din cauze relevante în care instanțele de judecată au reținut legalitatea și temeinicia proceselor-verbale întocmite de ANSPDCP, confirmând abordarea instituției noastre.

În ceea ce privește sancțiunea amenzii în cuantum de 3.000 euro, Tribunalul București a confirmat sancțiunea dispusă de ANSPDCP operatorului Partidul Uniunea Salvați Romania pentru încălcarea prevederilor art. 5 alin. 1 lit. a) și b) prin raportare la condițiile stabilite de art. 6 alin. (1) și art. 9 alin. (2) din GDPR.

Astfel, instanța de fond a reținut faptul că: „petentul nu a probat existenţa unei alte situaţii de fapt decât cea consemnată în procesul verbal sus-menţionat care să creeze o îndoială asupra vinovăţiei sale, deşi i-au fost respectate garanţiile procesuale prin încuviinţarea şi administrarea de probatorii şi asigurarea dreptului la apărare.

Prin urmare, faţă de situaţia de fapt reţinută, reiese cu certitudine că, pe site-ul https://hcl.usr.ro/ct/2007/hl03, contravenientul a transformat în format searchable&findable date cu caracter personal (nume, prenume, CNP, adresa, serie şi nr. act de identitate, certificat (număr şi datā), certificat expertiză medicală (valabilitate), termen de revizuire, grad, valabilitate abonament), fără consimţământul persoanelor vizate sau alt temei legal, pe care le-a preluat din documentele oficiale de pe site-urile autorităţilor şi instituţiilor publice.”

Referitor la individualizarea sancțiunii aplicate, instanța a reţinut că ”reclamantului i-a fost aplicată o sancţiune legală şi proporţională cu gravitatea faptei săvârşite, astfel încât nu se impune reindividualizarea sancţiunii aplicate.

Faţă de situaţia de fapt şi de drept expusă, instanţa constată că procesul-verbal contestat este legal şi temeinic, iar sancţiunea aplicată este corect individualizată (...).”

Autoritatea precizează că, în această cauză, reclamantul nu a formulat apel și a achitat amenda dispusă de instituția noastră.

Curtea de Apel București a menținut, la fel ca și instanța de fond, amenzile dispuse de instituția noastră față de operatorul Libra Internet Bank SA în cuantum total de 11.000 euro, astfel: 1.000 euro pentru încălcarea art. 12 alin. (4) coroborat cu art. 15 alin. (3) din RGPD, și 10.000 euro pentru încălcarea art. 12 alin. (2) din RGPD, raportat la art. 15 alin. (3) și (4) din RGPD.

Astfel, Curtea a reținut că „Referitor la alegerea şi individualizarea sancţiunilor principale, Curtea are în vedere disp. art.7, alin.2 din O.G. nr.2/2001, unde se arată că sancţiunea avertismentului se aplică în cazul în care fapta este de gravitate redusă. Apreciază că atitudinea opacă a băncii, în a-i comunca clientului său datele personale pe care le prelucrează şi imaginile video în care acesta apare în interiorul agenţiei, unde a stat şi a aşteptat, nu prezintă o gravitate redusă. Unitatea bancară are obligaţia legală de a comunica datele personale ale clienţilor pe care le prelucrează. Temelia relaţiei dintre unitatea bancară şi client o constituie încrederea, care se manifestă, printre altele, prin transparenţa şi atenţia faţă de client.”

În același litigiu, instanța de fond a statuat faptul că: ”In ceea ce priveşte prezumţia de temeinicie de care beneficiază procesul-verbal contestat, tribunalul va avea în vedere că în prezenta cauză reclamanta a fost sancţionată pentru răspunsul pe care l-a transmis solicitantului cu privire la datele sale personale. Acest răspuns este depus la dosar, drept urmare instanţa are la dispoziţie toate datele şi probele care au stat la baza procesului-verbal. Nu este vorba despre o contravenţie percepută prin propriile simţuri de agentul constatator, situaţie în care devin incidente cauzele CEDO invocate prin cererea introductivă. Suntem în situaţia unei contravenţii care are la bază probe constând în înscrisuri, iar aceste probe au fost puse şi la dispoziţia instanţei pentru a aprecia dacă fapta există. În consecinţă, acest argument nu este relevant în prezenta cauză, temeinicia procesuluiverbal fiind analizată de instanţă pe baza întregului probatoriu care a stat la baza emiterii actului de sancţionare.

În privinţa argumentului reclamantei că sesizarea autorităţii pârâte s-a făcut de solicitant doar pentru a se răzbuna, fiind nemultumit de durata îndelungată de aşteptare în sediul băncii, tribunalul va reţine că acest aspect nu are nicio relevanţă cu privire la săvârşirea faptelor contravenţionale. Reclamanta nu a invocat faptul că cererile din partea unei persoane vizate sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în sensul art. 12 alin. (5) din Regulament. Chiar şi în aceste cazuri, textul de lege prevede că revine reclamantei sarcina de a demonstra caracterul vădit nefondat sau excesiv al cererii. Nicio dovadă nu a fost furnizată în acest sens în prezenta cauză, astfel că şi aceste argument va fi înlăturat, ca nefondat.”

Referitor la individualizarea sancţiunii, instanţa de fond a reţinut că ”amenda contravenţională a fost corect aplicată de către autoritatea pârâtă, în limitele prevăzute de lege. În acelaşi timp, sancţiunea este proporţională cu gradul de pericol social al faptei, iar tribunalul va avea în vedere că reclamanta nu este la prima abatere, aşa cum a indicat în mod corect pârâtul.”

Prin Hotărârea Curții de Apel Cluj au fost confirmate sancțiunile dispuse de Autoritatea Națională de Supraveghere operatorului Synobis Medical SRL, respectiv amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea art. 4 alin. (5) din Legea nr. 506/2004 și avertisment pentru încălcarea art. 12-14 din RGPD.

Astfel, Curtea a reținut că ”încălcarea constatată prezintă un nivel concret de gravitate scăzut, având în vedere natura obligaţiei încălcate, durata faptei şi numărul persoanelor vizate afectate, respectiv existenţa unui prejudiciu potenţial produs persoanelor vizate. Fapta a fost săvârşită din culpă, iar apelanta a luat măsuri pentru a reduce efectele negative asupra persoanelor vizate, prin remedierea neregulii constatate. Apelanta nu a mai fost sancţionată anterior pentru încălcări similare ale legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal, iar prelucrarea a vizat date obisnuite. Toate aceste aspecte pot fi avute în vedere la individualizarea sancţiunii, îndreptate spre minimul legal.

Având în vedere acestea, Curtea apreciază că aplicarea unei amenzi administrative în cuantum de 10.000 lei este proporţională cu gravitatea faptei, asigurând caracterul eficient, prin sancţionarea nerespectării obligaţiilor legale; caracterul disuasiv, prin prevenirea unor încălcări similare pe viitor; respectarea principiului proporţionalităţii, fără a impune o sarcină excesivă raportat la circumstanţele concrete ale cauzei.”

De asemenea, Curtea a reținut că ”Aplicarea sancţiunii avertismentului nu era suficientă raportat la fapta comisă. Fapta săvârşită de apelantă - nerespectarea condiţiilor prevăzute de art. 4 alin. 5 din Legea nr. 506/2004 - prezintă pericol social deoarece se permitea stocarea de informaţii şi obţinerea accesului la informaţiile stocate pe echipamentele utilizatorilor prin folosirea fisierelor de tip cookies disponibile pe site-ul www.synobis.ro, fară respectarea condiţiilor legale privind obţinerea prealabilă a consimţământului expres şi informarea utilizatorilor.”