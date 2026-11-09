O nouă țeapă: Falși inspectori ANAF îi sună pe români și îi anunță că au bani de recuperat de la Fisc

O nouă tentativă de fraudă în numele ANAF: contribuabilii sunt contactați telefonic de persoane care pretind că reprezintă instituția și le solicită date bancare sau personale sau, în unele cazuri, sunt informați prin email cu privire la restituirea unor sume achitate în plus.

ANAF avertizează că situația reprezintă o tentativă de fraudă prin care se urmărește obținerea de date personale, motivând necesitatea actualizării acestora sau date bancare ale societăților comerciale sub pretextul restituirii unor sume de bani achitate în plus.

„Recomandăm să nu se dezvăluie astfel de informații niciunui interlocutor necunoscut! Angajații Agenției Naționale de Administrare Fiscală nu solicită telefonic date personale sau financiar-bancare”, spune Fiscul.

ANAF reamintește că a dezvoltat și pus la dispoziția contribuabililor, gratuit, serviciul Spațiul Privat Virtual, pentru o comunicare securizată cu instituția.