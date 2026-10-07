GDPR: Cabinet veterinar, amendat după ce o persoană i-a cerut înregistrarea unui apel cu un angajat

Un cabinet veterinar a fost amendat cu 1.000 EUR de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), în baza Regulamentului GDPR, după ce o persoană a cerut acces la o convorbire telefonică cu un angajat și la imagini de pe camerele de supraveghere în care apărea.

ANSPDCP a investigat operatorul Spitalul Veterinar Tineretului SRL și a constatat că a încălcat dispozițiile art. 15 alin. (1) și (3) din Regulamentul (UE) 2016/679.

Investigația a pornit după o plângere formulată de o persoană fizică nemulțumită de modalitatea în care i-a fost gestionată cererea de acces la datele personale de către operator.

Autoritatea pentru protecția datelor personale susține că firma nu a soluționat corect cererea persoanei vizate prin care aceasta a solicitat o copie a unei conversații telefonice purtate cu un angajat al spitalului, precum și înregistrările video din incinta spitalului, dintr-un interval de timp indicat în care apărea și persoana vizată.

Ca atare, operatorul a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 5.242 lei (echivalentul a 1.000 EUR).

În același timp, s-au dispus față de operator și următoarele măsuri corective: