GDPR: Cabinet veterinar, amendat după ce o persoană i-a cerut înregistrarea unui apel cu un angajat

Un cabinet veterinar a fost amendat cu 1.000 EUR de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), în baza Regulamentului GDPR, după ce o persoană a cerut acces la o convorbire telefonică cu un angajat și la imagini de pe camerele de supraveghere în care apărea.
ANSPDCP a investigat operatorul Spitalul Veterinar Tineretului SRL și a constatat că a încălcat dispozițiile art. 15 alin. (1) și (3) din Regulamentul (UE) 2016/679.
Investigația a pornit după o plângere formulată de o persoană fizică nemulțumită de modalitatea în care i-a fost gestionată cererea de acces la datele personale de către operator.
Autoritatea pentru protecția datelor personale susține că firma nu a soluționat corect cererea persoanei vizate prin care aceasta a solicitat o copie a unei conversații telefonice purtate cu un angajat al spitalului, precum și înregistrările video din incinta spitalului, dintr-un interval de timp indicat în care apărea și persoana vizată.
Ca atare, operatorul a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 5.242 lei (echivalentul a 1.000 EUR).
În același timp, s-au dispus față de operator și următoarele măsuri corective:
- transmiterea unui răspuns complet petentei, conform solicitării sale, inclusiv transmiterea unei copii de pe conversația telefonică purtată de petentă în data și intervalul indicat și eliberarea unei copii de pe înregistrările video solicitate, cu respectarea prevederilor art. 15 alin (3) din Regulamentul (UE) 2016/679, cu luarea în considerare a Ghidului Comitetului European pentru Protecția Datelor nr. 3/2019 privind prelucrarea datelor personale prin mijloace video, în măsura în care aceste imagini mai sunt disponibile;
- adoptarea unor proceduri interne/revizuirea procedurilor interne existente privind modul de soluționare a cererilor depuse de persoanele vizate în temeiul Regulamentul (UE) 2016/679 (art. 12-22), respectarea în toate cazurile a dispozițiilor aplicabile privind analizarea și soluționarea fără întârziere a acestor cereri, astfel încât operatorul să se asigure că dă curs efectiv cererilor persoanelor vizate, inclusiv prin furnizarea tuturor informațiilor solicitate, precum și instruirea regulată a personalului operatorului în acest sens.