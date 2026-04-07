ANAF: Se actualizează Formularul 224 privind veniturile salariale din străinătate, după modificările aduse de OUG 8/2026 – pachetul de relansare economică

ANAF propune, printr-un proiect de ordin, actualizarea modelului și conținutului Formularului 224 - Declarație privind veniturile sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România, precum și a instrucțiunilor sale de completare, în urma modificărilor aduse de OUG 8/2026 - Pachetul de relansare economică și stimulare a investițiilor.

Prin OUG 8/2026 au fost aduse modificări și completări Codului Fiscal în ceea ce privește modul de determinare a venitului bază de calcul al impozitului lunar pe veniturile din salarii și asimilate salariilor la funcția de bază.

Astfel, pentru determinarea venitului bază de calcul al impozitului lunar pe veniturile din salarii și asimilate salariilor la funcția de bază se vor avea în vedere și următoarele deduceri din venitul net:

contribuțiile la fondurile de pensii ocupaționale potrivit Legii nr.1/2020, cu modificările și completările ulterioare și cele reprezentând contribuții la scheme de pensii ocupaționale, calificate astfel în conformitate cu legislația privind pensiile ocupaționale de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, administrate de către entități autorizate stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European ori de către entități autorizate într-un stat aderent la codurile de liberalizare ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, suportate de angajați, astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească echivalentul în lei al sumei de 400 euro;

contribuțiile la produsele paneuropene de pensii personale potrivit Regulamentului (UE) 2019/1.238 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2019, suportate de angajați, astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească echivalentul în lei al sumei de 400 euro;

sumele suportate de angajați pentru dobândirea de acțiuni, obligațiuni și/sau titluri de participare emise de organisme de plasament colectiv în valori mobiliare tranzacționabile (Exchange Traded Fund - ETF) definite potrivit legislației în materie, prin intermediul entităților prevăzute la art.961 alin.(1), astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească echivalentul în lei al sumei de 400 euro, fără a include costurile aferente tranzacţiei.

Aceste modificări vizează modul de stabilire a venitului bază de calcul al impozitului în cazul veniturilor din salarii și asimilate salariilor, începând cu veniturile aferente lunii martie 2026.

În acest context, iată ce modificări propune ANAF:

actualizarea modelului și conținutului formularului 224 „Declarație privind veniturile sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România” prin introducerea la secțiunea III «Modul de calcul al impozitului pe veniturile sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate» a 3 rânduri noi pentru evidențierea sumei reprezentând contribuțiile la fondurile de pensii ocupaționale, contribuțiile la produsele paneuropene de pensii personale, precum și sumele suportate de angajați pentru dobândirea de acțiuni, obligațiuni și/sau titluri de participare, deductibile din venitul net din salarii la funcția de bază, potrivit legii;

actualizarea în mod corespunzător a instrucțiunilor de completare a formularului 224 „Declarație privind veniturile sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România”;

abrogarea unor formulare din Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.3780/2017, cu modificările și completările ulterioare, care nu mai sunt utilizate în procesul de administrare a impozitului pe venit.

Actul normativ urmează să se aplice începând cu veniturile aferente lunii martie 2026.

Accesează și descarcă proiectul de Ordin pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.3780/2017 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit.