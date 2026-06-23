FOTO Fermă clandestină de criptomonede în Satu Mare. Detaliul care a atras atenția inspectorilor ANAF Antifraudă

Antifrauda ANAF a descoperit într-o clădire dezafectată din Satu Mare o fermă de minare a criptomonedelor care opera în afara unei evidențe fiscale, folosind sute de echipamente specializate, care funcționau permanent și generau un consum mare de energie electrică.

Conform ANAF, analizele de risc și verificările operative au scos la iveală diferențe mari între activitatea desfășurată și datele declarate autorităților fiscale.

„La momentul verificărilor, inspectorii ANAF Antifraudă au constatat existența unei infrastructuri dedicate producerii de active digitale, operată în afara circuitului fiscal și contabil”, transmite Fiscul.

Detaliul care a atras atenția inspectorilor ANAF Antifraudă

În perioada august 2025 - aprilie 2026, locația verificată a avut un consum de energie electrică estimat la aproximativ 7 milioane de lei, specific unei activități economice de amploare. Cu toate acestea, nu au fost raportate activități economice și nu au fost declarate niciun fel de venituri.

Activitatea era organizată pentru a funcționa non-stop, cu echipamente performante de procesare, sisteme de răcire și instalații electrice adaptate unui consum ridicat de energie, specific minării de criptomonede.

„În condițiile în care activitățile economice erau realizate de către persoane care nu erau organizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, inspectorii ANAF Antifraudă au confiscat întreaga infrastructură utilizată pentru producerea activelor digilale, respectiv 407 echipamente de minare, în valoare estimată de peste 2 milioane de lei”, anunță Fiscul.

Inspectorii ANAF Antifraudă continuă verificările pentru a stabili valoarea veniturilor nedeclarate și a obligațiilor fiscale. În funcție de rezultate, vor fi dispuse măsurile legale necesare, inclusiv sesizarea organelor de urmărire penală, dacă vor fi constatate elemente care întrunesc condițiile unei infracțiuni.

Acțiunile ANAF privind combaterea evaziunii fiscale în domeniul activelor digitale vor continua.