YouTuber român celebru controlat de ANAF: „Inspectorii Antifraudă au fost de nota 10” / „Simpla idee că ai scăpat de un control ANAF îți dă un zen, o liniște interioară”

Cătălin Stănciulescu - BackPackYourLife, cunoscut pentru vlogurile sale de călătorie, a publicat pe canalul său de YouTube, unde a strâns 682.000 de abonați, un videoclip în care a povestit că a fost supus unui control ANAF Antifraudă care a durat aproape 9 luni. „Simpla idee că ai scăpat de un control ANAF îți dă un zen, o liniște interioară”, spune el în videoclipul care a strâns 69.000 de vizualizări în primele 22 de ore de la publicare.

„Dragi prieteni, astăzi tocmai s-a terminat verificarea la care sunt supus de aproximativ 9 luni zile în momentul în care filmez acest clip. Verificare de la ANAF, control ANAF Antifraudă”, și-a anunțat BackPackYourLife urmăritorii.

La finalul anului 2025, creatorul de conținut s-a trezit cu poprire pe conturile bancare, inclusiv Revolut. „Era ceva de la ANAF. Eram tot în Kenya când am primit informația respectivă, acum un an de zile, și nu știam ce se întâmplă. Nu puteam să sun în România, foarte complicat. Pe urmă am înțeles că era vorba de niște taxe aferente unui contract pe care eu îl avusesem undeva prin 2019”, a explicat el în videoclip.

YouTuberul recunoaște că de-a lungul timpului a avut mai multe obligații fiscale pe care a uitat să le declare și să le achite, așa că nu știa exact de unde provenea suma cerută de ANAF.

„Au trecut foarte mulți ani și m-am gândit: de ce au venit ei la mine în 2025? Pentru că eu contractul respectiv trebuia să-l plătesc până în 2020, iar până în 2025 sunt acei 5 ani* în care ești în afara perioadei de prescripție”, a spus BackPackYourLife.

*Potrivit unui ghid ANAF, organul de inspecţie fiscală poate verifica situaţia contribuabilului/plătitorului în cadrul termenului de prescripţie. Termenul de prescripţie a dreptului organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale este de 5 ani, cu excepţia cazului când legea dispune altfel şi începe să curgă de la data de 1 iulie a anului următor celui pentru care se datorează obligaţia fiscală, dacă legea nu dispune altfel.

YouTuberul susține că a achitat aproximativ 3.000 de lei, însă inițial nu știa exact ce reprezenta suma. După ce a verificat documentele, a descoperit că aceasta era legată de contracte ale căror venituri nu le declarase și pentru care nu plătise taxele aferente. Suma stabilită de Fisc includea atât impozitul restant, cât și penalitățile acumulate.

Situația i-a dat de bănuit că ar putea urma și alte verificări din partea ANAF.

„Atunci m-am gândit: din moment ce au venit acum, pe final de 2025, pe prima chestie pe care încă pot să mi-o ceară, înseamnă că cineva s-a pus pe mine. Iar, în general, chestia asta se întâmplă ori la autosesizare, […] ori poate să fie un pont. Pot să fie multe lucruri. […] Au luat și ei lista de influenceri și probabil că eram pe acolo pe sus, mă gândeam eu, în top, să zicem”, a povestit Cătălin Stănciulescu.

Astfel, creatorul de conținut s-a gândit că ar fi bine să se pregătească de un posibil control fiscal.

„Din moment ce ei au început cu începutul, înseamnă că acest proces se afla într-o fază incipientă. Dacă este într-o fază incipientă, cred că cea mai inteligentă chestie pentru mine ar fi să mă pregătesc pentru momentul în care începe verificarea. Pentru că eu nu eram în verificare. Ei mi-au trimis o notă: „trebuie să plătești chestia asta, ți-am luat banii”. Nu era verificare ANAF. Ceea ce am făcut eu din momentul respectiv până în momentul în care a început verificarea ANAF mi-a făcut ca toată situația asta să fie extrem, extrem de ușoară”, a explicat el.

BackPackYourLife, despre controlul ANAF: „De fiecare dată interacțiunea era extrem, extrem de greoaie”

Bănuind că ar putea urma un control, BackPackYourLife a decis să își verifice situația fiscală din ultimii cinci ani. La începutul lunii ianuarie, în timp ce se afla în India, acesta a început aceste verificări și a descoperit alte sume pe care nu le declarase.

„Nu venise nimeni după mine în momentul ăla. Și încep. Hai să mă uit eu în spate pe ultimii cinci ani să văd cum sunt, să văd cum sunt actele mele. Să văd cât am plătit până acum, să văd dacă trebuie să mai plătesc ceva. […] Doar că eu am mai găsit niște sume destul de mari pe care nu le declarasem și, pe la jumătatea lunii ianuarie, intră în poveste contabila mea”, și-a continuat creatorul de conținut povestea.

Cu ajutorul contabilei sale, YouTuberul a început să declare veniturile și să achite obligațiile fiscale restante. Acesta spune că a identificat sume aferente anilor 2020, 2021 și 2024 și a crezut că și-a pus toate actele în ordine.

La sfârșitul lunii februarie, însă, a primit un e-mail de la inspectorii Antifraudă, care i-au cerut documente suplimentare. Astfel a început verificarea care a durat aproximativ 9 luni.

„O verificare ANAF poate să dureze o lună, poate să dureze opt luni. Poate să dureze și doi ani, în măsura în care nu te conformezi. Ideea e în modul următor. Deci, din februarie până acum, eu am avut undeva la vreo șase comunicări cu ANAF-ul, ceva de genul ăsta. Ei au zis că în 2021 au observat niște chestii, în 2023 au observat niște chestii, în 2024 au observat niște chestii. Și eu, evident, nu plătisem pe 2025*, pentru că trebuia plătit până în mai 2026. Iar eu nu nu declarasem veniturile pe 2025, pentru că mai aveam atunci, în ianuarie, undeva la vreo patru luni (n.r. termen pentru a se conforma)”, a mai detaliat YouTuberul.

*Acesta se referă la obligațiile fiscale aferente veniturilor obținute în 2025, care urmau să fie declarate în 2026 prin Formularul 212 - Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.

Unul dintre lucrurile care l-au nemulțumit pe YouTuber în timpul controlului a fost durata mare de așteptare dintre solicitările inspectorilor. Acesta spune că, după ce trimitea documentele cerute, putea trece chiar și o lună până când primea un nou răspuns.

La finalul lunii martie 2026 inspectorii i-au cerut alte documente și clarificări privind veniturile din anii anteriori. Următoarea solicitare din partea ANAF a venit însă abia în luna iulie.

„Ei îți scriu, tu ești forțat prin lege să le răspunzi într-un termen de X zile, dar din momentul în care tu le răspunzi lor, ei nu sunt forțați să-ți răspundă ție înapoi. Iar asta creează o problemă, pentru că de fiecare dată interacțiunea era extrem, extrem de greoaie”, a spus el.

Cătălin Stănciulescu spune că principala nemulțumire legată de controlul ANAF a fost durata mare a verificărilor și comunicarea dificilă cu inspectorii. El spune că a înțeles că aceștia au de gestionat numeroase dosare, însă și-ar fi dorit să primească mai multe informații despre durata procesului și momentul în care urma să fie contactat din nou.

„Nu-i acuz, pentru că eu mă gândesc că sunt foarte puțini inspectori raportat la câți contribuabili sunt și câte situații, câte dosare, câte cazuri sunt deschise. Și atunci, dacă un inspector poate să facă un X număr de oameni pe zi sau stă la fiecare om o oră, două ore, poți să faci un număr cumva limitat de oameni în fiecare zi”, a explicat el.

YouTuber, despre inspectorii Antifraudă: „Oamenii au fost de nota 10”

YouTuberul BackPackYourLife a ținut să precizeze totuși că experiența cu inspectorii Antifraudă a fost una bună.

„Pentru mine, în raportul ăsta pe care l-am avut cu inspectorii Antifraudă, oamenii au fost de nota 10. Deci de nota 10 din punct de vedere al limbajului, din punct de vedere al comportamentului. Absolut tot. N-am niciun fel de comentariu negativ, dar ce trebuie să spun aici este că și eu am fost de nota 10, în sensul că nu am contestat, am înțeles, mi-am plătit amenzile, am făcut absolut tot ceea ce mi s-a cerut”, a spus YouTuberul român.

Creatorul conținut spune că singura lui critică legată de controlul Antifraudă ține de viteza procesului. „Poate ar trebui să fie angajați mai mulți oameni acolo”, a adăugat el.

Pe de altă parte, BackPackYourLife spune că verificarea s-a încheiat mai repede și pentru că nu a contestat sumele stabilite de inspectori, și-a recunoscut greșelile și a plătit ceea ce i s-a cerut.

„Dar ce se întâmplă dacă tu contești treaba aia? Dacă tu zici: „Stați că nu-i așa”. Sau dacă ești rău platnic, dacă nu vrei să plătești sau vrei să faci scandal sau, în fine, sunt o grămadă de lucruri la mijloc. Ce se întâmplă atunci? Cum se întâmplă atunci lucrurile dacă tu faci treaba asta? Durează foarte mult”, a mai spus el.

„Eu am făcut clipul ăsta pentru că m-am simțit extrem de relaxat și m-am simțit extrem de bine. Știam că n-am nicio problemă majoră acolo, adică nu era nimica nașpa, dar vrei să scapi de treaba asta. Nu interacționezi de multe ori în viață cu acest sistem și, când interacționezi cu el, cu această situație, vrei să scapi cât mai repede, să fii clean”, a încheiat el.

Canalul de YouTube BackPackYourLife, lansat pe 29 noiembrie 2014, a strâns până în prezent 682.000 de abonați și peste 184,9 milioane de vizualizări totale.

Dobânzi și penalități de întârziere ANAF. Ce trebuie să știi

ANAF a explicat într-un ghid adresat contribuabililor că pentru neachitarea la termenul de scadență de către debitor a obligațiilor fiscale principale se datorează dobânzi și penalități de întârziere.

Nivelul dobânzii este de 0,02% - pentru fiecare zi de întârziere. Nivelul penalității de întârziere este de 0,01% - pentru fiecare zi de întârziere.

Dobânzile și penalitățile de întârziere se calculează din ziua imediat următoare expirării termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv, și se fac venit la bugetul căruia îi aparține creanța principală.

Nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere pentru sumele datorate cu titlu de amenzi de orice fel, obligații fiscale accesorii stabilite potrivit legii, cheltuieli de executare silită, cheltuieli judiciare, sumele confiscate, precum și sumele reprezentând echivalentul în lei al bunurilor și sumelor confiscate care nu sunt găsite la locul faptei.

Penalităţile de întârziere nu se aplică pentru obligaţiile fiscale principale pentru care se datorează penalități de nedeclarare. Penalitatea de întârziere nu înlătură obligația de plată a dobânzilor. Dobânzile și penalitățile de întârziere sunt obligații fiscale accesorii care se comunică contribuabililor de către organul fiscal prin Decizie referitoare la obligațiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi și penalități de întârziere (cu excepția cazului în care prin titlul executoriu sunt prevăzute, după caz, creanțe fiscale accesorii sau alte sume, fără să fi fost stabilit cuantumul acestora, ele se calculează de către organul de executare silită și se consemnează într-un proces-verbal care constituie titlu executoriu care se comunică debitorului).

În cazul diferențelor de obligații fiscale, stabilite prin declarații de impunere rectificative sau decizii de impunere, nu se datorează obligații fiscale accesorii pentru suma plătită în contul obligației fiscale principale dacă, anterior stabilirii obligațiilor fiscale, debitorul a efectuat o plată, iar suma plătită nu a stins alte obligații. Aceste dispoziții sunt aplicabile și în situația în care debitorul a efectuat plata obligației fiscale, iar declarația de impunere a fost depusă ulterior efectuării plății.

Accesează AICI ghidul ANAF complet.