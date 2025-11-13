Fost șef din ANAF: „Cred că e mai bine să ne ocupăm de cei care sunt de rea-credință decât de cei pe care îi vedem foarte ușor și ne îndreptăm împotriva lor”

Peste 97% din execuția veniturilor fiscale se realizează prin conformare voluntară, a declarat recent un expert în fiscalitate, precizând că rolul sistemelor digitale precum e-Factura, RO e-Transport și altele ar trebui să fie de a sprijini contribuabilii să declare și să plătească corect taxele și impozitele.

„97,5% din execuția veniturilor fiscale se realizează prin conformare voluntară. Asta înseamnă că majoritatea contribuabililor din România sunt dispuși să plătească voluntar, doar că vor să știe cum trebuie să stabilească impozitele pe care le declară și eventual să îi ajutăm prin niște convenții de plată atunci când au dificultăți financiare să o facă. Dar majoritatea vor. Rolul acestei multitudini de instrumente este să-i și ajutăm să declare și să plătească corect tocmai pentru că 97,5% din ce încasăm vine voluntar de la ei”, a afirmat Doru Dudaș (foto), președintele Comitetului Fiscal al CCF și fost vicepreședinte al ANAF, la Summitul de Fiscalitate și Tehnologie.

El a punctat că obiectivul principal al acestor instrumente este creșterea conformării voluntare a contribuabililor.

„Hai să încercăm să creștem prin aceste instrumente exact conformarea voluntară și să le folosim în mod țintit, distinct, acolo unde, într-adevăr, există o rea-credință și cred că e mai bine să ne ocupăm de cei care sunt de rea-credință decât de cei pe care îi vedem foarte ușor și ne îndreptăm împotriva lor. De aceea trebuie să îi ajutăm să își îndrepte eventualele erori pe care le au, pentru că toată lumea are erori în ceea ce face”, a spus Dudaș.

Șef din ANAF: „Peste 90% din companii nu au diferențe în zona de TVA”

La rândul lui, Albert Fruth, șef birou elaborare Strategii și Informatizare, Unitatea de Management al Informației, a explicat că rolul sistemului e-TVA este de a comunica contribuabililor informațiile colectate de autoritate și diferențele față de ce ar trebui să declare.

„Dacă trecem la detaliu și mergem către zona asta mai detaliată, o să vedeți că notificarea de conformare și evaluările noastre ne-au permis, în prezent, să evaluăm zona de livrări, acolo unde contribuabilul are, într-adevăr, toate agregatele să fie conform și ar trebui să avem punctajul unu la unu cu ceea ce declară. Și acolo au fost surprize, pe deoparte, generate de factori tehnici, de diverse aplicații care funcționau în paralel la ei și care făceau ca datele să vină în mod plat din două sisteme”, a spus Albert Fruth.

Oficialul ANAF a subliniat că sistemul e-TVA le oferă contribuabililor posibilitatea de a verifica datele înainte de depunerea deconturilor, pentru a se asigura că informațiile declarate corespund celor din sistemele fiscale și pentru a evita surprizele neplăcute.

„Acolo, noi am spus întotdeauna că ar fi bine ca aceste chei de verificare pe care le au înainte de a depune decontul și să meargă și să funcționeze, tocmai în ideea de a-și face un punctaj minimal cu ceea ce există în sisteme și pentru a nu fi surprinși, dar e-TVA le-a arătat mai multe fețe ale datelor și noi zicem că am construit un sistem bun care le aduce plus valoare lor, în primul rând. Nu sunt surprinși, sau dacă sunt surprinși, sunt surprinși, să zicem, în mod plăcut pentru că sunt foarte, foarte multe companii care nu înregistrează niciun fel de diferență în zona de TVA. Adică peste 90% din companii nu au diferență în zona de TVA, ceea ce este încurajator pentru noi, ne dă un termen de perspectivă în care putem lucra, să zicem, pe o aliniere perfectă cu datelor”, a declarat el.

În contextul conformării voluntare, Albert Fruth a spus că e-TVA este generat și procesat lunar pentru 260.000 de contribuabili și trimestrial pentru încă 400.000 de contribuabili.

„Acest dialog cu contribuabili în mediul digital va fi mult amplificat începând cu 1 ianuarie, când e-TVA ar trebui să fie aliniat integral la cererile transmise de contribuabil și comparate cu declarațiile corecte. e-TVA este un sistem care aduce plus valoare. La faza de inițiere am constatat că de fapt nu aveam ce compara, aveam datele, dar nu aveam decontul și ne-am întrebat dacă contribuabilii noștri au uitat că au obligație legală de îndeplinit pe data de 25. Bineînțeles că prima noastră intervenție a fost să avem ce compara, adică să avem și decontul depus, pentru că altfel era doar un dialog surd al meu care agregam datele, al nostru, al ANAF, și contribuabilul nu spunea nimic, uitase să-mi spună ce avea de zis și să și echite. Asta a fost prima surpriză, că există contribuabili care nu depun declarația pe data de 25 deși au obligație legală. Odată cu e-TVA se corectează și acest element, practic îți comunică faptul că noi știm ce ai de declarat și ar fi bine să o faci”, a spus el.